



Per il paso doble di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, quattro giurati assegnano 10 e Mariotto dà 8: il maestro obietta che il risultato può incidere sulla graduatoria.





Durante l’ottava puntata di Ballando con le stelle su Rai 1, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno eseguito un paso doble che ha raccolto quattro voti da 10. Guillermo Mariotto ha assegnato invece un 8, aprendo un confronto sul punteggio e sul suo effetto in classifica. La discussione ha coinvolto il maestro Pernice, Alberto Matano e Ivan Zazzaroni, oltre al giudice. Prima di mostrare la paletta, Mariotto aveva parlato dell’atteggiamento di Bocchi: ha detto di apprezzarne l’umiltà, pur ammettendo che in precedenza aveva dubitato della sua sincerità. Ha quindi precisato che quell’atteggiamento gli piaceva più del paso doble eseguito.

Alla coppia Mariotto ha fatto notare di aver corretto verso l’alto il giudizio precedente di un solo punto; subito dopo ha chiesto perché le lamentele non finissero. Il sorriso accompagnato all’esposizione dell’otto ha irritato Giovanni Pernice. In seguito Alberto Matano ha offerto una spiegazione personale: a suo parere, la collocazione diversa dei giudici suggerirebbe che Mariotto attenda prima le loro palette, per poi scegliere punteggi inferiori e mettersi in mostra. Matano ha anche ricordato che Selvaggia gli aveva segnalato la cosa. Tale ricostruzione appartiene a Matano; Mariotto non l’ha confermata come motivo della propria condotta in quella circostanza.

Pernice ha riportato lo scambio sulle conseguenze del voto: ha chiesto a Mariotto se considerasse che la differenza potesse cambiare la classifica e far rischiare alla coppia l’ultimo posto quella sera. Ha ricordato anche che il giudice aveva dato 10 a Riccardo Rossi, sottolineando che la gara si trovava in un momento particolare. Il maestro ha prospettato un rischio, non ha riferito che Bocchi e lui fossero già ultimi. Matano, durante il confronto, ha anche detto che gli mancava Zazzaroni. La battuta non ha modificato il tema della protesta di Pernice, concentrata sul peso dei voti in quella fase della competizione.

Nel rispondere a Pernice, Mariotto ha invocato il televoto e ha sostenuto che gli spettatori avrebbero potuto riequilibrare il peso delle decisioni dei giudici. Lo ha rassicurato, pronosticando per la coppia l’accesso diretto alla finale; non stava però annunciando una qualificazione già ottenuta. Zazzaroni ha concluso il botta e risposta con una battuta: a suo dire, era impossibile spiegare a Mariotto la logica di un voto privo di logica. Poi, rivolto a Pernice, ha fatto notare che il collega manteneva quel comportamento da 20 anni e che quindi sorprendersi delle sue scelte risultava inutile. Così è terminato il confronto in diretta televisiva.



