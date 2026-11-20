



Nel corso della trasmissione Caprioli ha attribuito l’impronta sul muro della scala al palmo destro di Andrea Sempio; la difesa ne contesta l’identificazione.





La puntata del 19 novembre 2026 di Ore 14 Sera ha esaminato la traccia contrassegnata con il numero 33, presente sulla parete della scalinata che conduce ai locali sotterranei della villetta in via Pascoli. Per Nicola Caprioli, consulente intervenuto in studio, l’impronta corrisponderebbe al palmo destro di Andrea Sempio. L’analisi consegnata alla Procura di Pavia fonda il confronto su 15 minuzie, cioè elementi caratteristici considerati nell’indagine dattiloscopica. I difensori non condividono l’esito: Luigi Bisogno, consulente di Sempio, sostiene che da quel segno non si possa risalire a un’identità e sollecita la nomina di un esperto estraneo alle parti.

Nel programma Rai 2 presentato da Salvo Sottile sono stati ripercorsi gli accertamenti sull’uccisione di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007, insieme ai dati confluiti nel procedimento riaperto contro Andrea Sempio, imputato di omicidio. Secondo la ricostruzione della Procura, gli elementi raccolti sono 24: vi rientrano esami scientifici, registrazioni telefoniche e verifiche sulle tracce trovate nella casa dei Poggi. Spetterà ai giudici stabilirne il valore, fermo restando che vale la presunzione d’innocenza. In origine il reperto dattiloscopico non era stato ritenuto utile a identificare qualcuno; lo hanno riesaminato Gianpaolo Iuliano, tenente colonnello del Ris di Roma, e Caprioli.

A proposito delle impronte, Caprioli ha descritto criteri che cambiano da uno Stato all’altro: Secondo quanto riferito, in ambito giudiziario italiano si considerano necessari 16 o 17 punti, in Francia ne sono sufficienti 12 e in Bulgaria 8. A suo giudizio, le tecniche attuali consentono anche di rivalutare tracce che vent’anni prima non avrebbero permesso conclusioni analoghe. La cronologia di un segno, tuttavia, è ardua da ricostruire in qualunque scena del crimine e richiede anche deduzioni investigative. Resta così separato il quesito sull’identità da quello temporale. Anche se fosse confermato il collegamento con Sempio, non si saprebbe per questo quale significato avesse la sua presenza nella casa.

La frequentazione della casa da parte di Sempio si spiega con l’amicizia con Marco Poggi, fratello di Chiara. In trasmissione si è considerata l’eventualità di disporre un nuovo esame del reperto 33, persino nella fase preliminare davanti al Gup. Una valutazione autonoma potrebbe misurare il dissenso fra accusa e difesa, ma non basterebbe a stabilire la colpevolezza dell’indagato. La questione rimane quindi tecnica e non risolta, non una responsabilità già provata. Si è parlato anche delle verifiche svolte in passato sui pedali di una bicicletta e sui reperti biologici. Giorgio Portera, già impegnato negli esami scientifici del caso, non ha replicato alla richiesta di nuove dichiarazioni della redazione.

La prima parte della trasmissione ha ospitato Massimo Lovati, ex difensore di Sempio, ascoltato in Procura nell’inchiesta sulla presunta corruzione legata all’archiviazione della posizione del giovane nel 2017. Lovati ha detto di avere risposto alle magistrate, di non avere nulla da nascondere e di considerare infondate le ipotesi esaminate. Il verbale è secretato. Il suo legale, Fabrizio Gallo, ha prospettato possibili conseguenze importanti delle dichiarazioni, senza precisarne il contenuto. Carlo Taormina e Simonetta Matone hanno criticato Lovati per non aver fornito spontaneamente altre informazioni agli inquirenti. L’ex difensore ha sostenuto che l’indagine dovrebbe ripartire da zero e ha detto che parte delle sue conoscenze è coperta dal segreto professionale.

Deluso per non avere avuto il chiarimento che cercava con la Procura, Lovati ha annunciato che non intende più parlare delle proprie ricostruzioni. Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, ha parlato della possibile revisione del processo. Ha riferito che il lavoro degli ultimi mesi avrebbe portato a un elemento nuovo, ritenuto significativo, ma non ne ha svelato il contenuto. De Rensis ha inoltre contestato gli interventi pubblici di chi aveva partecipato alle attività investigative.

Secondo la testimonianza riportata dall’avvocato Colli Vignarelli, nel giorno dell’omicidio un graduato sarebbe stato avvertito al telefono, prima delle 13, che in via Pascoli era successo qualcosa di grave. Fabrizio Capecelatro ha contestato questa ricostruzione; De Rensis ha chiesto di non respingerla senza prima svolgere verifiche.



