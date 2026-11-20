



Nella puntata del 19 novembre 2026, una frase sui selfie e sull’autostima ispira lo scatto durante una manche.





Giovedì 19 novembre 2026, durante La Ruota della Fortuna, una manche si è arrestata brevemente quando Samira Lui ha preso il cellulare per fotografarsi con Gerry Scotti. Poco prima, un concorrente aveva completato il tabellone incentrato sui selfie e sull’autostima. Quella risposta ha fornito alla showgirl lo spunto per realizzare l’autoscatto insieme al presentatore, nello studio di Canale 5. La pausa è durata solo quanto occorreva per organizzare la fotografia; una volta conclusa, la trasmissione ha ripreso il suo corso e i concorrenti sono tornati al centro della gara. La gara è ripresa subito.

Samira ha preso posizione accanto a Gerry Scotti e ha orientato il cellulare per trovare una visuale gradevole. Il selfie è stato preparato nello studio di Canale 5, sotto gli occhi delle telecamere, durante una breve interruzione della manche. Mentre lei regolava l’inquadratura, Scotti ha fatto una battuta sui filtri, invitandola a non ricorrere a quelli collegati a Valeria Marini. Il resoconto attribuisce al presentatore quel commento scherzoso e lo colloca nel momento che precede la fotografia.

Non racconta una replica della showgirl e non aggiunge altri elementi su di lei; il suo nome compare soltanto nel riferimento ironico. La pausa non ha avuto conseguenze sulla gara. Una volta pronto il telefono, i due sono stati ritratti insieme nell’autoscatto, realizzato davanti alle telecamere. La fonte non precisa altro sulla disposizione dei protagonisti in quel momento dello scatto.

Dopo lo scatto Samira ha esaminato l’immagine sullo smartphone e ha approvato l’esito: a suo giudizio entrambi apparivano bene. Scotti ha replicato con ironia, dicendo che invece erano venuti male. Lo scambio ha concluso la parentesi comica; poi il presentatore ha ripreso il programma e riportato lo sguardo sui partecipanti. La ricostruzione include la soluzione del tabellone, l’iniziativa di Samira, la battuta sui filtri, il selfie e il giudizio sull’anteprima. Tuttavia non viene rivelato chi fosse il concorrente che aveva risolto l’enigma durante quella manche della serata televisiva.

Scotti ha prospettato la possibilità di far circolare la fotografia attraverso i social, menzionando la pagina ufficiale del programma, il profilo di Samira Lui e i suoi account personali. Non ha però confermato che il selfie sia stato effettivamente postato: il resoconto riporta un’eventualità, non una pubblicazione accertata. Non è specificato se l’immagine sia poi apparsa su uno dei profili citati, né viene raccontata una condivisione successiva. Di conseguenza, sulla base di quanto riferito, il selfie rimane un momento della trasmissione. Non sono disponibili aggiornamenti sulla sua eventuale diffusione online o sulle reazioni degli spettatori.

Il resoconto definisce quella fotografia la prima realizzata da Gerry Scotti e Samira Lui durante una puntata, ma non offre elementi che collochino il selfie al di fuori di quel momento. Nel programma Samira è al fianco del conduttore, dialoga con chi gareggia e prende parte alle parentesi spiritose nate in studio. Qui l’impulso è venuto dall’argomento del tabellone, non da una manche riservata agli autoscattti. Non sono indicati né la formulazione da indovinare, né l’identità del partecipante, né l’esito della prova.

Il racconto presenta la serata del 19 novembre come una competizione intervallata da parentesi divertenti, senza specificare i premi o il risultato generale della gara. Riferisce invece che, dopo la breve deviazione, Scotti ha continuato a condurre normalmente. Il selfie è stato realizzato nello studio di Canale 5 e Samira ne ha guardato l’anteprima sul telefono. Le battute menzionate riguardano il richiamo ai filtri e la replica autoironica di Gerry sull’aspetto dei due nella foto; per il resto, il testo non aggiunge informazioni alla cronaca dell’appuntamento.



