



Dopo l’audizione del 19 novembre, l’ex legale di Andrea Sempio ha detto di non aver ottenuto il colloquio chiarificatore sperato. Fabrizio Gallo ha prospettato sviluppi, senza rivelarne i contenuti.





Il 19 novembre 2026, al termine dell’audizione, Massimo Lovati ha fatto sapere alla Procura di Pavia che rinuncia alla proposta di presentarsi spontaneamente per parlare del caso Garlasco. L’ex difensore di Andrea Sempio ha spiegato che l’incontro non gli ha dato il chiarimento auspicato. L’audizione era inserita negli approfondimenti sulla presunta corruzione relativa alla chiusura, nel 2017, della posizione di Sempio, un filone separato dagli accertamenti sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007.

La puntata del 19 novembre di “Ore 14 Sera”, condotta da Salvo Sottile, ha seguito la giornata di Lovati in Procura. Il programma si è occupato dell’audizione e delle dichiarazioni successive. Secondo quanto riferito in trasmissione, l’incontro riguardava gli accertamenti sulla presunta corruzione e non avrebbe affrontato le informazioni che Lovati avrebbe voluto esporre sull’omicidio. Il contenuto di quelle informazioni, tuttavia, non è stato reso pubblico: non ci sono elementi per stabilirne la rilevanza investigativa.

Nel corso del programma, Sottile ha chiesto a Fabrizio Gallo se il suo cliente avesse esposto agli investigatori tutti i contenuti preannunciati. Gallo, che assiste attualmente Lovati, ha fatto presente che il verbale è segreto e che per questo non può svelarne i particolari. Stando al legale, Lovati avrebbe illustrato quali fossero le sue competenze e quanto avesse incassato. Le questioni finanziarie residue, ha precisato, spetterebbero ad altri; il suo assistito avrebbe detto di non avere altre informazioni in proposito.

Gallo ha inoltre affermato che l’audizione non era la sede adatta per parlare della rivelazione annunciata, perché l’incontro verteva sulla corruzione. Ha riferito che sarebbe stato comunicato a lui e al suo assistito che verranno richiamati e ha ipotizzato che potesse non essere presente il magistrato indicato. Non ha fornito una data per un eventuale nuovo incontro né confermato che avverrà. Ha prospettato una fase successiva sull’omicidio e sostenuto che Lovati fosse pronto a riferire una verità custodita da tempo, senza precisarne il contenuto.

Interpellato da Sottile, Lovati ha ricordato di seguire il caso dal 13 agosto 2007 e di avere formulato conclusioni personali. Alla domanda sul legame sogni-convinzione, non ha chiarito il nesso; ha espresso delusione e ricordato i propri annunci su Instagram e “Mattino Cinque”.

Prima dell’incontro con le due pm, Lovati aveva dichiarato pubblicamente di voler parlare; si aspettava che dalla Procura arrivasse un chiarimento. Ha raccontato che la risposta non è giunta e che, dopo aver ascoltato altre critiche, ha deciso di ritirare la proposta di un colloquio con la Procura di Pavia. La sua scelta riguarda la disponibilità offerta di propria iniziativa, non l’eventualità di essere convocato dagli inquirenti. Gallo ha detto che potrebbe esserci una nuova chiamata, ma non ne ha indicato la data.

L’archiviazione del 2017 riguardava la posizione di Sempio, mentre gli accertamenti sulla presunta corruzione e quelli sull’omicidio costituiscono piani distinti. Le dichiarazioni televisive li hanno accostati, ma non sono stati forniti altri dettagli sulle persone coinvolte o sulle circostanze contestate. In particolare, nessun elemento concreto è stato divulgato sulla rivelazione evocata da Gallo. Le sue affermazioni restano attribuite al difensore e non consentono di stabilire che cosa Lovati abbia riferito agli inquirenti o potrebbe riferire in futuro.

Per ora, dunque, non è possibile verificare la fondatezza delle anticipazioni né capire se le informazioni menzionate da Gallo porteranno a nuovi accertamenti sull’omicidio di Chiara Poggi. La fonte riferisce che il difensore si aspetta una convocazione successiva e che Lovati ha ritirato l’offerta di un colloquio spontaneo. La puntata è andata in onda quasi vent’anni dopo il delitto. Le dichiarazioni del 19 novembre non hanno reso noto alcun nuovo elemento investigativo e non chiariscono i punti ancora aperti della vicenda.



