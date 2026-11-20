



A Ballando Segreto l’attrice racconta lo sfogo nella Sala delle Stelle e chiarisce che la lite non riguarda Guillermo Mariotto.





Nel filmato di Ballando Segreto, Ornella Muti ha parlato con una ballerina del diverbio avuto con Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. RaiPlay ha pubblicato il contenuto venerdì 20 novembre, riferisce la fonte. La registrazione risale alla puntata del sabato precedente e si svolge nella Sala delle Stelle: la conversazione non era stata trasmessa in diretta. Dopo il faccia a faccia, l’attrice ha ammesso alla collega di essersi espressa con durezza maggiore di quella che avrebbe desiderato. La fonte non precisa in quale anno uscì il filmato e non identifica la ballerina presente, nel resoconto scritto fornito dalla fonte qui riportato.

Nel passaggio trasmesso, Muti manifesta la propria esasperazione usando un’imprecazione contro la conduttrice. Ammette di non voler ricorrere a quel linguaggio, ma racconta di non essere riuscita a frenarsi. Alla ballerina confida che avrebbe voluto gestire il confronto con più tranquillità. Nella sua versione, il comportamento di D’Urso l’avrebbe indotta ad alzare i toni oltre quanto avrebbe fatto di propria iniziativa. Questo è il racconto dell’attrice successivo alla lite; il materiale fornito non include né una risposta della conduttrice né una ricostruzione integrale del dialogo fra loro.

La ballerina commenta il Disagio che può accompagnare una lite tra persone costrette a frequentare gli stessi luoghi e a vivere situazioni comuni. Muti dice di non sentirsi a proprio agio nei conflitti, soprattutto se coinvolgono un’altra donna. La collega condivide il sentimento e considera la risposta dell’attrice uno sfogo legato a tensioni precedenti e persistenti. È una lettura proposta durante la conversazione di Ballando Segreto. La fonte, tuttavia, non offre un elenco di quegli episodi e non chiarisce quali dissapori avrebbero preceduto il faccia a faccia: riporta solamente il contenuto del dialogo tra le due donne.

Muti chiarisce che il dissidio con D’Urso concerne il legame fra loro e non deve essere associato alle polemiche su Guillermo Mariotto. L’attrice precisa di non voler essere coinvolta nella vicenda che oppone la conduttrice al giurato, perché la considera estranea. Il suo intervento distingue quindi i due piani: nel programma si vede il confronto fra lei e D’Urso, mentre le tensioni con Mariotto sono separate. La fonte rammenta che la conduttrice aveva già suscitato discussioni per i rapporti difficili con il giurato, ma non dettaglia gli avvenimenti anteriori alla lite fra le concorrenti.

Su Rai 1, Ballando con le stelle va in onda il sabato sera con la conduzione di Milly Carlucci. La fonte presenta una stagione segnata da tensioni, polemiche e confronti, ma non assegna date né numeri. Nel segmento di Ballando Segreto, invece, il racconto riguarda la conversazione successiva al faccia a faccia tra Ornella Muti e Barbara D’Urso. Nella Sala delle Stelle, Muti confida a una ballerina di avere reagito e di aver voluto usare toni meno aggressivi. Esprime rammarico per la lite. Il materiale non documenta altri dialoghi tra le due né chiarisce effetti sulle puntate successive.

Il retroscena pubblicato su RaiPlay restituisce quindi la versione di Muti, che attribuisce a D’Urso un ruolo nell’escalation del confronto, e la sua ammissione di aver reagito con maggiore aggressività di quanto desiderasse. La ballerina ascolta lo sfogo e osserva che la concorrente sembra essere arrivata a un limite dopo un periodo di tensioni. Anche questo commento è parte del dialogo mostrato, non una ricostruzione autonoma degli eventi precedenti. La precisazione di Muti su Mariotto delimita ulteriormente il contenuto del filmato: la lite con D’Urso, nelle sue parole, resta una questione tra loro due. La fonte non riferisce ulteriori chiarimenti delle protagoniste.



