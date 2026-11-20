Elisabetta Cametti ha richiamato una conversazione dei Sempio sulle telefonate ricevute da Chiara. Il contenuto integrale non è disponibile e non prova, da solo, passaggi illeciti di informazioni.





Elisabetta Cametti ha richiamato una conversazione dei Sempio sulle telefonate ricevute da Chiara. Il contenuto integrale non è disponibile e non prova, da solo, passaggi illeciti di informazioni.





Nel programma televisivo Mattino Cinque, venerdì 20 novembre 2026, Elisabetta Cametti ha richiamato una conversazione registrata, riferita ai tabulati e alle chiamate giunte a Chiara Poggi. La scrittrice ha ricondotto il tema all’indagine sulle possibili irregolarità degli accertamenti del 2017, terminata con l’archiviazione di Andrea Sempio. Il brano è stato indicato come materia da esaminare, ma non sono stati forniti né la registrazione completa né il momento e le circostanze in cui avvenne. Senza tali elementi, stabilirne la portata resta impossibile sulla base delle informazioni rese note in trasmissione televisiva.

Cametti ha richiamato in televisione una conversazione attribuita ai Sempio nella quale sarebbero stati citati i tabulati e le chiamate pervenute a Chiara. Il riferimento riguarda i dati telefonici, ma non basta a stabilire che informazioni riservate siano state comunicate illecitamente alla famiglia. Per valutarne il peso occorrono l’ascolto integrale, la data e una verifica delle circostanze in cui si svolse il dialogo. Una citazione televisiva attesta che il tema è stato menzionato, non che vi sia stata un’azione irregolare.

Le verifiche investigative sono ancora in corso; pertanto, eventuali ipotesi vanno tenute distinte da responsabilità dimostrate. Il contenuto disponibile non precisa quali persone prendessero parte allo scambio né che cosa intendessero con quei richiami. Anche la menzione delle chiamate non chiarisce se i parlanti conoscessero i tabulati direttamente o attraverso altre fonti. Perciò il passaggio, riferito, lascia aperte domande e non autorizza conclusioni sul comportamento della famiglia.

I contatti citati si collegano alle tre chiamate che Andrea Sempio effettuò verso l’abitazione dei Poggi tra il 7 e l’8 agosto 2007. In quei giorni Chiara era in casa, mentre il fratello Marco era in vacanza con i genitori. Sempio ha spiegato di avere cercato l’amico Marco. Le telefonate sono tornate all’attenzione degli investigatori nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio. Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Ricostruire i contatti precedenti al delitto è una parte del lavoro, ma non scioglie da sola gli interrogativi sulla conversazione.

Fra gli approfondimenti sull’attività investigativa del 2017 figurano controlli su trascrizioni forse incomplete di intercettazioni, possibili mancanze negli archivi delle comunicazioni telefoniche e legami fra persone coinvolte negli accertamenti. Gli inquirenti stanno valutando inoltre somme riconducibili ai Sempio, per circa 45mila euro. Secondo i familiari, si trattava di denaro destinato alle spese legali di quel periodo. La circostanza è ancora oggetto di verifica e non equivale a una prova di condotta illecita. Gli accertamenti mirano a chiarire relazioni e informazioni circolate; quanto finora emerso, tuttavia, non consente di formulare conclusioni definitive.

Tra i filoni esaminati C’è quello che ha coinvolto l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, poi archiviato dall’indagine per presunta corruzione. Nel provvedimento erano prospettati due scenari alternativi: un eventuale accordo a livello di polizia giudiziaria oppure un possibile millantato credito ai danni degli stessi Sempio. Sono ipotesi, non responsabilità accertate. Tra il 19 e il 20 novembre erano inoltre programmate nuove audizioni di ex difensori di Andrea Sempio e di personale che si occupò delle intercettazioni. Gli accertamenti mirano a verificare incongruenze documentali e a chiarire i rapporti tra le persone interessate.

La vicenda giudiziaria dell’omicidio continua su un binario autonomo. La Procura pavese ha domandato il processo per Andrea Sempio, accompagnando la richiesta con 24 riferimenti alle prove raccolte, dalle consulenze tecniche alle testimonianze, dalle intercettazioni ai documenti telefonici. Il 25 febbraio 2027 è la data stabilita per l’udienza preliminare. Sempio nega ogni coinvolgimento nel delitto; le contestazioni saranno esaminate dagli organi giudiziari deputati. Le parole di Cametti riportano inoltre al centro il dubbio su quando la famiglia avesse appreso delle telefonate e su quali informazioni possedesse. In assenza della registrazione completa e di un quadro contestuale verificato, non se ne può trarre una conclusione.



