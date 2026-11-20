La possibile riorganizzazione affiderebbe più spazio a Ore 14 e anticiperebbe La Porta Magica. La chiusura del programma non è stata decisa.





La possibile riorganizzazione affiderebbe più spazio a Ore 14 e anticiperebbe La Porta Magica. La chiusura del programma non è stata decisa.





BellaMà potrebbe restare al centro di valutazioni sulla fascia pomeridiana di Rai 2, senza che sia stata comunicata una scelta definitiva sulla sua prosecuzione. Le notizie diffuse da Fanpage.It riferiscono che la Rai avrebbe avviato controlli interni in seguito alle discussioni suscitate dall’inchiesta di Selvaggia Lucarelli. Il quadro descritto non equivale a un annuncio di cancellazione: l’eventuale interruzione resta una possibilità sottoposta alle verifiche e alle successive valutazioni dei responsabili aziendali.

Le verifiche avviate dopo le polemiche lasciano aperto il quadro attorno a BellaMà e alla posizione di Pierluigi Diaco. Ai vertici della Rai sarebbero considerate più soluzioni per la fascia, ma non è stato indicato quando gli accertamenti saranno conclusi. La possibile sospensione non equivale a una decisione: il programma potrebbe proseguire, fermarsi oppure subire modifiche. Per ora, le informazioni disponibili descrivono soltanto valutazioni in corso, senza confermare né un’interruzione né la permanenza della trasmissione nel palinsesto.

Nel pomeriggio di Rai 2, BellaMà propone un dialogo fra generazioni attraverso spettacolo, interviste, brani musicali e temi d’attualità. Il percorso della trasmissione, riferisce la fonte, è stato complicato dalla competizione televisiva e dall’evoluzione delle consuetudini degli spettatori. Le notizie sulle verifiche avviate dalla Rai hanno riportato al centro le domande sulla prosecuzione del programma. La storia di Diaco, stando alle ricostruzioni, ha ricevuto meno attenzione anche per le polemiche di Ballando con le Stelle, comprese quelle fra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto. Si tratta tuttavia di questioni separate.

La soluzione interna allo studio

Secondo le informazioni pubblicate da Fanpage.It, Angelo Mellone, direttore del Day Time Rai, starebbe considerando un riassetto basato su programmi già presenti in palinsesto, senza introdurre necessariamente nuove trasmissioni. L’ipotesi darebbe più spazio a Ore 14, condotto da Salvo Sottile, prolungandolo fino alle 16. La Porta Magica, condotta da Andrea Delogu, potrebbe invece cominciare alle 16 anziché alle 17. Si tratterebbe di uno schema allo studio, non di un palinsesto già approvato. L’obiettivo indicato dalle indiscrezioni sarebbe mantenere continuità nel pomeriggio di Rai 2 qualora BellaMà venisse sospeso.

Lo spostamento in avanti di La Porta Magica sarebbe motivato anche da esigenze di coordinamento nei palinsesti Rai. Le informazioni disponibili indicano che collocarla prima consentirebbe di non coincidere con La volta buona, trasmissione di Rai 1 affidata a Caterina Balivo. La revisione toccherebbe così gli orari in vigore e la ripartizione degli spazi fra le reti. Non risulta però comunicato né che il cambiamento sia stato applicato né che BellaMà sia stato soppresso. La prospettiva resta ipotetica: dipenderà dagli accertamenti interni e dalle decisioni dell’azienda.

La richiesta attribuita a Diaco

Le voci circolate aggiungono che Diaco preferirebbe non vedere affidato immediatamente a Sottile e Delogu lo spazio liberato da BellaMà. Al posto del programma, secondo tali indiscrezioni, immaginerebbe serie televisive oppure contenuti conservati nelle Teche Rai. La richiesta viene letta dalla fonte come un tentativo di descrivere la chiusura quale interruzione tecnica del palinsesto, non come cambio di conduttore. Si tratta di una ricostruzione basata sulle notizie diffuse, non di parole pronunciate dal presentatore nel testo. La fonte segnala inoltre il coinvolgimento di Diaco nelle denunce contro Stefano Bettarini e Fabrizio Corona.

La fonte non specifica quando la Rai concluderà gli accertamenti e non riporta una decisione definitiva dei dirigenti. Perciò la possibile sospensione di BellaMà e il riassetto del pomeriggio restano ipotesi. Nel caso prospettato, Ore 14 arriverebbe fino alle 16 e La Porta Magica anticiperebbe il proprio inizio di un’ora, con l’intento di non coincidere con La volta buona. Il futuro della trasmissione e di Diaco dipenderà dalle valutazioni dell’azienda. Le informazioni disponibili non consentono di stabilire se il piano verrà attuato o se BellaMà continuerà regolarmente.



