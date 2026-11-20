



Dopo la vittoria di Federica in un gioco, un commento di Piera alimenta le polemiche sui social. Le due concorrenti sono al televoto con Alessandro Varsi.





La vicenda emersa nella Casa interessa Piera Meloni e Federica Morello. Dopo un gioco tra concorrenti Federica ha vinto la prova. In seguito Piera le avrebbe detto: «Almeno ti levi dalle p***e». La battuta è stata accolta da vari spettatori come irrispettosa e da alcuni interpretata quale manifestazione di insofferenza verso Federica. Il video dell’accaduto è circolato sui social, dove sono nate reazioni. Il caso resta legato a parole scambiate fra concorrenti: non è un annuncio del programma. La diffusione online ha riportato attenzione sul rapporto. Al momento non si sa se sarà trattato durante diretta.

Un utente su X ha rilanciato il commento in forma esplicita, accompagnandolo con una critica a Piera. Nel post ha sostenuto che, a suo giudizio, la frase mostrerebbe la vera natura della concorrente. Ha inoltre difeso Federica, contestando le critiche rivolte alla giovane dopo la vittoria nel gioco. Il messaggio si concludeva con un invito a votare per lei. Si tratta di opinioni espresse da un utente, non di fatti accertati sul carattere o sulle intenzioni di Piera. Le reazioni online mostrano che il video ha alimentato il confronto tra i sostenitori delle concorrenti. La fonte non riporta una risposta pubblica di Piera o Federica.

Il 23 novembre 2026, lunedì, Canale 5 trasmetterà la semifinale del Grande Fratello Vip 9. Al timone ci sarà Ilary Blasi; con lei, in veste di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta andranno affrontati i temi ancora irrisolti nella Casa e reso noto il verdetto del televoto, destinato a eliminare almeno un concorrente. Chi è tuttora in gioco cercherà di assicurarsi uno dei pochi pass per la finale. Il reality si avvicina così alla conclusione, dopo una convivenza durata settimane, segnata da strategie, rivalità e dissapori che hanno appesantito i rapporti. Resta incerto se quella frase sarà affrontata in diretta.

Alessandro Varsi, Piera Meloni e Federica Morello compaiono nella medesima votazione. I dati di un sondaggio in rete, diffuso il 20 novembre da Angolo delle Notizie, indicano Federica al 45% delle preferenze; Piera raccoglie il 30% e Alessandro il 25%. Si tratta di stime, non del responso ufficiale del televoto: nessuna di queste percentuali ne rivela in anticipo l’esito. La fonte non offre altri particolari su come sia stata svolta la rilevazione. La presenza delle due concorrenti nella stessa consultazione avvicina la polemica a un momento determinante del programma, ma non dimostra che il post possa spostare le scelte degli spettatori.

Dopo che Federica ha vinto un’attività di gioco proposta nella Casa, il commento ha dato origine a discussioni. Il resoconto osserva che il momento, potenzialmente destinato al divertimento, ha attirato le reazioni degli spettatori. Alcuni hanno contestato il modo in cui Piera si è rivolta alla concorrente; le circostanze precise del dialogo non vengono però descritte. La battuta viene attribuita a Piera Meloni e indirizzata a Federica Morello. Non sono riportate conseguenze già verificate per il rapporto tra le due, né informazioni sulla loro successiva risposta. Non si può quindi parlare di effetti accertati: eventuali ripercussioni restano una possibilità.

La semifinale offrirà il prossimo appuntamento televisivo in cui potrebbero essere riprese le questioni emerse nella Casa. La fonte, tuttavia, lascia aperta la possibilità che il caso non venga affrontato durante la puntata. Il risultato ufficiale del televoto e l’identità di chi sarà eliminato non sono ancora indicati. Anche l’eventuale effetto delle discussioni social sulle preferenze resta incerto. I dati citati sul sondaggio hanno una funzione distinta dal voto del programma e vanno letti con questa cautela. La vicenda, per ora, si fonda sul filmato condiviso online, sulla frase attribuita a Piera e sulle reazioni degli utenti.



