



Lance Broadway, già lanciatore dei Chicago White Sox, è stato rinvenuto in un edificio residenziale di Dallas. La causa della morte resta da stabilire.





La notizia riguarda Lance Broadway, ex giocatore della Major League Baseball e attore: aveva 43 anni. Il corpo è stato rinvenuto il 17 novembre 2026, martedì, all’interno della scala di un complesso abitativo di Dallas, a poca distanza da Love Field. Il medico legale della contea ha registrato la morte, ma non ne ha stabilito la causa. Anche la classificazione del decesso resta provvisoria. Gli esami, autopsia compresa, sono ancora privi di esiti definitivi. Le autorità non hanno reso noti dettagli che consentano di ricostruire quanto accaduto prima del ritrovamento o gli ultimi momenti di Broadway.

Secondo le informazioni disponibili, il ritrovamento è avvenuto in un edificio residenziale di Dallas, in una zona non lontana dallo scalo Love Field. La documentazione del medico legale indica la tromba delle scale come luogo del decesso. La polizia di Dallas ha associato alla vicenda un numero di caso, ma non sono stati diffusi ulteriori particolari sulle circostanze. Non risultano comunicazioni ufficiali che stabiliscano se la morte sia stata accidentale, naturale o dovuta ad altre cause. In attesa dei risultati medico-legali, ogni ricostruzione resta priva di conferme. Anche le condizioni del corpo e gli eventuali dettagli delle indagini non sono stati resi noti.

La sua storia cominciò a Bryan, in Texas, il 20 agosto 1983. Broadway si dedicò dapprima al baseball da lanciatore e solo in seguito passò alla recitazione. Dopo gli studi alla Dallas Baptist University si trasferì alla Texas Christian University, entrando nella squadra dei TCU Horned Frogs. Nel 2005 fu premiato come miglior pitcher della Conference USA. Quell’estate i Chicago White Sox lo selezionarono con la scelta numero quindici, nel primo round del draft. Per l’università, la posizione raggiunta da Broadway superava quelle ottenute in precedenza da ogni altro giocatore di TCU.

Con TCU, nel 2005, Broadway chiuse la stagione con quindici vittorie e una media PGL di 1,62, stando ai dati pubblicati dall’università. Collezionò 151 eliminazioni al piatto in 117 inning e fu premiato anche come miglior atleta maschile della Conference USA. L’annuncio della sua scelta al draft arrivò il 7 giugno di quell’anno. Dopo l’ingresso nell’organizzazione dei White Sox, debuttò in Major League nel settembre 2007. La sua carriera nella massima lega si estese dal 2007 al 2009: giocò per Chicago e per i New York Mets, totalizzando 27 presenze. L’ultima apparizione risale al 26 settembre 2009.

Nel 2009 Broadway raggiunse i Mets e scese in campo in otto partite; successivamente giocò nell’organizzazione dei Toronto Blue Jays. Quell’esperienza concluse il suo percorso da professionista sul diamante. In seguito si dedicò anche all’allenamento, aiutando giovani atleti a svilupparsi. Il suo avvicinamento alla recitazione era iniziato nel novembre 2010, con la frequenza di corsi. Intervistato nel 2013, spiegò che il nuovo lavoro gli offriva l’occasione di esplorare la creatività in modo diverso. Disse però che gli mancavano sia la sfida agonistica sia il senso di squadra condiviso con i compagni.

Il primo ruolo cinematografico di rilievo arrivò nel 2013 con Attacco al potere – Olympus Has Fallen, film diretto da Antoine Fuqua. Broadway interpretava l’agente O’Neill, membro dei servizi segreti incaricato di proteggere il presidente Benjamin Asher, personaggio affidato ad Aaron Eckhart. Nel cast figuravano anche Gerard Butler, Morgan Freeman e Angela Bassett. La produzione fu girata a Shreveport, in Louisiana. Broadway, originario del Texas, disse di aver apprezzato il lavoro con interpreti esperti e di aver osservato il loro modo di comportarsi sul set. Il film segnò il suo ingresso in una produzione hollywoodiana di ampia distribuzione.

In televisione partecipò a diverse serie, tra cui Agents of S.H.I.E.L.D., Lucifer, Saint George, Real Husbands of Hollywood, Kevin from Work e Colony. Nel progetto di fantascienza Beyond the Trek interpretò il comandante Linden. La sua ultima apparizione televisiva documentata risale al 2017, in un episodio di Colony. La carriera davanti alla macchina da presa si sviluppò quindi dopo gli anni trascorsi nel baseball professionistico, senza cancellare il rapporto con quello sport. La sua vicenda professionale attraversò due ambiti distinti, con esperienze in una squadra di Major League e in produzioni cinematografiche e televisive.

Le prime notizie sul decesso circolarono il 20 novembre 2026, mentre gli accertamenti del medico legale erano ancora aperti. La contea di Dallas non aveva stabilito la modalità della morte e, secondo quanto riportato, la polizia non aveva fornito ulteriori elementi. Gli investigatori attendono il referto autoptico, ma nessuna data è stata indicata per la disponibilità dei risultati. Mancano dunque basi per attribuire una causa o formulare una ricostruzione sicura. L’età di Broadway e il punto in cui è stato trovato sono stati confermati; gli eventi precedenti rimangono invece da chiarire.

Prima di iscriversi al college, Broadway si era già distinto nel baseball: durante gli anni delle superiori ricevette riconoscimenti distrettuali. Proseguì poi il percorso universitario tra Dallas Baptist e TCU. La stagione 2005 nei Horned Frogs mise in luce le sue capacità e attirò l’interesse degli osservatori, portando alla selezione da parte dei White Sox. Due anni dopo esordì nella Major League; in seguito giocò a Chicago e New York. Una volta conclusa la carriera sul campo, si dedicò alla recitazione e seguì corsi specifici. Lavorò inoltre come allenatore, mantenendo un rapporto con il baseball mentre intraprendeva un’altra professione nello spettacolo.

La morte di Broadway rimane senza una causa accertata e le informazioni pubbliche sono poche. Gli atti del medico legale indicano il ritrovamento nella scala di un complesso abitativo a Dallas, vicino a Love Field, mentre la classificazione della morte è ancora pendente. Gli investigatori sono in attesa degli esiti dell’autopsia; finora non sono state comunicate conclusioni. Nel corso della sua carriera Broadway si era dedicato al baseball professionistico, alla recitazione per cinema e televisione e, in seguito, all’attività di allenatore. Ulteriori chiarimenti potranno arrivare soltanto da comunicazioni ufficiali e risultati verificati.



