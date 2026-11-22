Tre persone hanno ricevuto sanzioni dopo l’iniziativa commemorativa del 21 aprile in Bolognina. Anpi, Cgil e Arci criticano la misura; per il 21 novembre è stata annunciata una passeggiata antifascista.





Tre persone hanno ricevuto sanzioni dopo l’iniziativa commemorativa del 21 aprile in Bolognina. Anpi, Cgil e Arci criticano la misura; per il 21 novembre è stata annunciata una passeggiata antifascista.





Il 21 aprile, giorno in cui Bologna celebra la Liberazione, sulle lapidi partigiane della Bolognina furono lasciati fiori e messaggi. In seguito, tre persone indicate come organizzatrici sono state sanzionate. La notizia delle contestazioni è emersa nei giorni scorsi, ma le cifre non sono ancora state definite. RaiNews scrive che le multe possono raggiungere 10mila euro; Il Resto del Carlino riporta invece un intervallo compreso tra 500 e 10mila euro. Stando a quest’ultimo giornale, i verbali riguardano l’assenza di comunicazione preventiva alle autorità per la manifestazione. La fonte principale non precisa quale disposizione sia stata applicata e, per il momento, non indica la somma attribuita a ciascuna persona coinvolta.

La vicenda riguarda un’iniziativa antifascista organizzata nel quartiere per ricordare la Resistenza. Secondo Il Resto del Carlino, il presidente della sezione Anpi della Bolognina, Gianni Iannantuono, l’aveva promossa e vi avevano preso parte oltre 200 persone. Il gruppo si era mosso da via Nicolò dall’Arca, vicino al murale dedicato a Edera De Giovanni, fino a piazza dell’Unità e alle lapidi che ricordano la battaglia della Bolognina. Durante la passeggiata si erano svolti momenti commemorativi e i partecipanti avevano deposto fiori. Questi dettagli sono riportati dal quotidiano; la fonte principale si limita a riferire l’omaggio sulle lapidi.

Le sanzioni sono state contestate in un comunicato sottoscritto da Anpi provinciale di Bologna, Cgil e Arci. Le organizzazioni precisano che la questione, oltre alle multe il cui ammontare resta da definire, riguarda il significato politico che attribuiscono alla misura. A loro giudizio, il provvedimento si colloca in un quadro di minori spazi per la partecipazione e di criminalizzazione delle opinioni dissenzienti, che riconducono ai decreti sicurezza del Governo. Questa interpretazione appartiene alle associazioni e non costituisce una causa delle multe accertata. L’Anpi ricorda inoltre un caso simile verificatosi a Torino nell’aprile scorso, dopo la deposizione di fiori sulle lapidi partigiane.

La contestazione, secondo quanto riferito dall’Anpi, riguarda le regole sul preavviso delle manifestazioni pubbliche. Il Resto del Carlino la collega all’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede una comunicazione preventiva alla questura. Il quotidiano riferisce che i verbali sono arrivati nei giorni precedenti alla pubblicazione della notizia e che la violazione contestata sarebbe l’assenza di preavviso. La fonte principale non riporta il contenuto dei verbali né indica in modo autonomo la disposizione applicata. Per questo, il riferimento normativo resta attribuito alla ricostruzione del giornale. L’importo delle sanzioni, invece, non era stato definito al momento delle notizie.

Nella nota, l’Anpi ha citato anche altri episodi che considera parte del contesto politico: la partecipazione di esponenti di partiti al Governo a cene dedicate alla Marcia su Roma e l’inaugurazione alla Camera dei Deputati di una mostra su Pino Rauti. L’associazione ricorda che Rauti aderì alla Repubblica di Salò e fondò Ordine Nuovo, organizzazione sciolta per ricostituzione del Partito nazionale fascista. Richiama inoltre l’annunciata dedica di un francobollo commemorativo a Rauti e le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sul consenso popolare al fascismo. L’Anpi critica quelle parole perché, a suo giudizio, trascurano le violenze e le persecuzioni della dittatura.

L’associazione ha chiesto se un omaggio pacifico ai partigiani possa essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico e ha annunciato l’intenzione di portare altri fiori alle lapidi e ai monumenti nelle prossime iniziative. Separatamente, la rete Bolognina antifascista ha convocato per sabato 21 novembre una passeggiata nel quartiere, con ritrovo e partenza alle 16:30 da Piazza dell’Unità. Gli attivisti hanno annunciato che avrebbero risposto alle tre multe con 300 fiori partigiani e hanno sostenuto che portare un fiore a una partigiana non costituisce reato. La fonte descrive la convocazione, non documenta lo svolgimento dell’appuntamento. Le organizzazioni firmatarie della protesta e la rete promotrice della passeggiata sono soggetti distinti.



