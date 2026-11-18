



A Ballando Segreto, l’attrice ha raccontato a Milly Carlucci di aver avvertito provocazioni e tensioni nel corso delle settimane.





Nel colloquio con Milly Carlucci per Ballando Segreto, Ornella Muti ha ripercorso il confronto con Barbara d’Urso e il clima vissuto durante la competizione. L’attrice ha riferito di aver avvertito tensioni e momenti che ha interpretato come provocazioni, senza precisare episodi, persone o circostanze. Alla domanda di Carlucci sul trauma, non ha definito così l’accaduto: ha invece manifestato dispiacere per una lite tra donne davanti agli spettatori. Secondo Muti, eventuali incomprensioni sarebbe stato meglio affrontarle in privato, perché un chiarimento televisivo le è parso poco elegante.

Ha detto di aver scelto spesso il silenzio, ma di essere intervenuta nella puntata del sabato precedente quando ha sentito di dover esprimere il proprio pensiero. Le sue parole raccontano la sua percezione e non stabiliscono cosa pensasse d’Urso né chiariscono quali questioni fossero rimaste aperte.

Nel corso del colloquio con Carlucci è emerso anche il comportamento di Muti quando la giuria esprimeva i propri voti. La conduttrice ha raccontato che l’attrice, sin dall’avvio, aveva scelto di restare in silenzio in quella fase, ritenendo di non essere una ballerina. Le era stato proposto di lasciare eventualmente la parola a Pasquale La Rocca, suo maestro, qualora non volesse intervenire personalmente. Infatti Muti non prese la parola durante i giudizi. La Rocca ha chiarito che quell’atteggiamento non esprimeva superiorità; per l’attrice, invece, nasceva dal rispetto dei ruoli, proprio in quei momenti della gara.

Il tema del confronto con d’Urso è riemerso quando Carlucci ha chiesto a Muti se l’episodio fosse stato un trauma. L’attrice non ha definito così quanto accaduto, ma ha espresso dispiacere per il fatto che due donne si fossero trovate a litigare davanti al pubblico. Ha detto di aver avvertito astio o qualcosa rimasto in sospeso e di aver giudicato poco elegante un chiarimento avvenuto in trasmissione. Nelle sue parole, sarebbe stato preferibile affrontare eventuali problemi in privato, invece di discuterne davanti agli spettatori. Non ha però indicato nel dettaglio a quali circostanze si riferisse.

Muti ha aggiunto che, a suo avviso, nel corso delle settimane ci sarebbero state provocazioni alle quali aveva scelto di non rispondere. L’attrice ha collegato quel silenzio alla volontà di non cadere in quelle situazioni, senza specificare chi le avesse messe in atto o quando fossero avvenute. Ha poi spiegato che nella puntata del sabato precedente sentì di dover intervenire e dire ciò che pensava. Il resoconto dell’intervista non fornisce ulteriori dettagli sul contenuto di quell’intervento. La decisione di parlare, ha riferito Muti, è arrivata dopo aver preferito in altre occasioni non replicare.

Le parole dell’attrice si collocano in un’edizione di Ballando con le Stelle già attraversata da momenti di tensione. Nel programma si è verificato anche il confronto fra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso; la fonte aggiunge che lei conserverà il suo ruolo. Non vengono però descritti ulteriori dettagli dell’accaduto, né indicati legami con quanto osservato da Muti. A Ballando Segreto l’attrice ha parlato del rapporto con d’Urso, ma non è stato chiarito come quest’ultima abbia interpretato gli stessi eventi. Il testo tace su una replica pubblica di Barbara d’Urso.

Il punto centrale dell’intervista è il modo in cui Muti ha descritto la propria condotta: rispetto dei ruoli durante i giudizi, silenzio di fronte a quelle che ha chiamato provocazioni e scelta di esprimersi nella puntata del sabato precedente. L’attrice ha inoltre espresso contrarietà a un confronto tra donne svolto pubblicamente e ha detto di aver percepito questioni non chiarite. Sono valutazioni attribuite a Muti, non fatti indipendentemente verificati. La fonte non precisa la data della puntata, non riferisce una risposta di d’Urso e lascia aperta la possibilità di ulteriori sviluppi, senza indicare se ci saranno chiarimenti.



