



«Non aprite la bara. Le abbiamo già detto addio, quindi buttateci sopra la terra e chiudiamola qui», riecheggiò sopra di me la voce di mio marito.





Quelle parole agghiaccianti mi fecero capire una cosa orribile: non ero davvero morta. Peggio ancora, l’uomo che amavo desiderava disperatamente che tutti credessero che lo fossi.

Mi chiamo Samantha, ho trentasei anni e, fino a quella terribile mattina, ero convinta di conoscere davvero l’uomo con cui ero sposata da quasi nove anni. Mi risvegliai nell’oscurità più totale, distesa su una superficie dura, con le mani rigide sul petto e il profumo dolciastro dei fiori secchi che mi riempiva i polmoni. Cercai disperatamente di aprire gli occhi, ma non mi obbedivano. Tentai di muovere anche un solo dito, ma il mio corpo si rifiutò di rispondere. Avrei voluto gridare aiuto, ma non riuscivo a emettere neppure il minimo suono: potevo soltanto pensare, mentre lottavo per respirare.

Quando il veicolo che mi trasportava si fermò bruscamente, mi investì una consapevolezza agghiacciante: ero intrappolata dentro una bara di legno.

I ricordi della sera precedente erano confusi e frammentari. Avevo cenato a casa nostra, a San Diego, con mio marito Christopher, quando era arrivata Pamela, una nostra amica di lunga data, con la scusa di consegnarci alcuni documenti. Poco dopo cena, fui colta da una strana vertigine e ricordo vagamente Christopher che mi sorreggeva mentre le gambe mi cedevano.

«Riposa un po’, amore mio, forse hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male», mi aveva sussurrato dolcemente Christopher all’orecchio.

Dopo di allora, tutto era sprofondato nell’oscurità, finché non mi ero risvegliata dentro quella cassa di legno.

Quando gli uomini smisero finalmente di spostare la mia bara, sentii dei passi familiari all’esterno e due voci che riconobbi subito.

«Christopher, finalmente siamo arrivati», disse Pamela, lasciandosi sfuggire una risatina che mi fece rabbrividire.

«Finalmente, perché quando l’avranno seppellita potremo smettere di fingere che ci importi di lei», rispose Christopher senza esitare. «Potremo finalmente goderci tutto quello che le ha lasciato suo padre, soprattutto dopo tutti quegli anni insopportabili che ho sopportato solo per arrivare a questo momento.»

In quell’istante terribile, tutto mi fu chiaro.

Mio padre era morto due anni prima, lasciandomi preziosi investimenti immobiliari, conti finanziari e una spaziosa casa a La Jolla, tutto intestato esclusivamente a me. Christopher aveva sempre insistito sul fatto che i soldi non significassero nulla per lui, ma ora capivo quanto valessero davvero le sue promesse.

«Ci sono altri familiari in arrivo per la cerimonia?» chiese lì vicino un uomo anziano.

«No, non verrà nessun altro», rispose freddamente Christopher.

«Volete aprire la bara un’ultima volta per salutarla?» domandò cortesemente l’operaio. Nell’oscurità, gridai con tutte le mie forze, implorandolo di sollevare il coperchio e scoprire che ero ancora viva.

«Non ce n’è bisogno. Abbiamo già sofferto abbastanza, quindi è meglio se la seppelliamo», rispose Christopher con fermezza.

Ascoltai i loro passi allontanarsi lentamente: nessuna lacrima, nessuna preghiera e neppure un vero addio da parte dell’uomo di cui mi ero fidata. L’unica cosa che sentii fu il rumore sempre più fioco di mio marito che si allontanava dal cimitero, mano nella mano con la mia migliore amica.

Poco dopo che se ne furono andati, sentii un cane randagio avvicinarsi alla tomba. L’animale annusò la bara di legno e poi guaì, mentre le sue unghie aguzze graffiavano disperatamente il legno massiccio.

«Barnaby, smettila di combinare guai laggiù e vieni subito qui», gridò bruscamente il vecchio becchino.

Barnaby lo ignorò e continuò a graffiare il coperchio.

Gli operai calarono lentamente la mia bara nella fossa profonda, e sentii la spaventosa caduta prima che la cassa di legno si schiantasse sul fondo. Il panico mi sopraffece mentre pensavo ai miei genitori, ormai morti, e a tutti i miei amici più cari, ignari del fatto che, a quanto pareva, ero morta. Christopher aveva organizzato quel funerale privato così in fretta che nessuno aveva avuto modo di fare domande.

La prima palata di terra pesante colpì il coperchio della bara. Il rumore fu lieve, ma sapevo che non avrei mai dimenticato quel colpo terrificante contro il legno. Ne seguì un’altra palata, poi un’altra ancora, mentre Barnaby cominciava ad abbaiare furiosamente dal bordo della fossa. All’improvviso, il cane saltò nella buca aperta e si mise a graffiare furiosamente il legno, proprio sopra il mio viso.

Con la poca forza che stava lentamente tornando nei miei arti paralizzati, riuscii a muovere appena un dito, prima di muovere finalmente tutta la mano. Raccolsi ogni briciolo di forza che mi restava e bussai una volta contro il coperchio di legno, dall’interno.

Il cane smise subito di abbaiare.

«Che cos’è stato quel rumore?» mormorò incredulo il vecchio becchino.

Mi costrinsi a raccogliere altre forze e colpii il legno una seconda volta.

«Zachary, torna subito qui e aiutami a dissotterrare questa bara!» gridò l’anziano con tutto il fiato che aveva in corpo.

Mentre mani robuste rimuovevano in fretta la terra che avevano appena ammucchiato sopra di me, un solo pensiero mi riempì la mente. Se fossi sopravvissuta a quell’incubo, Christopher avrebbe scoperto di aver commesso il più grande errore della sua vita, perché nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che stava per emergere da quella tomba.

Il coperchio della bara fu finalmente scardinato e una luce diurna abbagliante si riversò su di me, come se stessi rinascendo. Sopra di me apparve il volto segnato e rugoso del vecchio becchino, pietrificato dallo shock.

«Santa Madre di Dio, è viva», ansimò l’anziano, incredulo.

«Acqua, per favore», riuscii a sussurrare con la gola riarsa.

Quella debole richiesta gli fece capire subito che aveva davanti una donna viva, non un cadavere. Si chiamava Thomas Miller e lavorava da più di vent’anni nel cimitero privato alla tranquilla periferia di San Diego. Con l’aiuto immediato del collega Zachary, Thomas mi sollevò con cautela dalla fossa e mi portò in un piccolo capanno di legno dove di solito si riposava durante i turni. Barnaby, il cane fedele che mi aveva salvato la vita, non volle allontanarsi da me neanche per un istante.

Mentre la sensibilità tornava lentamente nei miei arti intorpiditi, Thomas prese il telefono per chiamare i soccorsi.

«La prego, non chiami ancora un’ambulanza. Prima devo capire che cosa mi hanno fatto», lo supplicai piano.

Mi sedetti sulla sua brandina e gli raccontai tutto ciò che avevo sentito mentre ero intrappolata nella bara buia, spiegandogli il tradimento di Christopher e Pamela e la colossale eredità di mio padre.

Thomas serrò i pugni callosi per la rabbia e disse: «Quindi quei due mostri sapevano che eri ancora viva quando ti hanno portata qui».

«Ne sono assolutamente certa», risposi con amarezza.

I miei sospetti furono confermati quando frugai nella piccola borsetta che era stata messa nella bara e trovai una ricevuta di un’impresa funebre che non conoscevo, insieme a un falso certificato di morte emesso poche ore dopo che avevo perso conoscenza. Pamela lavorava come dirigente per una grande azienda di forniture farmaceutiche e aveva quindi accesso a composti chimici pericolosi. Non sapevo esattamente quale sostanza avesse usato, ma il risultato era spaventosamente evidente: mi aveva provocato una paralisi così profonda da farmi sembrare completamente morta a chiunque mi stesse intorno.

Christopher aveva approfittato del mio isolamento, sapendo che entrambi i miei genitori erano morti e che i miei lontani parenti vivevano in un altro Stato, a grande distanza. Aveva detto alle autorità che ero stata colta da un’improvvisa emergenza medica e aveva preteso una sepoltura privata immediata, a suo dire in conformità con le volontà della famiglia.

«Deve denunciare subito questi criminali alla polizia», mi esortò Thomas con fermezza.

«Li denuncerò, ma prima devo indurli a confessare i loro crimini», risposi con determinazione.

Sapevo che, senza prove solide, Christopher e Pamela avrebbero potuto semplicemente sostenere di aver frainteso le mie condizioni. Tre giorni dopo, mentre tutti erano ancora convinti che Samantha Miller fosse morta e sepolta, Thomas chiamò direttamente Christopher.

«Signore, dobbiamo parlare subito di sua moglie», disse Thomas al telefono.

Dall’altro capo della linea calò un silenzio teso, prima che Christopher rispondesse.

«Che cosa sta succedendo laggiù?» chiese Christopher nervosamente.

«Proprio mentre stavamo terminando la sepoltura, ho sentito dei colpi distinti provenire dall’interno della bara e credo che sua moglie fosse ancora viva quando è arrivato qui», dichiarò Thomas con calma.

Turbato da ciò che aveva sentito, Christopher accettò di incontrare Thomas quello stesso pomeriggio, in un tranquillo ristorante vicino al cimitero. Io rimasi nascosta in un veicolo poco distante, mentre Thomas portava con sé un registratore occultato nella tasca della giacca.

Quando Christopher entrò nel ristorante, appariva visibilmente teso e ostile.

«Mi dica soltanto quanti soldi vuole per tenere la bocca chiusa», pretese Christopher non appena si fu seduto.

«Non ho mai detto di volere dei soldi», rispose Thomas con disinvoltura.

«Smettila di fare il santo con me: se mi hai fatto venire fin qui, è evidente che vuoi qualcosa», ribatté Christopher con disprezzo.

Thomas si sporse verso di lui e rincarò la dose, chiedendo: «Perché non hai semplicemente divorziato da lei, se volevi stare con un’altra?»

Christopher rise amaramente e con sarcasmo, poi rispose: «Credi davvero che me ne sarei andato con una sola valigia dopo nove anni, lasciandole la casa di La Jolla, gli immobili in affitto e i conti in banca?»

«Quindi sapevi per certo che era ancora viva quando l’hai portata da me?» insistette Thomas con tono pacato.

«Pamela sapeva benissimo quello che faceva quando le ha dato la sostanza: Samantha doveva sembrare morta per diverse ore, e quello che sarebbe successo dopo non ci importava», confessò Christopher con arroganza.

«E se si fosse svegliata sotto terra?» chiese Thomas.

Christopher si sporse sul tavolo e sussurrò freddamente: «Era proprio a quello che serviva tutta quella terra pesante».

Thomas lottò contro l’impulso di sferrargli un pugno in faccia, ma mantenne la calma e chiese: «E la tua complice Pamela?»

«Io e Pamela ci frequentiamo di nascosto da Samantha da quasi tre anni: lei ha procurato il composto chimico e io ho messo a punto il resto del piano», si vantò Christopher, spingendo sul tavolo una busta spessa piena di contanti. «Prendi questi soldi e dimentica tutto quello che credi di aver sentito oggi».

Thomas accettò la busta solo per non compromettere la sua copertura, ma mentre si alzava per andarsene, Christopher lanciò un’ultima, terrificante minaccia.

«Non provare a giocare con me, vecchio, perché se sono riuscito a sbarazzarmi facilmente di mia moglie, posso risolvere altrettanto in fretta un problema come te», lo minacciò Christopher con aria sinistra.

Poche ore dopo, la registrazione audio, che non lasciava spazio a dubbi, fu consegnata alla procura locale. Quando entrai alla stazione e rivelai di essere viva, le espressioni sbalordite degli investigatori sembrarono uscite da un film. Le indagini ufficiali iniziarono immediatamente e portarono al rapido arresto di Christopher e Pamela, mentre venivano esaminati con attenzione i documenti finanziari e i dettagli relativi al mio falso certificato di morte.

Ma il mio strano viaggio era tutt’altro che finito. Quando tornai al cimitero per ringraziare Thomas, scoprii che quell’uomo gentile, che mi aveva tirata fuori dalla terra, aveva subito a sua volta una tragedia devastante, più di vent’anni prima. La sua amata moglie era morta tragicamente di parto e il suo unico figlio, Daniel, era scomparso anni dopo mentre lavorava in un’altra regione. Thomas aveva perfino venduto la casa per finanziare le ricerche del figlio scomparso, ma non ne aveva mai trovato la minima traccia.

«Ormai sono vecchio, cara, e a un certo punto si impara a convivere con certe dolorose assenze», mi disse Thomas con dolcezza.

Mi rifiutai di accettare un destino tanto straziante, così assunsi degli investigatori privati perché cercassero nei registri sanitari, nelle banche dati occupazionali e negli atti pubblici di tutto il Paese. Qualche settimana dopo, i miei investigatori rintracciarono Daniel in una città vicina. Era vivo, ma un grave incidente sul lavoro, avvenuto anni prima, gli aveva lasciato lesioni fisiche permanenti e lo aveva spinto a nascondersi dal padre, perché temeva di diventare un peso economico per lui.

Organizzai subito il trasferimento di Daniel in una delle migliori strutture mediche di San Diego e pagai personalmente l’intero costo della sua riabilitazione. Quando Thomas abbracciò suo figlio per la prima volta dopo decenni, pensai che quella commovente riunione fosse il lieto fine che il destino gli doveva.

Mi sbagliavo di grosso, perché durante una visita medica di routine il medico curante fece un’osservazione sconcertante. «Signora Miller, è assolutamente certa che Daniel non sia un suo parente consanguineo?» chiese il medico, incuriosito.

«Sono assolutamente certa che non siamo parenti», risposi confusa.

Il medico sorrise con dolcezza e disse: «Be’, avete tratti fisici davvero molto simili».

Quel commento buttato lì non avrebbe significato nulla se in seguito Daniel e io non avessimo scoperto di essere nati esattamente lo stesso giorno. Spinti da una curiosità incontenibile, chiedemmo un test genetico ufficiale e, quando arrivarono i risultati, dovetti leggere le conclusioni tre volte prima di riuscire a comprendere la verità. Daniel e io non eravamo semplicemente parenti alla lontana: il laboratorio confermò che eravamo gemelli biologici a tutti gli effetti, e restava una sola persona in vita che potesse spiegare come fosse potuto accadere.

Thomas fissò in silenzio i risultati ufficiali del test del DNA, che gli tremavano tra le mani, incapace di dire una parola per parecchi lunghi istanti.

«Daniel e io siamo fratelli biologici, nati esattamente lo stesso giorno», dichiarai con dolcezza.

Daniel era seduto accanto a me sulla sua sedia a rotelle, ancora in convalescenza dopo il recente intervento alla colonna vertebrale, e chiese sottovoce: «Papà, quel giorno la mamma ha dato alla luce due figli?»

Thomas strinse gli occhi e, quando li riaprì, le lacrime gli rigarono le guance segnate dal tempo.

«Vostra madre ha dato alla luce due gemelli», confessò Thomas, con la voce tremante per il dolore che si portava dentro da decenni.

Mi sembrò che il pavimento fosse scomparso sotto i miei piedi mentre Thomas cominciava a raccontarci la dolorosa storia di quel giorno terribile. La sua defunta moglie, Sarah, era stata ricoverata in un affollato ospedale pubblico di San Diego a causa di gravi complicazioni della gravidanza. Thomas allora aveva solo ventisette anni e lavorava molte ore come assistente in un’impresa di pompe funebri locale, riuscendo a malapena a pagare l’affitto mensile. Durante il difficile parto, i medici gli dissero che Sarah era morta per complicazioni impreviste. Gli misero in braccio il piccolo Daniel e gli dissero che la bambina non ce l’aveva fatta.

«Mi misero in braccio tuo fratello e mi dissero che tu non ce l’avevi fatta», spiegò Thomas tra le lacrime. «Ero completamente devastato dalla perdita di mia moglie, quindi non ero in grado di fare domande né di pretendere prove.»

«Sono stata adottata dai genitori che mi hanno cresciuta», sussurrai, mentre finalmente la verità si faceva strada dentro di me.

I miei genitori adottivi non mi avevano mai parlato apertamente della mia adozione, ma all’improvviso riaffiorarono alla memoria alcune vecchie conversazioni. Ricordai che mia madre mi diceva spesso che ero entrata nelle loro vite proprio quando avevano ormai perso ogni speranza di avere una famiglia. Erano molto più grandi quando arrivai: mio padre adottivo aveva quarantotto anni e mia madre adottiva quarantaquattro. Ricordai anche che mi avevano detto che da neonata ero stata cagionevole di salute e che in ospedale avevano quasi rischiato di perdermi.

Assunsi subito un’équipe di legali per rintracciare le vecchie cartelle dell’ospedale e, nonostante fossero trascorsi decenni, le prove indicavano che alcuni dipendenti corrotti avevano approfittato del dolore di un giovane padre in lutto per affidare la sua bambina a una coppia più anziana e benestante, disperata all’idea di avere un figlio.

«Ti prego, non serbare rancore verso i genitori che ti hanno cresciuta», mi esortò dolcemente Thomas, prendendomi la mano.

«Non so nemmeno cosa dovrei provare, in questo momento», ammisi con sincerità.

«Ti hanno dato una vita piena d’amore e di attenzioni?» chiese Thomas sottovoce.

«Mi hanno dato tutto quello che avevano», risposi con sincerità.

«Allora sono stati davvero anche loro i tuoi veri genitori, e non ho alcuna intenzione di prendere il loro posto», disse Thomas con profonda saggezza.

Feci un passo avanti e lo abbracciai, dicendo: «Non stai prendendo il posto di nessuno, Thomas, stai semplicemente colmando un vuoto rimasto per trentasei anni».

Daniel si lasciò sfuggire una risata tra le lacrime, seduto sulla sua sedia a rotelle, e aggiunse: «Be’, ho sempre desiderato una sorella».

«E io ho sempre desiderato un fratello», risposi, sorridendo tra le lacrime.

Per la prima volta da quando avevo vissuto la terrificante esperienza nella bara, sentii che dalle tenebre del mio passato stava cominciando a emergere qualcosa di davvero bello. Usai una parte dei beni ereditati per comprare una casa confortevole vicino alla clinica in cui Daniel stava seguendo la riabilitazione.

All’inizio Thomas rifiutò il regalo, dicendo: «Non ho bisogno del tuo sostegno economico, figlia mia».

«Non lo faccio per pietà», lo rassicurai con fermezza.

«E allora perché fai tutto questo per noi?» chiese Thomas.

«Perché, quando non avevi nulla, hai usato i pochi risparmi che avevi per aiutarmi, mentre le persone che avevano tutto mi hanno lasciata morire», risposi con calore.

Non mosse altre obiezioni e pensai che, una volta sistemata la mia famiglia nella nuova casa, avrei finalmente potuto concentrarmi sulla ricostruzione di una vita serena per conto mio.

Ma quella pace finì quando ricevetti una telefonata urgente dalla procura: mi informarono che Christopher era evaso durante il trasferimento di un detenuto.

«Com’è possibile che un detenuto armato sia riuscito a fuggire in quel modo?» pretesi di sapere, mentre le mani mi diventavano gelide.

«L’incidente è oggetto di un’indagine approfondita, ma le consigliamo vivamente di adottare subito le dovute precauzioni», mi avvertì l’agente.

Sapevo benissimo perché Christopher fosse ancora pericoloso. Sapeva che ero viva e la mia testimonianza, insieme alla registrazione di Thomas, avrebbe potuto farlo finire in prigione per sempre. Per proteggere la mia famiglia, assunsi immediatamente una squadra di sicurezza privata guidata da un uomo di nome Marcus Vance. Marcus aveva quarant’anni, era un ex vigile del fuoco e soccorritore professionista, di corporatura massiccia e modi pacati, con vistose cicatrici da ustione che gli correvano lungo il collo e sul lato sinistro del viso.

La prima volta che si accorse che guardavo le sue cicatrici in vista, Marcus si toccò la guancia con aria a disagio e si offrì di farsi da parte.

«Mi sono procurato queste ferite in un grave incendio strutturale. Se il mio aspetto le risulta sgradevole, posso facilmente assegnare qualcun altro alla sua protezione», si offrì di dire sottovoce Marcus.

«Per quale motivo il tuo aspetto dovrebbe risultarmi sgradevole?» chiesi, sinceramente sorpresa.

Alzò le spalle larghe e ammise: «La mia ex moglie mi diceva sempre che nessuno dovrebbe essere costretto a guardare qualcosa di così rovinato». «Allora la tua ex moglie aveva davvero poco giudizio», risposi senza mezzi termini.

Marcus sorrise per la prima volta e quell’espressione calorosa cambiò subito l’atmosfera tra noi. Anche se il nostro rapporto era nato come un accordo puramente professionale, con Marcus che sorvegliava la casa e accompagnava la mia famiglia, a poco a poco cominciammo ad aprirci l’uno con l’altra e a raccontarci il nostro passato, durante le tranquille serate insieme. Lui venne a sapere del trauma che avevo subito quando ero stata sepolta viva, mentre io scoprii il suo coraggioso tentativo di salvare due persone da un edificio in fiamme, un’esperienza che gli aveva lasciato cicatrici fisiche che gli avevano insegnato a nascondere.

Un pomeriggio, dopo avermi riaccompagnata a casa dall’appuntamento di Daniel per la terapia, Marcus mi guardò e suggerì: «Hai un disperato bisogno di staccare per qualche ora da questi avvocati e dai rapporti della polizia».

«Portarmi in giro fa parte del tuo protocollo ufficiale di sicurezza?» chiesi con un piccolo sorriso.

«No, è semplicemente il modo in cui uso i miei occhi per vedere che sei esausta», rispose Marcus con dolcezza.

Mi portò in un luogo tranquillo sulla costa, affacciato sulla baia di San Diego, e restammo seduti insieme a guardare l’acqua senza parlare di tradimenti, udienze o indagini penali. Per la prima volta dopo mesi, mi sentii una donna qualunque, non una vittima o una persona braccata, e dopo quel pomeriggio tranquillo il nostro legame sentimentale si approfondì naturalmente. All’inizio avevo avuto paura di aprire il cuore a un altro uomo dopo il devastante tradimento di Christopher, ma Marcus non mi aveva mai fatto pressione perché mi fidassi di lui. Al contrario, giorno dopo giorno si era guadagnato la mia fiducia con gesti costanti e premurosi.

Due mesi dopo averlo assunto, smettemmo finalmente di fingere che il profondo legame tra noi fosse solo un’amicizia professionale.

Poi, nelle prime ore del mattino, Christopher tornò in cerca di vendetta. Poiché il livello di rischio era aumentato, Marcus dormiva nella dependance quando, all’improvviso, il fragore di vetri infranti echeggiò dal piano di sotto.

Marcus comparve subito in corridoio con l’arma spianata, gridando: «Chiuditi subito in camera con la tua famiglia!»

Quella notte Thomas era da noi per aiutare a occuparsi di Daniel, così chiudemmo a chiave la pesante porta e chiamammo subito i soccorsi. Dal piano di sotto arrivavano voci minacciose e grida: Christopher e tre complici assoldati cercavano di entrare in casa con la forza, intenzionati a costringermi a trasferire i miei beni prima di fuggire dal paese. Marcus riuscì a tenere a bada da solo gli intrusi nel corridoio al piano inferiore, finché non arrivarono le auto della polizia e li arrestarono.

Christopher e i suoi complici furono arrestati di nuovo, ma dopo che la polizia ebbe messo in sicurezza la casa, corsi al piano di sotto e trovai Marcus immobile sul pavimento, in una pozza di sangue.

«Marcus!» gridai, in preda al terrore.

Un paramedico mi afferrò per le spalle e disse con gentilezza: «Signora, la prego, faccia un passo indietro e ci lasci lavorare.»

Fu trasportato in ospedale in condizioni critiche, lasciandomi ancora una volta in una fredda sala d’attesa mentre l’uomo che mi aveva protetta lottava per la vita. I giorni diventarono settimane e Marcus rimase in coma profondo; i medici mi avvertirono che durante la colluttazione aveva riportato un grave trauma cranico. Ogni giorno andavo a trovarlo e gli parlavo dei progressi di Daniel nella terapia e del comportamento caotico di Barnaby a casa, semplicemente per colmare il silenzio insopportabile.

Durante quelle difficili settimane in ospedale, cominciai ad avere improvvisi capogiri, che inizialmente attribuii alla stanchezza estrema. Una visita medica di routine, però, rivelò qualcosa che cambiò ogni cosa.

Ero incinta di un figlio di Marcus.

Rimasi seduta in ambulatorio per quasi un’ora, con in mano i risultati del test, sopraffatta da un caotico miscuglio di intensa felicità e paura, prima di tornare nella stanza d’ospedale di Marcus. «A quanto pare adesso hai un motivo davvero importante per svegliarti, Marcus», gli sussurrai dolcemente, prendendogli la mano. «Avremo un bambino insieme.»

Non ci fu nessun miracolo immediato. Rimase immobile sul letto, gli occhi chiusi, ma continuai ad andarlo a trovare ogni giorno e a raccontargli i dettagli più insignificanti delle nostre vite. Infine, diciannove giorni dopo il terribile attacco, mentre gli raccontavo che Daniel era riuscito a fare cinque passi senza aiuto, una voce roca ruppe all’improvviso il silenzio.

«Cinque passi?» mormorò Marcus debolmente.

Rimasi paralizzata, incredula, mentre Marcus apriva lentamente gli occhi e mi guardava dritto in viso.

«Oggi è davvero riuscito a fare cinque passi?» chiese Marcus piano.

Scoppiai contemporaneamente a piangere e a ridere, esclamando: «Sei proprio un idiota, finalmente ti sei svegliato!»

«Buongiorno anche a te, amore mio», rispose con un debole sorriso.

Marcus ebbe bisogno di mesi di terapia intensiva per riprendersi fisicamente e, quando fu abbastanza stabile da poter assimilare notizie complicate, gli raccontai finalmente della gravidanza.

Mi fissò, sbalordito, poi abbassò lo sguardo verso il pavimento, visibilmente turbato.

«Samantha, ne sei assolutamente certa?» chiese Marcus con voce esitante.

Un’ondata gelida di paura mi attraversò mentre gli chiedevo: «Mi stai chiedendo se sono sicura di chi sia il padre?»

Resosi conto di come suonasse la sua domanda, Marcus andò nel panico e disse: «No, ti prego, ascoltami, non intendevo affatto questo!»

«Pensi davvero che ti mentirei, dopo tutto quello che abbiamo costruito insieme?» chiesi, facendo un passo indietro.

Marcus cercò di mettersi seduto sul letto e spiegò disperatamente: «Io e la mia ex moglie siamo stati sposati per sei anni e, quando non riuscivamo ad avere figli, lei mi assicurava di continuo che il problema medico fosse mio e che non avrei mai potuto diventare padre.»

«Ti sei mai sottoposto a degli esami?» chiesi con dolcezza, sentendo svanire la mia rabbia.

«No, perché sono stato abbastanza sciocco da crederle senza fare domande», ammise Marcus con dolore.

Guardandolo negli occhi, capii che dietro le evidenti cicatrici fisiche Marcus portava dentro di sé profonde ferite emotive, lasciategli da una relazione passata segnata dalla disonestà.

«Quindi non hai mai dubitato della mia lealtà nei tuoi confronti», compresi piano.

«Ho solo dubitato di qualcosa che per anni sono stato costretto a credere di me stesso», confessò Marcus tra le lacrime.

Tornai accanto al suo letto, gli rivolsi un sorriso caloroso e dissi: «Be’, faresti meglio ad abituarti all’idea, perché sarai un padre meraviglioso.»

Le lacrime rigarono il viso di Marcus mentre le sue difese emotive finalmente crollavano e lui mi stringeva forte a sé.

Mesi dopo ci sposammo con una piccola cerimonia all’aperto, vicino alle splendide rive della baia di San Diego. Daniel percorse con orgoglio la navata con il solo aiuto di un sottile bastone di legno, avendo rifiutato categoricamente di usare la sedia a rotelle per l’occasione speciale.

«Non ho ritrovato mia sorella gemella dopo trentasei anni per poi starmene seduto nelle foto del suo matrimonio», scherzò allegramente Daniel.

Thomas mi accompagnò lungo la navata e, poco prima di posare la mia mano in quella di Marcus, si fermò e mi guardò con immenso orgoglio.

«Il padre adottivo che ti ha cresciuta sarebbe così fiero di te oggi», disse Thomas piano.

«Lo spero davvero», risposi con calore.

«Anche tua madre sarebbe fiera di te», aggiunse dolcemente Thomas.

Lo guardai con affetto e chiesi: «Quale delle mie due madri intendi?»

Thomas sorrise raggiante e rispose: «Tutte e due, cara mia.»

Anche Barnaby partecipò ai festeggiamenti, appena toelettato e con un elegante collare a farfallino che durante la cerimonia tentò ripetutamente di togliersi con la zampa. Quando il fotografo cercò di allontanarlo dall’inquadratura, intervenni subito e lo tenni accanto a me. Non avrei mai lasciato fuori l’animale il cui disperato abbaiare mi aveva salvato la vita.

Qualche tempo dopo nacque nostra figlia, sana e forte, e la chiamammo Sarah in ricordo della mia madre biologica. Daniel continuò a fare progressi straordinari e alla fine recuperò la capacità di camminare da solo per lunghe distanze. Thomas lasciò il lavoro al cimitero e trascorse gli ultimi anni circondato dai figli e dalla nipotina. Continuò ad andare al cimitero ogni settimana, non più per lavorare, ma per posare fiori freschi sulla tomba di Sarah, spesso in compagnia di Daniel e mia.

Quanto a Christopher e Pamela, né il denaro, né le accuse inventate, né le menzogne disperate poterono salvarli dalla giustizia. La registrazione inequivocabile, i documenti medici falsificati, la mia testimonianza e le prove raccolte dalla procura fecero sì che entrambi ricevessero lunghe pene detentive per i loro crimini.

Per anni ho creduto che il ricordo più terribile della mia vita sarebbe stato sentire la terra colpire il coperchio della mia bara. Mi sbagliavo. Il momento peggiore fu sentire mio marito ammettere di aver sopportato il nostro matrimonio solo per impadronirsi della mia eredità. La terra pesante aveva quasi posto fine alla mia vita fisica, ma il suo tradimento spietato era quasi riuscito a distruggere per sempre la mia capacità di fidarmi degli altri.

Per fortuna, imparai che la famiglia non è definita soltanto dai nomi scritti su un certificato di nascita. A volte la famiglia è un anziano becchino che, nonostante la paura, apre una bara; un cane coraggioso che non smette di scavare perché sente che sotto terra c’è qualcuno ancora vivo; un fratello gemello che arriva con trentasei anni di ritardo; un protettore segnato dalle cicatrici che ti insegna ad amare di nuovo; e dei genitori adottivi che ti hanno dato tutto l’amore di cui erano capaci.

Christopher aveva cercato di seppellirmi viva per impossessarsi delle mie ricchezze, ma non aveva mai immaginato che sarei riemersa da quella tomba buia con tutta la vita ancora davanti. Invece trovai il mio vero padre, il fratello che avevo perduto da tanto tempo, l’uomo che avrei amato e, cosa più importante, ritrovai me stessa. Quando mi chiedono quando sono davvero tornata in vita, non rispondo mai che è stato quando Thomas ha aperto la bara. La mia vera rinascita avvenne quando capii che sopravvivere a una tragedia non significava dover trascorrere il resto della vita nella paura.



