Il pediatra è stato colpito alle gambe e sfiorato al volto. I carabinieri cercano l’uomo arrivato in moto; il movente non è noto.





Il pediatra è stato colpito alle gambe e sfiorato al volto. I carabinieri cercano l’uomo arrivato in moto; il movente non è noto.





Il pediatra Carmine Parente, 60 anni, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco nel suo ambulatorio di Airola, in provincia di Benevento, nel tardo pomeriggio di giovedì 19 novembre. Nella sala d’attesa si trovavano due bambini con le rispettive madri. Il medico è stato colpito alle gambe e ferito di striscio al viso. Trasportato all’ospedale San Pio di Benevento, è ricoverato con prognosi riservata; secondo le informazioni disponibili non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano per identificare chi ha sparato e chiarire le circostanze dell’aggressione.

L’ambulatorio occupa il piano terra di un palazzo in via Monticello, nei pressi dell’ex Tribunale. Le prime ricostruzioni giornalistiche riferiscono che un motociclista, con un casco nero a nascondergli il viso, avrebbe sparato alla porta vetrata, rompendola. Poi sarebbe entrato e avrebbe aperto il fuoco contro Parente, allontanandosi infine in moto. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza la dinamica: la fonte principale riferisce che stanno verificando l’Ordine in cui furono esplosi i colpi.

Le ricostruzioni disponibili divergono sul quantitativo e sulla sequenza dei proiettili. In una, cinque avrebbero raggiunto le gambe di Parente e un altro gli avrebbe sfiorato il volto; secondo una diversa ipotesi, i colpi sarebbero stati cinque complessivamente, con due esplosi fuori e tre dentro. ANSA riferisce cinque impatti agli arti inferiori e un proiettile passato vicino al viso, mentre gli investigatori non hanno ancora definito l’intero svolgimento. Non risultano accertate né l’identità di chi ha sparato né la ragione dell’attacco, tuttora ignota in base agli elementi diffusi.

Al momento dell’irruzione, Carmine Parente era impegnato nelle visite ai pazienti. Nella sala d’attesa si trovavano due bambini, ciascuno con la propria madre. La loro presenza è stata ricordata da Luca Milano, presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento, intervenuto a Campania 24, programma trasmesso da Canale 9. Milano ha manifestato sconcerto per l’accaduto e ha richiamato l’attenzione sui minori che si sono trovati davanti agli spari. Si è interrogato su quale traccia possa lasciare in loro una simile esperienza.

Il suo commento ha riguardato la serietà dell’aggressione e ciò che le famiglie hanno vissuto nello studio durante quei momenti. Le parole del presidente hanno quindi evidenziato anche la condizione dei presenti, oltre alla violenza subita dal medico. Non sono state diffuse testimonianze dei bambini né delle loro madri.

Il medico, originario di Ceppaloni, è dipendente dell’Asl di Benevento e da tempo riceve nell’ambulatorio di Airola. È sposato con una ginecologa che lavora al San Pio ed è padre di tre figli. In quei giorni lo studio era particolarmente frequentato anche per le vaccinazioni antinfluenzali: l’attività aveva comportato orari più lunghi, con visite al mattino, nel pomeriggio e la sera. Dopo l’allarme, i soccorritori hanno accompagnato il pediatra all’ospedale di Benevento, dove è stato ricoverato. La prognosi è riservata, pur non risultando in pericolo di vita.

I carabinieri stanno cercando di risalire all’uomo arrivato in moto e di ricostruire l’aggressione. Non sono disponibili, per ora, riscontri sui suoi eventuali legami con Parente. Il 20 novembre la FNOMCeO ha manifestato vicinanza al pediatra, ai familiari e all’Ordine di Benevento. Il presidente Filippo Anelli ha ricordato la Raccomandazione numero 8 del Ministero della Salute, dedicata alla prevenzione della violenza ai danni degli operatori sanitari e sociosanitari. Ha anche avanzato l’ipotesi di intese provinciali tra Prefetture, Asl e Ordini, finanziate con risorse regionali.

L’obiettivo sarebbe individuare gli ambulatori più vulnerabili e definire protezioni proporzionate al rischio, per esempio ingressi controllati e pulsanti antipanico collegati al pronto intervento. La Federazione ha formulato proposte: non sono provvedimenti già applicati allo studio di Airola.



