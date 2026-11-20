Lorenzo Pugnaloni riferisce che le due opinioniste non si sarebbero chiarite dopo lo scontro in studio. Le protagoniste non hanno confermato una rottura.





Lorenzo Pugnaloni riferisce che le due opinioniste non si sarebbero chiarite dopo lo scontro in studio. Le protagoniste non hanno confermato una rottura.





Durante la puntata di Uomini e Donne del giovedì 19 novembre 2026, il pubblico ha assistito alla discussione tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Il confronto si è aperto parlando di Gemma Galgani, in seguito al rientro di Mario Lenti nella trasmissione. Tina ha formulato le sue valutazioni, e Alessandra ha replicato sostenendo la dama di Torino e criticando l’atteggiamento della collega. Per Cipollari, l’intervento costituiva un’altra occasione in cui Mussolini prendeva una posizione opposta alla sua. Così il dibattito sulle vicende del Trono Over ha lasciato spazio a uno scontro personale fra le due opinioniste. Al termine dello scambio, Tina ha detto a Maria De Filippi di voler abbandonare lo studio in seguito.

Durante la registrazione, Alessandra uscì dietro a Tina, che protestò di nuovo e le chiese di non copiarla, lasciandole spazio. Fuori dallo studio, Cipollari rinnovò la richiesta e si rivolse a Maria De Filippi: disse di non riuscire più a sopportare quella situazione. La conduttrice cercò di capire se il contrasto fosse reale oppure soltanto una scena televisiva. Le due opinioniste tornarono infine in studio, anche se, secondo il resoconto, il nervosismo rimase. La sequenza avvenne mentre si registrava il programma; non sono riportati altri interventi della conduttrice.

Su Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato ciò che sarebbe avvenuto dopo la lite. Stando al giornalista, Tina e Alessandra non avrebbero avuto modo di confrontarsi lontano dal programma: niente chiamate, appuntamenti o messaggi. Pugnaloni ha riferito di rapporti freddi e di una tensione che, a suo dire, continuerebbe durante le registrazioni. La ricostruzione è attribuibile a lui. Nessuna delle due ha annunciato pubblicamente una rottura definitiva; inoltre, la fonte non verifica autonomamente che non vi siano stati contatti privati. L’assenza di un chiarimento resta quindi un’ipotesi, non un elemento accertato.

Gemma è stata al centro del confronto, dopo anni di discussioni televisive con Tina. Alessandra ha preso posizione a favore della dama, ritenendo troppo dure le critiche; Cipollari, invece, ha contestato le modalità con cui la collega interviene quando si parla di Galgani. La fonte presenta due letture differenti delle vicende del Trono Over, ma non riferisce altri episodi specifici oltre alla lite. Le informazioni disponibili non permettono di capire se il dissenso si limiti alle discussioni in studio o coinvolga anche la sfera personale. Il resoconto separa le opinioni espresse in trasmissione dalle notizie successive attribuite a Pugnaloni.

Nel programma Alessandra ha portato una voce in più sulle vicende amorose dei partecipanti. Tina, opinionista abituale, prende spesso posizione quando si parla di Gemma; Alessandra ha manifestato le proprie idee, difendendo la dama se considera troppo dure le critiche. La fonte riferisce che le loro posizioni sono lontane, ma non mette a disposizione elementi verificabili sui rapporti al di fuori del set. Dal resoconto della puntata non si può nemmeno concludere che lo scontro abbia avuto conseguenze sul programma. Non risultano citati provvedimenti, nuovi episodi o reazioni del pubblico, che restano perciò fuori dalla ricostruzione.

All’epoca descritta, nessuna delle due aveva dichiarato pubblicamente che il rapporto fosse definitivamente interrotto. L’idea che l’attrito persista durante le registrazioni è stata riferita da Pugnaloni, non dalle protagoniste. Sono due piani distinti: da una parte lo scontro trasmesso il 19 novembre, dall’altra le indiscrezioni online sui loro rapporti privati, prive di verifica. Le puntate future potranno documentare gli sviluppi dei confronti televisivi, ma non basteranno a provare quale sia la relazione personale tra le opinioniste. Per ora, quindi, l’ipotesi che non si siano chiarite resta un’indiscrezione.



