



Ramazzotti e Perotti chiudono primi con 70 punti nell’ottava puntata; il ballottaggio sancisce l’uscita di Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi.





Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti si sono imposti nell’ottava serata di Ballando con le stelle, sabato 21 novembre su Rai 1. Il Moderno presentato ha convinto i giudici, che hanno attribuito cinque voti da dieci, e ha suscitato una standing ovation. Ai 50 punti ottenuti dalla giuria si sono aggiunti i 20 del tesoretto consegnato da Rossella Erra: il totale è salito a 70 punti. Questo esito ha rovesciato l’ordine provvisorio, con Monica Guerritore e Luca Urso al secondo posto, con 68. Anna Safroncik e il suo maestro hanno chiuso terzi con 67.

Nel segmento conclusivo prima del finale, Ramazzotti e Perotti hanno portato in scena un Moderno accompagnato da “100 Messaggi”, brano di Lazza. La loro esibizione, collocata come penultima in scaletta, ha suscitato una risposta: giurati e spettatori presenti si sono alzati per applaudire. Matteo Addino, coreografo a bordo pista, ne ha sottolineato l’impatto e la complessità, citando prese e passaggi impegnativi. Barbara D’Urso ha poi riferito un incidente verificatosi nelle prove: una concorrente è caduta, ha battuto la testa e nonostante questo ha partecipato alla performance.

Nel racconto non è stato detto chi fosse la concorrente, né quale coppia rappresentasse. L’informazione disponibile non consente quindi di collegare l’accaduto con certezza a Ramazzotti e Perotti o Ad altre partecipanti della gara. Il dettaglio è rimasto senza un’identificazione esplicita della fonte.

La graduatoria è rimasta guidata a lungo da Guerritore e Urso, partiti con 68 punti: nel totale erano inclusi i 20 conquistati vincendo la settimana prima. Prima della prova di Ramazzotti e Perotti e della consegna del tesoretto determinante, nessun concorrente aveva raggiunto la loro posizione. Il bonus della coppia vittoriosa confluirà nei voti dei giudici durante la puntata successiva. Le regole di questa serata riservavano una quota identica, pari al 50 per cento, ai giudizi della giuria e alle preferenze espresse dal pubblico attraverso RaiPlay e i social.

Le tre quote del tesoretto sono state distribuite da Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra. Fialdini ha premiato Anna Safroncik con il suo maestro, mentre Ventura ha scelto Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Erra ha destinato l’ultima parte a Ramazzotti e Perotti: i 20 punti hanno permesso loro di passare al comando. Muti e La Rocca avevano raccolto 44 punti, benché l’attrice avesse la bronchite e altri acciacchi. La serata era partita con un paso doble e una contestazione fra un maestro e Guillermo Mariotto, innescata da una votazione. Più tardi, il valzer ha ricevuto consensi.

Al termine della classifica, tre coppie sono andate al ballottaggio: Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. L’eliminazione è toccata a Rossi e Terrasi, che hanno raccolto il 20 per cento dei voti. Per loro non è stata usata una wild card. La coppia era stata la seconda a esibirsi: secondo RaiNews, aveva ballato un valzer sulle note di “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla e ottenuto 39 punti. Il risultato dello spareggio ha segnato la quinta eliminazione della gara.

La puntata era arrivata dopo una settimana di discussioni legate al confronto tra Mariotto e D’Urso della settimana precedente. Nel corso dell’ottavo appuntamento era stato ufficializzato anche il cambio di posto in giuria tra D’Urso e Alberto Matano. Un altro approfondimento di Adnkronos ha riferito che il ritorno di Paolo Belli era previsto nella stessa serata: l’artista avrebbe presentato il brano “Come se non ci fosse un domani”. Per quanto riguarda le puntate successive, la fonte principale non dava ancora dettagli sugli sviluppi della gara né sul ripescaggio. Il bonus di Ramazzotti e Perotti resta invece destinato alla prossima puntata.



