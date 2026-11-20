La Polizia di Stato ha eseguito il 20 novembre 2026 un’ordinanza cautelare disposta dal gip di Bari. L’uomo è gravemente indiziato, ma resta presunto innocente.





La Polizia di Stato ha eseguito il 20 novembre 2026 un’ordinanza cautelare disposta dal gip di Bari. L’uomo è gravemente indiziato, ma resta presunto innocente.





A Capurso, in provincia di Bari, la Polizia di Stato ha fermato l’uomo che in passato era fidanzato con Maria Rita Valerio, uccisa a venticinque anni nel dicembre 2003. L’indagato è ritenuto gravemente sospettato di aver commesso l’omicidio. Il gip del Tribunale barese ha accolto l’istanza della Procura e disposto il carcere cautelare, eseguito dagli agenti la mattina del 20 novembre 2026. Dopo quasi 23 anni senza esito, il provvedimento segna uno sviluppo per il caso. L’ipotesi accusatoria non equivale a una condanna: la responsabilità dell’uomo dovrà essere vagliata nel corso delle fasi del processo.

Maria Rita Valerio scomparve nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2003, dopo una serata trascorsa con alcuni amici in un locale di Bari. Le sue tracce si persero dopo quell’uscita. L’automobile fu trovata in una via periferica di Capurso, in circostanze considerate allarmanti: la portiera del conducente era aperta e presentava danni. Le operazioni di ricerca continuarono fino al 20 dicembre. Quel giorno un agricoltore individuò il corpo della venticinquenne in un appezzamento vicino. Il rinvenimento diede inizio a un’indagine per omicidio, rimasta senza un responsabile identificato per più di vent’anni.

Gli accertamenti svolti all’epoca prospettarono che la giovane fosse stata aggredita mentre tentava di scappare. La ricostruzione indicava un possibile percorso attraverso un terreno agricolo: Maria Rita avrebbe cercato di oltrepassarne la recinzione, ma l’uomo ritenuto responsabile l’avrebbe raggiunta. Gli investigatori ipotizzarono poi che fosse stata percossa alla testa, più volte, con un bastone. Le lesioni riportate sarebbero state causa della morte. Durante gli esami furono notate anche escoriazioni sulle braccia e sulle gambe, ritenute compatibili con il tentativo di attraversare il terreno per fuggire.

Si tratta di una sequenza proposta dagli inquirenti nella ricostruzione dei fatti, non di una conclusione definitiva sull’identità dell’autore o sulla sua responsabilità. Le circostanze descritte restano quindi riferite all’ipotesi investigativa originaria e dovranno essere considerate nel quadro del procedimento, senza anticipare l’esito degli accertamenti giudiziari né presentare come provati elementi che gli inquirenti formularono in termini ipotetici.

Nei giorni successivi al ritrovamento, gli investigatori ricostruirono gli ultimi spostamenti di Valerio e cercarono informazioni sulle persone incontrate prima della scomparsa. Furono esaminate diverse piste, ma allora non emersero elementi sufficienti per attribuire a qualcuno una responsabilità penale. Il caso rimase aperto, senza una risposta giudiziaria. Le nuove indagini, coordinate dalla Procura di Bari e svolte dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, hanno poi portato l’attenzione sull’ex fidanzato. Le informazioni disponibili non specificano quali siano stati gli elementi decisivi raccolti dagli investigatori per chiedere la misura cautelare.

Valerio aveva anche un percorso artistico: compariva in Fuori Sede, produzione comica barese trasmessa da Antenna Sud. Il suo ruolo era Rita, all’interno di una vicenda corale con studenti e giovani lavoratori residenti a Bari. Milena Triggiani firmava la regia, mentre Paolo Uzzi e Michele Didone erano autori dei testi e membri del cast. La sitcom riscosse attenzione in Puglia e consentì ad alcuni giovani attori di presentarsi al pubblico. La scomparsa della ragazza toccò anche chi l’aveva seguita sul piccolo schermo.

Pinuccio Sinisi faceva parte del cast e interpretava Egidio, il portiere, un volto noto sulle reti locali. Tra i suoi lavori c’era anche La Capagira di Alessandro Piva, pellicola insignita di riconoscimenti, compreso il David di Donatello. La morte di Valerio trovò spazio anche nell’informazione nazionale: ne trattò Chi l’ha visto?, Allora affidato alla conduzione di Daniela Poggi. I parenti hanno atteso a lungo questo sviluppo, che tuttavia non sancisce una colpa. Nelle fasi giudiziarie dovranno essere esaminati l’impianto accusatorio e la posizione dell’uomo, fermo restando il principio di innocenza.



