



Blake Harrington era fermo sul marciapiede fuori dall’aeroporto O’Hare, come se all’improvviso l’intera città fosse piombata nel silenzio intorno a lui.





Le auto sfrecciavano. Gli autisti gridavano dei nomi. Le valigie rotolavano sul cemento. Da qualche parte alle sue spalle risuonò un clacson.

Eppure Blake non sentì nulla.

Aveva gli occhi fissi sui tre bambini che mi si aggrappavano.

I loro capelli scuri.

I loro piccoli menti ben delineati.

Il modo in cui il maggiore socchiudeva gli occhi con la stessa diffidenza guardinga che Blake mostrava ogni volta che si sentiva in trappola.

Il più piccolo infilò il pollice nell’orlo del mio cappotto e guardò Blake con innocua curiosità. Quello di mezzo strinse la presa intorno alla mia gamba. Il maggiore si mise leggermente davanti ai fratelli.

Protettivo.

Proprio come era stato Blake un tempo.

Prima che il sospetto lo distruggesse.

Prima che l’orgoglio lo rendesse crudele.

«Emma», ripeté Blake, con la voce più roca. «Chi sono?»

Accarezzai piano i capelli del più piccolo.

«I miei figli.»

Blake serrò la mascella. Il suo sguardo tornò a posarsi su di loro, contando in silenzio, come se i numeri potessero offrirgli una spiegazione che il suo cuore non riusciva ad accettare.

Tre bambini.

Tutti di circa quattro anni e mezzo.

Gemelli trigemini.

L’ultimo accenno di colore gli scomparve dal viso.

L’autista della Bentley scese e aprì il bagagliaio. «Signora Vale, vuole che prenda i suoi bagagli?»

Gli occhi di Blake si volsero di scatto verso di lui.

«Signora Vale?» ripeté.

Sul suo viso balenò la confusione, seguita da qualcosa di più cupo.

Gelosia.

Era assurdo, dopo tutti quegli anni, ma c’era comunque.

«Sì, Daniel», risposi con calma, porgendogli la valigia. «Grazie.»

Il maggiore mi tirò la manica. «Mamma, è lui l’uomo dell’aeroporto?»

Mi chinai appena. «Sì, tesoro.»

«È tuo amico?» chiese quello di mezzo.

Esitai.

Blake se ne accorse.

«No», rispose il maggiore prima che potessi farlo io.

Si chiamava Noah. Era quello che somigliava di più a Blake, ma il loro temperamento era diverso. Noah osservava tutto. Ricordava tutto. Capiva sempre quando fingevo di stare bene.

Blake deglutì. «Come si chiamano?»

Avrei dovuto andarmene.

Ogni istinto mi diceva di andarmene.

C’era un motivo se erano passati cinque anni in silenzio. Non era vigliaccheria. Era sopravvivenza. Mi ero ricostruita una vita da sola, mentre Blake appariva sulle copertine delle riviste e rilasciava interviste sul tradimento, l’ambizione e su come le sofferenze personali avessero affinato la sua concentrazione.

Aveva raccontato al mondo che sua moglie lo aveva abbandonato.

Non aveva mai chiesto perché.

Ora era lì, davanti a me, sconvolto da volti familiari che aveva riconosciuto fin troppo tardi.

«Noah», dissi piano, posando una mano sulla spalla del maggiore. «Lucas. Ed Eli.»

I nomi parvero colpirlo come pugni.

«Noah», sussurrò.

Il maggiore aggrottò la fronte. «Come fai a sapere come mi chiamo?»

Blake aprì la bocca.

Non ne uscì una parola.

Mi rialzai e mi misi tra lui e i bambini.

«Dobbiamo andare.»

«No.» Blake fece un passo verso di me. «No, Emma, non puoi andartene così.»

Mi sfuggì una risata amara prima che riuscissi a trattenerla.

«Detto da te, fa proprio ridere.»

Il suo volto si contrasse. «Sono miei?»

Le parole caddero tra noi come vetri in frantumi.

I passeggeri lì vicino rallentarono. Un autista guardò nella nostra direzione. Daniel rimase immobile accanto alla Bentley.

Abbassai la voce. «Non qui.»

«Sono miei?» insistette Blake.

Noah infilò la sua manina nella mia.

Abbassai lo sguardo verso di lui e addolcii a forza l’espressione. «Sali in macchina con i tuoi fratelli, amore. Arrivo subito.»

«Non mi piace», sussurrò Noah.

Blake lo sentì.

Per la prima volta da quando lo conoscevo, Blake Harrington sembrò ferito dalle parole di un bambino.

Lucas ed Eli salirono controvoglia sulla Bentley. Noah li seguì per ultimo, continuando a guardare Blake attraverso la portiera aperta.

Quando Daniel la chiuse, i vetri oscurati separarono i miei figli dal passato.

Solo allora mi voltai del tutto verso Blake.

«Sì», dissi. «Sono tuoi.»

Rimase immobile.

Una folata di vento mi tirò il cappotto. Alle sue spalle, la sua squadra di sicurezza cominciò ad avvicinarsi, incerta sul da farsi. Blake alzò una mano senza voltarsi e gli uomini si fermarono.

La sua voce si ridusse a un sussurro.

«Eri incinta.»

«Sì.»

«Quando?»

Lo fissai.

«Hai davvero bisogno che ti spieghi le date?»

Il dolore gli attraversò gli occhi, ma non mi restava più compassione da concedergli tanto facilmente.

«Non lo sapevo», disse.

«No. Non lo sapevi.»

«Perché non me l’hai detto?»

La domanda era così assurda che per un momento riuscii solo a guardarlo.

Poi ricordai la notte in cui avevo provato a farlo.

La pioggia che tamburellava contro le finestre dell’attico.

Il test di gravidanza nascosto nella borsa.

Le mani che mi tremavano.

Blake davanti a me, con il mio telefono in mano e gli occhi accesi di tradimento.

«Dimmi la verità», aveva detto.

«Ci sto provando.»

«Chi è Adrian?»

Avevo aperto bocca per spiegargli che Adrian Cho non era il mio amante. Era un genetista specializzato, un consulente per la fertilità, una persona a cui mi ero rivolta dopo mesi di tentativi infruttuosi di concepire naturalmente. Mi stava aiutando a capire perché il mio corpo continuasse a mandare in frantumi le mie speranze.

Ma Blake aveva già deciso.

Ogni messaggio diventò una prova.

Ogni silenzio diventò un’ammissione.

Ogni lacrima diventò la conferma della mia colpa.

Quando scoprii di essere incinta, i suoi avvocati avevano già consegnato le carte del divorzio.

Provai comunque a chiamarlo.

Mi bloccò.

Gli mandai delle lettere.

Tornarono indietro intatte.

Andai nel suo ufficio.

La sicurezza mi accompagnò fuori.

Poi il suo avvocato contattò il mio con un messaggio che non avrei mai dimenticato.

Il signor Harrington chiede che la signora Winters non lo contatti più, in nessuna circostanza.

Così scomparvi.

Non per punirlo.

Per proteggere quel poco che mi era rimasto.

Ora lo guardavo, lì davanti a me nel suo cappotto da mille dollari, mentre il dolore cominciava a incrinare l’arroganza che per anni aveva indossato come un’armatura.

«Ho cercato di dirtelo», dissi.

La sua espressione mutò.

«No.»

«L’avrei saputo.»

«Hai fatto in modo di non saperlo.»

La gola gli si mosse. «Emma—»

«Mi hai bloccata. Hai rimandato indietro le mie lettere. Hai fatto in modo che mi cacciassero dal tuo palazzo. Il tuo avvocato ha detto al mio che qualsiasi ulteriore contatto sarebbe stato considerato una molestia.»

Blake aggrottò le sopracciglia, incredulo. «Non gli ho mai detto di dirti una cosa del genere.»

Lo stomaco mi si contrasse.

«Cosa?»

«Ho detto che non potevo vederti. Non in quel momento. Ho detto che tutte le comunicazioni dovevano passare attraverso i canali legali.» La sua voce si fece più dura, ma la sua rabbia non era più rivolta a me. «Non ho mai detto a nessuno di minacciarti.»

Il vento sembrò cambiare direzione.

Per cinque anni mi ero portata dentro un’unica versione della storia. Blake mi aveva odiata a tal punto che nemmeno la mia gravidanza aveva avuto importanza.

Ora mi fissava come se qualcuno avesse squarciato il tessuto della sua vita e avesse cominciato a tirarne i fili, uno dopo l’altro.

«Chi si è occupato delle comunicazioni per il divorzio?» chiesi.

«Martin Vale.»

Il nome rimase sospeso tra noi.

Per la prima volta, mi accorsi che Blake stava guardando di nuovo la Bentley.

L’autista mi aveva chiamata signora Vale.

Il suo sguardo si fece più intenso. «Emma. Perché il tuo autista ti ha chiamata così?»

Mi voltai dall’altra parte. «Perché è il mio nome.»

«Hai sposato Martin?»

«Allora perché—»

«Suo fratello.»

Blake mi fissò.

«Julian Vale», spiegai. «Il fratello minore di Martin.»

Il volto di Blake si illuminò lentamente di comprensione, seguita da qualcosa che somigliava allo stupore.

Julian Vale non aveva nulla in comune con gli uomini di cui Blake si circondava. Non era chiassoso, spietato né avido di attenzioni.

Era proprietario di una discreta società d’investimenti a Chicago e finanziava fondazioni per la ricerca medica. Mi aveva conosciuta quando i bambini avevano sei mesi e io tiravo avanti con due ore di sonno, una scadenza per una sovvenzione e una testardaggine feroce.

Mi aveva offerto il suo aiuto senza aspettarsi nulla in cambio.

Per molto tempo avevo rifiutato.

Poi la vita si era fatta più complicata dell’orgoglio.

«Dovremmo andare», dissi.

La voce di Blake si fece più tagliente. «Sanno di me?»

Guardai verso la Bentley.

«Sanno che il loro padre non ha fatto parte della nostra vita.»

«Non è una risposta.»

«È l’unica che ti sei guadagnato.»

La sua espressione vacillò, ma non ribatté.

Prima che uno di noi potesse aggiungere altro, il finestrino posteriore si abbassò. Apparve il visetto di Eli.

«Mamma, ho fame.»

Espiri lentamente. «Arrivo, amore.»

Blake si avvicinò di nuovo. «Lasciami vederli.»

«Sono i miei figli.»

«Sono dei bambini», dissi, con voce improvvisamente fiera. «Non una rivelazione che puoi afferrare solo perché ti fa male.»

Si immobilizzò.

«Non puoi piombare nella loro vita nella corsia di carico e scarico di un aeroporto, tra telecamere, guardie del corpo e mille domande. Non puoi pretendere il loro affetto perché la biologia è finalmente riuscita a raggiungere il tuo ego.»

Le mie parole lo colpirono duramente.

Per un momento pensai che avrebbe reagito con rabbia. Il vecchio Blake lo avrebbe fatto. L’uomo ferito e orgoglioso che avevo conosciuto sull’aereo avrebbe risposto con qualcosa di deliberatamente crudele.

Invece, si limitò a fissare l’auto.

Le sagome indistinte dei tre bambini al suo interno.

Quando finalmente parlò, la sua voce era quasi irriconoscibile.

«Che cosa devo fare?»

Quella domanda mi spezzò dentro più di quanto avesse mai fatto la sua crudeltà.

Perché un tempo, molto tempo prima, l’avevo amato.

Non il miliardario. Non l’uomo sulle copertine delle riviste. Non il costruttore di imperi.

Blake.

Il giovane ingegnere che si dimenticava di mangiare quando si concentrava su problemi impossibili. L’uomo che aveva pianto la prima volta che uno dei nostri prototipi aveva ridato corrente a un villaggio devastato da una tempesta. Il marito che un tempo mi baciava sulla fronte e mi diceva che i nostri figli avrebbero ereditato la mia bontà e la sua testardaggine.

Era stato così.

Dio mi aiutasse, era stato così.

«Aspetti», dissi.

Alzò gli occhi verso di me.

«Mi dai un numero al quale riesca davvero a raggiungerti. Non vieni a casa mia. Non contatti i miei figli. Non mandi avvocati. Non mandi investigatori. Aspetti finché non decido io che cosa è sicuro per loro.»

«Al sicuro da me?»

«Sì», risposi. «Dal caos che ti porti dietro.»

Dischiuse le labbra, ma non disse nulla.

Presi il telefono e gli chiesi il numero. Me lo diede. Non lo chiamai. Lo salvai soltanto sotto il suo nome, anche se le dita mi tremavano leggermente mentre digitavo.

Poi mi voltai e salii sulla Bentley.

I bambini mi si strinsero subito intorno.

«Mamma, chi era quello?» chiese Noah.

Allacciai la cintura di Eli prima di rispondere.

«Una persona che conoscevo.»

Noah mi studiò il viso con attenzione. «Ti ha resa triste.»

«Solo per un minuto.»

Lucas si appoggiò al mio braccio. «Possiamo mangiare i pancake?»

Gli baciai la testa. «Sì. I pancake risolvono molte emergenze.»

Mentre la Bentley si allontanava, mi voltai a guardare un’ultima volta.

Blake era ancora fermo accanto al marciapiede.

Solo, in mezzo a tutte le auto che lo aspettavano.

Per qualche ragione, mi sembrò più piccolo di quanto non fosse mai stato.

E per la prima volta in cinque anni capii che il mio passato non aveva ancora finito con me.

Quando arrivammo a casa, a Lincoln Park, i miei nervi erano tesi al limite.

Julian ci aspettava sulla soglia. Alto e composto, con un morbido maglione grigio e le maniche rimboccate, se ne stava lì con il dinosauro preferito di Eli sotto un braccio e una tazza di caffè per me in mano.

Mi scrutò il viso una sola volta.

Gli bastò.

«Che cosa è successo?»

I bambini gli corsero incontro.

«Zio Jules!» gridò Lucas.

Julian si accovacciò e lasciò che tutti e tre gli si gettassero tra le braccia. Anche se era legalmente mio marito, i bambini non lo avevano mai chiamato papà. Era stata una sua scelta.

«Un giorno meritano di conoscere la verità», mi aveva detto prima che ci sposassimo. «Non prenderò un nome che appartiene a qualcun altro, a meno che non siano loro a offrirmelo.»

Ecco com’era Julian.

Gentile in un modo che faceva sembrare gli altri uomini distratti e insensibili.

Quando i bambini sparirono in cucina, attirati dalla promessa dei pancake, Julian mi porse il caffè.

«L’hai visto.»

Annuii.

Julian chiuse la porta d’ingresso.

«Lo sa?»

Inspirò lentamente prima di guardare verso il corridoio, da cui arrivavano le risate dei bambini.

«Quanto è grave?»

«Ha chiesto se erano suoi.»

Per la prima volta, l’espressione di Julian si indurì.

Poi gli raccontai ogni cosa.

L’aereo.

Le accuse.

Il marciapiede.

La dichiarazione di Blake, secondo cui non aveva mai autorizzato Martin a minacciarmi.

A quel punto, Julian si immobilizzò del tutto.

«Che cosa hai detto?»

«Blake dice che Martin gli aveva riferito che tutte le comunicazioni dovevano passare attraverso i canali legali, ma che lui non gli aveva mai ordinato di tagliarmi fuori del tutto.»

Julian posò il caffè sul tavolo senza berne un sorso.

All’improvviso, il silenzio tra noi parve diverso.

Me ne accorsi subito.

«Julian.»

Non rispose.

«Che cosa sai?»

Gli si contrasse la mascella.

«Martin ha mentito anche a me.»

Il battito mi accelerò. «Su cosa?»

Julian lanciò un’altra occhiata verso la cucina e abbassò la voce.

«Quando arrivasti a Chicago, dopo la nascita dei bambini, chiesi a Martin del divorzio. Volevo capire perché Blake non si fosse mai fatto vivo. Mi disse che Blake sapeva della gravidanza.»

Mi si gelarono le mani.

«Ha detto che Blake lo sapeva?»

Julian annuì lentamente.

«Mi disse che Blake pensava che i bambini potessero non essere suoi e si era rifiutato di immischiarsi, a meno che un tribunale non avesse ordinato un test di paternità. Disse che tu avevi rifiutato.»

«Non è mai successo.»

«Lo so, adesso.»

Un rombo strano mi riempì le orecchie.

Per cinque anni, tra Blake e me si era eretto un muro.

Avevo creduto che l’avesse costruito Blake.

Blake aveva creduto che l’avessi costruito io.

Ma se fosse stato qualcun altro a posare i mattoni, nell’oscurità?

«Perché Martin avrebbe dovuto farlo?» sussurrai.

L’espressione di Julian si fece cupa.

«Perché aveva un motivo per tenervi separati.»

Prima che potessi chiedergli cosa intendesse, suonò il campanello.

Ci voltammo entrambi verso l’ingresso.

Nessuno si presentava a casa senza preavviso. Non con tre bambini che ci vivevano e il sistema di sicurezza che Julian aveva insistito per far installare dopo la nascita dei gemelli.

Julian si avvicinò al monitor accanto alla porta.

La telecamera mostrava un uomo in abito scuro fermo sulla veranda.

Mi si mozzò il respiro.

Julian aggrottò la fronte. «Gli avevi detto di non venire?»

Blake guardava dritto nella telecamera, come se sapesse che lo stavamo osservando.

Poi sollevò una piccola busta bianca.

Julian aprì la porta prima che potessi fermarlo.

Lo sguardo di Blake passò da Julian a me.

Per un istante, i due uomini si limitarono a fissarsi.

Vecchi soldi e nuovo dolore.

Forza silenziosa e arroganza in frantumi.

Poi Blake parlò.

«So che non dovrei essere qui.»

«Hai ragione», rispose Julian.

Blake accolse la risposta senza protestare. Il suo sguardo si posò su di me.

«Non avevo intenzione di venire. Poi la mia assistente ha trovato qualcosa.»

Mi porse la busta.

Non la presi.

La prese Julian al posto mio.

Dentro c’erano le fotocopie di tre lettere.

Le mie lettere.

Quelle che mi erano state restituite senza essere aperte.

Solo che queste non erano rimaste chiuse.

Cinque anni prima erano state scansionate, timbrate e registrate come ricevute dall’ufficio legale della Harrington Energy.

Dalla pagina, la mia grafia mi fissava.

Blake, ti prego, chiamami. C’è una cosa urgente che devi sapere.

Blake, sono incinta.

Blake, ci sono tre battiti.

Il mondo parve inclinarsi sotto i miei piedi.

Afferrai la ringhiera della veranda.

Julian mi prese per il gomito per sorreggermi.

Blake se ne accorse. Il dolore gli attraversò il volto, ma si costrinse a continuare.

«Il mio ufficio le ha ricevute», spiegò. «Non mi sono mai state consegnate.»

«Martin», disse Julian.

Blake si voltò verso di lui. «Sì.»

Quel nome suonò come una condanna.

Julian serrò le labbra. «Perché mio fratello avrebbe dovuto fare una cosa del genere?»

Blake tirò fuori un altro documento.

«Perché, sei mesi prima del divorzio, Martin ha acquistato di nascosto azioni della mia società tramite società di comodo. Quando Emma e io ci siamo separati, il mercato è andato nel panico. Ha fatto una fortuna scommettendo al ribasso sulle mie azioni prima che la notizia diventasse pubblica.»

Il volto di Julian impallidì.

«Ha sfruttato il divorzio.»

«L’ha orchestrato», rispose Blake.

Scossi lentamente la testa. «I messaggi…»

«I messaggi erano veri», mi interruppe Blake, guardandomi negli occhi. «Ma lui ne ha nascosto il contesto. Martin mi aveva messo in testa la storia della relazione prima ancora che guardassi il tuo telefono.»

Il cuore mi martellava nel petto.

«Mi disse che circolavano delle voci. Sosteneva che mi stesse mettendo in guardia da amico e avvocato. Disse di averti vista con qualcuno. Poi, quella sera, si assicurò che vedessi i messaggi di Adrian.»

La voce di Julian si abbassò. «Mio fratello conosceva Adrian?»

«Me l’aveva consigliato lui», sussurrai.

Entrambi gli uomini si voltarono verso di me.

Quando Blake e io cercavamo di avere un figlio, non volevo che i tabloid lo scoprissero. Avevo chiesto a Martin se conoscesse qualche consulente medico discreto, dato che si occupava delle questioni di riservatezza per la società. Mi aveva fatto il nome di Adrian.

Mi sentii male.

«Quando gli ho chiesto aiuto, Martin mi ha messo in contatto con Adrian», dissi. «L’uomo i cui messaggi hanno distrutto il mio matrimonio.»

Blake chiuse gli occhi.

La veranda sembrò improvvisamente troppo piccola per contenere tutta la devastazione che ci circondava.

Julian aveva l’aria di chi avesse appena ricevuto un pugno.

«Mio fratello ti ha messo in contatto con l’uomo i cui messaggi hanno distrutto il tuo matrimonio.»

«E poi ha tratto profitto dalle conseguenze», disse Blake.

Nessuno di noi parlò.

Dentro casa, uno dei bambini rise. Il suono giunse fino a noi attraverso la porta, luminoso e innocente, dolorosamente fuori luogo.

Blake aprì gli occhi.

«Non sono qui per portarteli via», mi disse. «Non sono qui con degli avvocati. Te lo giuro.»

Avrei voluto rifiutarmi di credergli.

Sarebbe stato più facile.

Ma l’uomo fermo sulla mia veranda non era lo stesso che mi aveva affrontata in aeroporto. Quell’uomo era arrivato armato di disprezzo. A questo sembrava fosse stato strappato tutto ciò che un tempo lo proteggeva.

«Mi sono perso i loro primi passi», disse. «Le loro prime parole. I loro compleanni. Mi sono perso tutto perché ho creduto a una bugia che ero troppo arrogante per mettere in dubbio.»

La voce gli si spezzò sull’ultima parola.

«Non posso chiederti di perdonarmi. Non lo merito. Ma ho bisogno di conoscerli, in qualche modo, un giorno, nel modo che vorrai concedermi.»

Julian rimase in silenzio accanto a me.

Mi voltai verso di lui, aspettandomi tensione, risentimento o paura.

Invece, Julian guardò dritto Blake e disse: «Allora comincia facendo quello che ti ha chiesto Emma.»

Blake annuì.

«Lo farò.»

Fece un passo indietro, ma prima che raggiungesse il vialetto, la porta d’ingresso alle mie spalle si spalancò di più.

Noah era lì.

Aveva la guancia impolverata di farina e teneva in una mano mezzo pancake.

«Mamma?» chiese.

Mi affrettai verso di lui. «Tesoro, torna dentro.»

Ma Noah stava guardando di nuovo Blake.

Blake era rimasto immobile.

Noah lo studiò con quella solenne, inquietante intelligenza che sembrava sempre indurre gli adulti a dire la verità.

«Stai piangendo», osservò Noah.

Blake si portò una mano al viso, apparentemente sorpreso di sentire le lacrime.

«Sì», rispose piano. «Sto piangendo.»

«Perché?»

Trattenni il respiro.

Blake guardò prima me, chiedendomi tacitamente il permesso.

Scossi appena la testa.

Non ancora.

Capì.

«Perché ho perso qualcosa di importante», rispose.

Noah ci pensò su.

Poi guardò la busta che Julian teneva in mano.

«L’hai trovato?»

Le labbra di Blake tremarono.

«Non ancora.»

Noah annuì, come se la risposta avesse perfettamente senso.

«La mamma dice che a volte le cose perdute si nascondono nel posto sbagliato.»

Blake lasciò uscire un suono che era quasi una risata e quasi dolore.

«Ha ragione.»

Noah fece un passo indietro, dentro casa.

«Non farla più soffrire», disse.

Poi chiuse la porta.

Blake rimase lì senza parlare.

Julian distolse lo sguardo.

Mi premetti le dita sulle labbra, lottando per trattenere le lacrime che mi rifiutavo di versare sulla veranda.

Alla fine, Blake si voltò per andarsene.

«Aspetterò», promise.

Questa volta gli credetti.

Per tre giorni mantenne la parola.

Nessuna chiamata.

Nessuna visita.

Nessun avvocato.

Solo un messaggio.

Ho trovato altro. Martin è scomparso.

Lo lessi due volte prima di porgere il telefono a Julian.

La sua espressione si incupì.

«Mio fratello non sparisce, a meno che non abbia paura.»

«Paura di Blake?»

Julian scosse la testa. «No. Martin non ha mai temuto le conseguenze. Ha sempre creduto di poter parlare per uscire da qualsiasi guaio.»

«E allora di cosa ha paura?»

Julian guardò verso il suo studio.

«C’è una cosa che non ti ho detto.»

Un brivido mi corse lungo la schiena.

Aprì un cassetto e ne estrasse una cartella chiusa in una busta di plastica.

Dentro c’erano vecchi estratti conto bancari, e-mail e una fotografia.

Nella foto Martin era davanti a una clinica privata, cinque anni prima.

Accanto a lui c’era Adrian Cho. E al fianco di Adrian una donna che riconobbi all’istante.

Vanessa Harrington.

La madre di Blake.

La mia ex suocera.

La donna che al nostro matrimonio mi aveva sorriso e sussurrato all’orecchio: «Non capirai mai cosa significa proteggere una famiglia come la nostra.»

Strinsi la fotografia tra le dita.

Julian parlò a bassa voce.

«Due anni fa ho assunto un investigatore, dopo che Martin ha cominciato a fare troppe domande sulle cartelle cliniche dei ragazzi.»

Alzai di scatto lo sguardo.

«Che tipo di domande?»

Julian ci mise troppo a rispondere.

«Che tipo, Julian?»

Deglutì.

«Se qualcuno di loro avesse ereditato il raro marcatore sanguigno di Blake.»

La stanza sembrò chiudersi intorno a me.

Solo uno dei miei figli aveva quel marcatore.

Eli.

Il mio dolce, fragile Eli, che da piccolo si riempiva di lividi con troppa facilità e aveva trascorso troppe notti sotto le luci dell’ospedale, mentre io fingevo di non avere paura.

Il telefono di Julian vibrò sulla scrivania.

Lui guardò lo schermo.

Poi la sua espressione cambiò completamente.

«È Blake.»

Rispose e attivò il vivavoce.

La voce di Blake arrivò tesa e affannata.

«Emma è lì?»

«Sì», rispose Julian.

«Ascoltami bene. Martin non si è limitato a manipolare il divorzio. Stava proteggendo qualcuno.»

Afferrai il bordo della scrivania.

«Vanessa», dissi.

Sulla linea calò il silenzio.

Poi Blake domandò: «Come fai a saperlo?»

Julian fissò la fotografia.

«Perché abbiamo le prove che ha incontrato Adrian.»

Blake imprecò sottovoce.

«Mia madre è partita da New York stamattina. Il suo aereo è appena atterrato a Chicago.»

Mi si gelò il sangue.

«Perché dovrebbe venire qui?»

Blake rispose subito.

«Perché ormai sa dei ragazzi.»

Al piano di sotto suonò il campanello.

Una volta.

Poi di nuovo.

Lentamente, con intenzione.

Julian e io ci scambiammo uno sguardo.

Dal corridoio al piano di sotto Noah chiamò: «Mamma? C’è una signora alla porta.»

La voce di Blake si fece improvvisamente tesa per il panico, attraverso il telefono.

«Emma, non aprire.»

Ma mi stavo già muovendo. In cima alle scale, guardai giù.

Dietro i pannelli di vetro accanto all’ingresso c’era Vanessa Harrington.

Elegante.

Dai capelli argentati.

Sorridente.

Accanto a lei c’era Martin Vale, vivo e senza paura, con il piccolo dinosauro di Eli stretto in una mano.

Vanessa alzò lo sguardo attraverso il vetro e incrociò il mio.

Poi portò alle labbra un dito guantato.

Come per avvertirmi di non urlare.

Blake Harrington aveva costruito grattacieli, aziende, fortune e reputazioni partendo dal nulla, armato soltanto di calcolo e controllo.

Eppure, fuori dall’aeroporto internazionale O’Hare, con tre bambini aggrappati alle mie gambe, sembrava un uomo che guardava il proprio passato rivoltarglisi contro.

Dischiuse le labbra, ma non ne uscì alcuna parola.

I ragazzi continuarono a parlare tutti insieme.

«Mamma, Eli mi ha preso il dinosauro.»

«Non è vero!»

«Lucas mi ha spinto in macchina.»

«Non è vero!»

Le loro vocine riempivano lo spazio intorno a me, vivaci e caotiche, del tutto ignare che l’uomo a pochi passi da noi li fissasse come se la terra fosse scomparsa sotto i suoi piedi.

Blake fece lentamente un passo avanti.

«Emma», disse, e il mio nome sulle sue labbra suonò spezzato. «Chi sono?»

Strinsi ancora di più i miei figli tra le braccia.

«I miei figli.»

Il suo sguardo passò da Noah a Lucas, poi a Eli.

Noah, il maggiore di sei minuti, era il più vicino a me. Aveva i capelli scuri di Blake, gli zigomi marcati e la sua abitudine di studiare le persone come se cercasse già di scoprire la verità che nascondevano.

Lucas aveva il sorriso di Blake, anche se il suo era più dolce. Più caldo.

E Eli…

Eli aveva gli occhi di Blake ogni volta che stava per piangere.

Blake deglutì a fatica.

«Quanti anni hanno?»

Rimasi in silenzio per un momento.

Quel silenzio gli diede la risposta.

«No», sussurrò.

La parola fu appena udibile.

Alzai il mento. «Hanno quattro anni.»

Blake mi fissò come se lo avessi schiaffeggiato.

«Quattro», ripeté.

I rumori dell’aeroporto parvero svanire intorno a noi.

Stava facendo i suoi calcoli. Blake ricorreva sempre ai calcoli quando la paura si impadroniva di lui.

Quattro anni.

Nati dopo il divorzio.

Concepiti prima.

Il suo respiro cambiò.

«Sono miei?»

La domanda ci colpì come una lama.

Noah strinse la mia mano con la sua manina.

«Mamma?» chiese piano.

Mi chinai e gli lisciai dolcemente i capelli. «Va tutto bene, tesoro.»

Ma non andava bene niente.

Nemmeno lontanamente.

Cinque anni di silenzio mi avevano seguita come un’ombra. Cinque anni di febbri nel cuore della notte, iscrizioni alla scuola materna, torte di compleanno con tre serie di candeline, visite in ospedale, risate, ginocchia sbucciate e storie della buonanotte per bambini che a volte si chiedevano perché gli altri avessero il papà ad aspettarli all’uscita da scuola e loro no.

E ora Blake Harrington era davanti a me, a pretendere una risposta che un tempo aveva rifiutato di ascoltare.

Sostenni il suo sguardo.

«Non qui.»

La mascella gli si irrigidì. «Emma.»

«Non davanti a loro.»

Alle mie spalle, Daniel, il mio autista, era accanto alla Bentley con la portiera posteriore aperta. La sua espressione era rimasta neutra, ma la sua postura si era fatta discretamente protettiva.

Blake si accorse di lui.

Poi notò l’auto.

La Bentley.

L’autista privato.

La fede nuziale d’oro sottile al mio dito.

Il suo sguardo si fece duro, ma stavolta sotto quella durezza c’era dolore.

«Ti sei risposata.»

La risposta lo ferì più di quanto avessi previsto.

«Con chi?»

«Non sono affari tuoi.»

«Se quei ragazzi sono miei, tutto questo mi riguarda.»

Mi avvicinai, abbassando la voce.

«Non sono un’acquisizione aziendale, Blake. Sono bambini.»

Il suo viso ebbe un fremito.

Per un breve istante rividi il Blake che avevo conosciuto: l’uomo che mi teneva la mano sotto una coperta d’ospedale mentre aspettavamo i risultati delle analisi per la fertilità, sussurrando: «Un giorno, Emma. Un giorno avremo una casa piena di rumore.»

L’avevamo avuta.

Solo che lui non c’era stato per sentirlo.

«Ragazzi», dissi con dolcezza, «salite in macchina con Daniel. Arrivo subito.»

Noah rimase dov’era.

«Chi è?» chiese.

Blake lo fissò.

La domanda sembrò ferirlo più di qualsiasi cosa avessi detto io.

Mi costrinsi a respirare.

«È una persona che conoscevo.»

Noah osservò Blake, poi tornò a guardare me. «Ti ha resa triste.»

I bambini si accorgono di ciò che gli adulti fanno fatica a nascondere.

Gli baciai la fronte. «Solo per un minuto.»

Lucas ed Eli salirono per primi in macchina. Noah indugiò prima di seguirli, tenendo ancora gli occhi fissi su Blake attraverso il finestrino oscurato.

Quando la portiera si chiuse, Blake e io restammo soli accanto al marciapiede.

Per cinque anni avevo immaginato quel momento in cento modi diversi.

In alcune versioni, urlavo.

In altre, lui mi supplicava.

Nelle peggiori, rideva e negava tutto.

Ma non avevo mai immaginato il suo silenzio.

Non avevo mai immaginato di vederlo così completamente distrutto.

«Sì», dissi infine. «Sono tuoi.»

Blake chiuse gli occhi.

Le spalle gli si incurvarono, come se un peso invisibile gli fosse improvvisamente crollato addosso.

«Quando l’hai scoperto?»

«Dopo che mi hai accusata. Prima che il divorzio fosse definitivo.»

Aprì gli occhi.

«Non me l’hai mai detto.»

Mi sfuggì una risata. Non c’era allegria, dentro.

«Ci ho provato.»

«No, non l’hai fatto.»

La solita accusa si levò tra noi, velenosa e amara.

Ma non avevo più ventinove anni, scalza in un attico mentre mio marito frugava nel mio telefono come se il mio cuore fosse una prova a carico.

Quella volta, ero sopravvissuta a lui.

«Ti ho chiamato», dissi. «Hai bloccato il mio numero. Ti ho scritto delle lettere. Sono tornate indietro, mai aperte. Sono venuta nel tuo ufficio. La sicurezza mi ha accompagnata fuori. Il tuo avvocato ha comunicato al mio che ogni ulteriore contatto sarebbe stato considerato una molestia.»

Blake mi guardò incredulo.

«Non è vero.»

«È successo.»

«Non ho detto a nessuno di fare una cosa del genere.»

La convinzione nella sua voce mi fece contrarre lo stomaco.

«Ho detto a Martin Vale che non potevo parlare direttamente con te finché il divorzio era in corso. Ho detto che tutto doveva passare dagli avvocati.» La sua voce si fece più tagliente. «Non gli ho mai detto di rimandarti indietro le lettere. Non gli ho mai detto di farti allontanare dal mio edificio.»

Martin Vale.

Il suo avvocato.

Il più stretto consulente legale del mio ex marito.

E il fratello maggiore di mio marito.

Blake si accorse della mia reazione.

«Emma», disse lentamente, «perché il tuo autista ti ha chiamata signora Vale?»

Feci un passo indietro.

Strinse gli occhi.

«Chi hai sposato?»

Avrei dovuto salire in macchina.

Avrei dovuto chiudere la conversazione lì, senza aggiungere altro.

Ma la verità aveva già cominciato a venire a galla.

«Julian Vale.»

L’espressione di Blake si immobilizzò.

«Il fratello di Martin?»

Per la prima volta da quando era sceso dall’aereo, Blake sembrò davvero spaventato.

Non geloso.

Non arrabbiato.

Spaventato.

«Che cosa ti ha raccontato Martin?» chiese.

Rimasi in silenzio.

Il suo volto si irrigidì. «Emma, che cosa ti ha detto di me?»

Il finestrino posteriore si abbassò un poco.

La vocina di Eli arrivò fino a noi. «Mamma, ho fame.»

Distolsi lo sguardo da Blake.

«Devo andare.»

«No. Dobbiamo parlare.»

«Lo faremo», dissi. «Ma non qui, non così e non davanti ai miei figli.»

«Ai nostri figli», disse lui con voce spezzata.

Mi voltai di nuovo verso di lui.

Non si era meritato nulla.

Nessuna storia della buonanotte.

Nessun primo passo.

Nessun ginocchio sbucciato.

Nessun biglietto per la Festa del papà decorato con brillantini e ditate minuscole.

Ma il legame di sangue non era niente.

E una volta pronunciata, la verità non poteva più essere ricacciata nel silenzio.

«I nostri figli», dissi piano. «Ma i miei bambini.»

Lui indietreggiò.

Salii sulla Bentley prima che potesse rispondere.

Mentre Daniel si allontanava dal marciapiede, mi voltai a guardare dal finestrino oscurato.

Blake Harrington era rimasto solo accanto al suo SUV nero, circondato da sicurezza, ricchezza e potere.

Eppure, niente di tutto questo poteva raggiungerlo.

Per la prima volta in cinque anni, sembrava povero nell’unico modo che contasse.

Julian ci aspettava davanti alla porta quando arrivammo a casa nostra, a Lincoln Park.

Faceva sempre così.

Per quanto fosse impegnato e per quanti appuntamenti avesse in agenda, Julian Vale si assicurava che i bambini non rientrassero mai trovando la porta vuota.

Si accucciò proprio mentre tre corpicini gli correvano incontro.

«Zio Jules!» gridò Lucas.

Julian rise mentre Eli gli si arrampicava sulla schiena e Noah gli metteva in mano un disegno piegato di un aeroplano.

Mi si strinse il cuore.

I bambini lo chiamavano zio Jules perché era stato Julian a chiederlo.

Quando ci eravamo sposati, due anni prima, aveva rifiutato di prendersi il titolo di padre.

«Un giorno avranno diritto alla verità», mi aveva detto. «Non voglio rubare un posto nei loro cuori prima che siano abbastanza grandi da darmelo.»

Paziente.

Gentile.

Affidabile.

Tutto ciò che Blake non era riuscito a essere quando avevo più bisogno di lui.

Ma quando Julian alzò lo sguardo sopra le teste dei bambini e notò la mia espressione, il suo sorriso svanì.

Aspettai che i bambini fossero in cucina a mangiare pancake e guardare i cartoni animati, poi gli raccontai ogni cosa.

Blake che si era seduto accanto a me di proposito.

La crudeltà.

I bambini che mi erano corsi incontro.

La domanda.

Sono miei?

Julian ascoltò senza interrompermi.

La sua espressione cambiò solo quando menzionai Martin.

«Ha detto che non aveva mai ordinato a Martin di interrompere i contatti», dissi.

Julian si immobilizzò del tutto.

«Che cosa ha detto esattamente Blake?»

«Che aveva chiesto a Martin di gestire tutto tramite vie legali, ma non gli aveva mai ordinato di rimandarmi indietro le lettere né di farmi allontanare dall’edificio.»

Julian si voltò verso la finestra.

Fuori, i rami spogli ondeggiavano nel vento.

«Emma», disse con cautela, «Martin mi ha detto che Blake lo sapeva.»

Mi si gelò il sangue.

«Sapeva cosa?»

«Che eri incinta.»

Per un momento non riuscii a muovermi.

«Ti ha detto che Blake sapeva dei bambini?»

Julian annuì.

«Ha detto che Blake aveva messo in dubbio che fossero suoi e che si era rifiutato di avere qualunque coinvolgimento, a meno che tu non accettassi un test di paternità pubblico.»

La stanza sembrò inclinarsi intorno a me.

Mi aggrappai allo schienale di una sedia.

«Lo so.»

«Davvero?» La voce mi si spezzò. «Perché mi hai sposata credendo che Blake ci avesse abbandonati dopo averlo saputo?»

Julian si voltò rapidamente verso di me. «Ho creduto a quello che mi aveva detto Martin perché non avevo motivo di pensare che mio fratello avrebbe inventato una cosa così crudele.»

«E invece l’ha fatto.»

La mascella di Julian si irrigidì. «A quanto pare.»

Tra noi calò il silenzio.

Julian era un brav’uomo.

Ma essere buoni non cancellava i segreti.

«Perché Martin avrebbe dovuto mentire?» sussurrai.

Prima che Julian potesse rispondere, suonò il campanello.

Ci immobilizzammo entrambi.

Nessuno veniva a casa nostra senza avvertire.

Julian si avvicinò al monitor di sicurezza.

Poi la sua espressione si rabbuiò.

Blake Harrington era sul portico.

Il cappotto gli pendeva aperto, i capelli erano scompigliati dal vento e il volto gli appariva segnato dalle emozioni.

In una mano teneva una busta bianca.

Gli occhi di Blake trovarono subito i miei.

«So che ti avevo detto di non venire.»

«Avresti dovuto ascoltarmi», disse Julian.

Blake gli lanciò una breve occhiata, poi tornò a guardare me.

«La mia assistente ha trovato una cosa.»

Non mi mossi.

Julian prese la busta.

Dentro c’erano le copie di tre lettere.

La mia calligrafia.

Le mie parole.

Blake, sono tre i battiti del cuore. La stanza sembrò come se tutto l’ossigeno fosse scomparso.

Afferrai il bordo del tavolo per reggermi.

Blake fece istintivamente un passo verso di me, poi si fermò.

«Le ha ricevute il mio ufficio legale», disse. «Sono state scansionate, registrate e contrassegnate come riservate. Non le ho mai viste.»

Julian fissava i documenti.

«Martin.»

La voce di Blake si fece gelida. «Sì.»

Il nome rimase sospeso nella stanza come una pistola carica.

Scossi la testa. «Perché l’avrebbe fatto?»

Blake si voltò verso Julian.

«Sei mesi prima del divorzio, Martin ha acquisito di nascosto, tramite società di comodo, una posizione contraria a Harrington Energy. Quando la notizia della nostra separazione è diventata pubblica, il valore della mia azienda è crollato di quasi il quattordici per cento. Lui ci ha guadagnato milioni.»

Il volto di Julian impallidì. «È impossibile.»

«Ho i documenti.»

«Ma Martin era il tuo avvocato.»

«Era anche tuo fratello», replicò Blake gelidamente. «A quanto pare, il tradimento non è una prerogativa di una sola famiglia.»

Gli occhi di Julian lampeggiarono.

«Attento.»

«Basta», sbottai.

Stringevo le lettere con le mani tremanti.

«Per cinque anni ho creduto che Blake le avesse buttate. Blake credeva che non gliele avessi mai mandate. Julian credeva…» Deglutii a fatica. «Julian credeva che Blake lo sapesse e avesse scelto di non fare nulla.»

La verità era peggio di un tradimento.

Era stato tutto premeditato.

Qualcuno non si era limitato a guardare il nostro matrimonio andare in pezzi.

Qualcuno aveva gettato benzina sul fuoco e venduto i biglietti per assistere all’incendio.

Blake abbassò la voce.

«C’è dell’altro.»

Per poco non scoppiai a ridere.

Certo che c’era.

«Con uomini come te c’è sempre dell’altro.»

Accettò l’accusa senza protestare.

«I messaggi di Adrian Cho sul tuo telefono. Martin mi aveva mostrato alcuni screenshot selezionati, prima che li trovassi da solo.»

Strinsi le lettere tra le dita.

«Adrian era il mio consulente per la fertilità.»

«Allora?»

Blake sembrava mortificato.

«Allora non lo sapevo.»

«Non hai chiesto.»

«L’ho fatto.»

«No», dissi. «Mi hai accusata. È diverso.»

Per un istante la sua espressione si sgretolò, poi si impose di riprendere il controllo.

Julian intervenne, con voce bassa e tesa.

«Martin aveva consigliato Adrian a Emma.»

Blake si voltò verso di lui.

«Quando Blake e io cercavamo di avere un figlio», spiegai lentamente, mentre i pezzi del puzzle cominciavano a comporre qualcosa di mostruoso, «avevo bisogno di discrezione. Chiesi a Martin se conosceva qualcuno che potesse aiutarmi senza far trapelare nulla alla stampa.»

«Ti ha dato il nome di Adrian?»

Le mani di Julian si chiusero a pugno.

«Mio fratello ti ha presentato all’uomo i cui messaggi Blake ha usato come prova di una relazione.»

Il silenzio che seguì fu terribile.

Dalla cucina arrivarono le risate dei ragazzi. Un cucchiaio tintinnò contro un piatto. Lucas gridò qualcosa sullo sciroppo.

La vita andava avanti, ignara della trappola che si stava disfacendo nella stanza accanto.

Blake si voltò verso quel rumore.

La sua espressione cambiò del tutto.

Si addolcì.

Si spezzò.

«Ridono come te», disse.

Distolsi lo sguardo.

Riuscivo a sopportare la sua rabbia.

Riuscivo a sopportare la sua arroganza.

Ma il dolore?

Quello era pericoloso.

Il dolore lo rendeva di nuovo umano.

Julian si spostò appena, mettendosi fra noi.

«Blake, devi andartene.»

La sua risposta mi sorprese.

Il vecchio Blake avrebbe protestato. Preteso risposte. Minacciato.

Questo Blake guardò verso il corridoio, dove i suoi figli stavano mangiando pancake senza sapere chi fosse, e chiese semplicemente: «Dimmi cosa posso fare.»

Annui di nuovo.

«Aspetterò.»

«E niente avvocati.»

«Niente avvocati.»

«Nessun investigatore vicino ai miei figli.»

I suoi occhi si fecero più acuti. «Indagherò su Martin.»

«Non sui miei figli.»

«Mai.»

Per un momento fragile, gli credetti.

Poi Noah apparve sulla soglia, con lo sciroppo spalmato sulla manica.

«Mamma? Eli dice che i dinosauri possono mangiare i pancake.»

Riuscii a sorridere. «A quanto pare, in questa casa i dinosauri possono mangiare qualsiasi cosa.»

Noah guardò Blake.

Lo studiò con attenzione.

«Perché è qui?»

Blake guardò me, in attesa del mio permesso.

Scossi appena la testa.

«Ho riportato alla tua mamma una cosa che aveva perso», disse Blake piano.

Noah guardò le lettere che tenevo in mano.

«La rivoleva?»

La domanda lasciò senza parole tutti e tre gli adulti.

Dopo un momento, Blake rispose.

«Lo spero.»

Noah socchiuse gli occhi.

«L’hai fatta rattristare.»

Blake deglutì.

«Non farlo più.»

La voce di Blake era appena un sussurro. «Cercherò di non farlo.»

Noah annuì una volta, come se avesse appena formulato un ammonimento ufficiale, poi sparì di nuovo in cucina.

Blake rimase in piedi ancora un momento.

Aveva gli occhi lucidi, ma si rifiutò di lasciar cadere le lacrime.

Poi si voltò e se ne andò.

Quando la porta si chiuse alle sue spalle, Julian espirò.

Guardai mio marito.

«Su cos’altro ha mentito Martin?»

Julian non rispose abbastanza in fretta.

Fu allora che capii.

C’era dell’altro.

Quella sera, dopo che i ragazzi si furono addormentati, Julian aprì il cassetto inferiore della scrivania nel suo studio.

Avevo visto quel cassetto innumerevoli volte.

Non l’avevo mai visto aprirlo.

Tirò fuori una sottile cartella nera e la posò tra noi sulla scrivania.

«Che cos’è?» chiesi.

«Una cosa che avrei dovuto mostrarti prima.»

Julian sembrava esausto.

«Due anni fa, Martin mi ha chiesto informazioni sulle cartelle cliniche dei ragazzi.»

Mi si gelò il sangue.

«Quali cartelle cliniche?»

«Quelle di Eli.»

Il mio corpo reagì prima che la mente riuscisse a capire.

Mi alzai così di scatto che la sedia strisciò all’indietro.

«Perché Martin avrebbe dovuto chiedere di Eli?»

Julian alzò entrambe le mani, con i palmi aperti. «Non gli ho dato niente.»

«Non è questo che ti ho chiesto.»

«Voleva sapere se Eli avesse ereditato il raro marcatore sanguigno di Blake.»

La stanza piombò nel silenzio.

Da piccolo, Eli era stato fragile.

Gli comparivano lividi con troppa facilità.

Gli veniva la febbre troppo in fretta.

I medici avevano spiegato che il marcatore sanguigno era raro, ereditario, gestibile con le cure adeguate, ma potenzialmente pericoloso nelle circostanze sbagliate.

Blake ce l’aveva.

Anche Eli.

Noah e Lucas no.

«Perché dovrebbe interessargli?» sussurrai.

Julian aprì la cartella.

Dentro c’erano fotografie, bonifici, email stampate e il rapporto di un investigatore privato.

Una fotografia scivolò fuori.

La raccolsi.

Martin Vale era davanti a una clinica privata.

Accanto a lui c’era Adrian Cho.

E accanto ad Adrian, Vanessa Harrington.

Elegante. Dai capelli d’argento. Impeccabile.

Una donna che un tempo mi aveva baciato sulla guancia ai gala e corretto il modo in cui tenevo il calice di champagne.

Una donna che sorrideva con grazia e tagliava come il vetro.

Ricordai ciò che mi aveva sussurrato il giorno delle nozze.

«Ora forse hai il suo cuore, Emma, ma le famiglie come la nostra non si fondano sull’amore. Si fondano sulla discendenza.»

All’epoca, pensai che mi stesse mettendo in guardia.

Ora mi chiedevo se mi avesse minacciata.

«Ho assunto un investigatore dopo che Martin ha chiesto di Eli. Sospettavo che volesse sfruttare la situazione per ricavarne un vantaggio economico. Ma poi l’investigatore ha scoperto questo.»

Fissai la fotografia.

«Vanessa conosceva Adrian?»

«E Martin conosceva Vanessa.»

Mi voltai verso di lui. «Da quanto tempo ce l’hai?»

Julian chiuse brevemente gli occhi.

«Sei mesi.»

Il dolore mi trafisse.

«Sei mesi?»

«Volevo avere delle prove prima di spaventarti.»

«No. Volevi avere il controllo.»

Lui trasalì.

«Emma…»

«Non permetterti di prendere decisioni sulla sicurezza dei miei figli senza coinvolgermi.»

Il suo volto si contrasse per il rimorso.

«Hai ragione.»

La sua ammissione mi turbò più di quanto avrebbe fatto una scusa.

«Mi dispiace», disse. «Credevo di proteggerti. Sono diventato esattamente ciò che avevo promesso di non essere.»

Abbassai lo sguardo di nuovo sulla fotografia.

«Che cosa vuole Vanessa da Eli?»

Prima che Julian potesse rispondere, il suo telefono squillò.

Julian rispose in vivavoce.

«Dimmi che Emma è lì», disse Blake.

«Sono qui», risposi.

La sua voce tradiva un’urgenza inconfondibile.

«Mia madre è a Chicago.»

Il sangue mi si gelò nelle vene.

«Il suo jet è atterrato venti minuti fa. Martin è con lei.»

L’espressione di Julian si rabbuiò.

«Martin non è scomparso?»

«No», rispose Blake. «È sparito da New York perché non stava scappando da me. Stava andando da lei.»

Mi premetti una mano contro lo stomaco.

«Perché Vanessa dovrebbe venire qui?»

Blake rimase in silenzio per mezzo secondo.

Poi disse: «Perché sa dei bambini.»

Suonò il campanello.

Lentamente.

Con deliberazione.

Dal piano di sopra arrivò la voce di Noah.

«Mamma? C’è una signora alla porta.»

Julian si mosse per primo.

Lo seguii.

Vanessa Harrington aspettava dietro il vetro accanto all’ingresso, sotto la luce del portico.

I capelli d’argento erano raccolti in uno chignon impeccabile. Il cappotto color crema non sembrava aver risentito del maltempo. Le mani guantate erano appoggiate sull’impugnatura di un bastone con pomo di perla.

Accanto a lei c’era Martin Vale.

Vivo.

Calmo.

Con in mano il dinosauro di peluche di Eli.

Il cuore mi si fermò.

La voce di Blake tuonò dal telefono.

«Non aprire quella porta.»

Vanessa guardò dritto attraverso il vetro.

Poi sorrise.

Non con calore.

Non con gentilezza.

Con aria trionfante.

Julian si avvicinò alla porta.

Gli afferrai il braccio.

«No.»

Ma Vanessa sollevò leggermente il dinosauro.

Noah era immobile, a metà della scala.

«Mamma», sussurrò, «quello è di Eli.»

Mi voltai verso il soggiorno.

Eli dormiva di sopra.

Il dinosauro era nel suo letto.

Qualcuno era entrato in casa nostra.

Sentii tutto il corpo intorpidirsi.

L’espressione di Julian cambiò. L’uomo gentile scomparve, lasciando il posto a qualcuno di molto più pericoloso.

Aprì la porta solo quanto consentiva la catenella.

«Fuori da casa mia», disse.

Il sorriso di Vanessa non cambiò. «Julian. Ancora a fare il casalingo con la famiglia di un altro?»

Martin sospirò, come se si annoiasse.

«Ciao, fratello.»

La voce di Julian si fece più bassa. «Come hai preso quel giocattolo?»

Martin si lanciò con noncuranza il dinosauro da una mano all’altra.

«I sistemi di sicurezza sono fedeli solo quanto le persone che vengono pagate per installarli.»

Afferrai Noah e lo tirai dietro di me.

Dal telefono arrivò la voce di Blake, bassa e minacciosa.

«Madre.»

Gli occhi di Vanessa guizzarono verso il telefono.

«Blake, caro. Che peccato. Speravo di parlare in privato con Emma.»

«Non le parlerai affatto.»

Vanessa rise piano.

«Sempre teatrale. Sei sempre stato figlio di tuo padre.»

«Che cosa vuoi?» domandai.

Finalmente, rivolse la sua attenzione a me.

La sua espressione si fece più dura.

«Voglio ciò che appartiene alla famiglia Harrington.»

Strinsi la spalla di Noah.

«I miei figli non appartengono a nessuno.»

«Uno di loro sì», replicò Vanessa.

Un’ondata di gelo mi attraversò.

La voce di Blake tagliò l’aria dal telefono.

«Se fai un passo verso quei bambini, ti seppellisco.»

Il sorriso di Vanessa si attenuò appena.

«Dovresti stare attento, Blake. Non hai idea di quello che è stato fatto per te.»

«Per me?» ribatté lui. «Hai distrutto il mio matrimonio.»

«Ho salvaguardato il tuo futuro.»

La fissai.

«Quale futuro?»

Vanessa inclinò la testa. «La stirpe degli Harrington si stava estinguendo. A causa delle condizioni di Blake, concepire naturalmente era quasi impossibile. Gli esami di fertilità di Emma avevano dato risultati deludenti. Il matrimonio non serviva più a nulla.»

La parola mi colpì come uno schiaffo.

Inutile.

Julian lasciò sfuggire un suono basso e furioso.

Vanessa proseguì con lo stesso tono pacato.

«Poi Adrian ci informò che Emma era finalmente rimasta incinta. Tre gemelli. Un miracolo. O almeno, così credevamo.»

«Avevate accesso alle mie cartelle cliniche?» sussurrai.

«Naturalmente.»

Il respiro mi si mozzò.

Martin accennò un sorriso.

«La privacy è perlopiù una messinscena, Emma.»



