



Nell’ottava puntata del 21 novembre, la coppia Ramazzotti-Perotti conquista il primo posto e il bonus. Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi sono eliminati con il 20% dei voti.





Sabato 21 novembre Rai 1 ha mandato in onda l’ottavo appuntamento di Ballando con le stelle, concluso con Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti al primo posto e con Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi fuori dalla competizione. Il successo ha fruttato ai vincitori un accredito di venti punti, spendibile nella puntata seguente. Rossi e Terrasi, finiti allo spareggio, sono stati battuti nel voto del pubblico: le loro preferenze si sono fermate al 20%. Nessuna wild card è stata utilizzata. Intanto il percorso televisivo si avvicina alla fase di ripescaggio, che deve ancora svolgersi nel programma.

Prima che i concorrenti si esibissero, Barbara D’Urso ha cambiato collocazione al tavolo dei giudici. La puntata seguiva una settimana segnata da polemiche, e già i voti iniziali hanno provocato discussioni davanti alle telecamere. Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno inaugurato la gara Ballando un paso doble, cui la giuria ha attribuito 35 punti. Aloia si è poi confrontato con Guillermo Mariotto sul punteggio. Il valzer di Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi ha invece ricevuto apprezzamenti e 39 punti. Il risultato conclusivo della classifica non dipendeva soltanto dai voti delle esibizioni: contavano anche i tesoretti e il giudizio del pubblico.

Quarantaquattro punti sono andati a Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Nel corso della trasmissione si è parlato dei malanni dell’attrice, riconducibili a una bronchite: mentre ballava avrebbe provato a celarli. Pur con qualche difetto, la loro prova ha suscitato emozione fra il pubblico. Più tardi è toccato alla coppia più giovane, formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, esibirsi su una canzone di Lazza con una danza moderna. Cinque giudici hanno dato loro dieci, portando il totale a 50. Barbara D’Urso ha inoltre riferito di una caduta di Ramazzotti durante le prove, quando aveva battuto la testa. Al termine del numero, giuria e spettatori hanno tributato una standing ovation.

A incidere sull’ordine dei concorrenti sono stati i tesoretti. Francesca Fialdini ha premiato Anna Safroncik e il suo maestro; Simona Ventura ha assegnato il riconoscimento a Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Rossella Erra ha invece indicato Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, permettendo loro di passare davanti a Monica Guerritore e Luca Urso. Quest’ultima coppia era arrivata alla serata con 68 punti e aveva conservato la leadership per quasi tutto il tempo, anche grazie ai venti punti ottenuti vincendo la settimana prima. Dopo i giudizi e i tesoretti, Ramazzotti e Perotti guidavano con 70 punti. Guerritore e Urso ne avevano 68; Safroncik con il maestro 67; Muti e La Rocca 64.

Alle loro spalle figuravano Alessandro Matri con 49 punti, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice con 48, Andy Diaz e Gioia Giovanatti con 47. Rossi e Terrasi avevano 39 punti, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli 38, Moreno e Aloia 35. Per la combinazione tra giudizio e voto da casa, ciascuna componente valeva il 50%. Il risultato della serata ha quindi premiato Ramazzotti e Perotti, che ripartiranno con venti punti aggiuntivi nella prossima puntata. La fonte non indica quali saranno gli sviluppi successivi né come si svolgerà il ripescaggio.

Tre coppie si sono contese la permanenza allo spareggio conclusivo: Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Manuela Moreno con Carlo Aloia e Alberto Ravagnani con Erika Martinelli. La decisione del televoto ha mandato fuori Rossi e Terrasi, quinta coppia eliminata in questa edizione. Per loro è stato indicato il 20% dei voti e non si è fatto ricorso alla wild card. La serata ha cambiato la testa della classifica e il gruppo di concorrenti ancora in gara, senza però sciogliere il dubbio su chi potrà tornare grazie al ripescaggio. Il verdetto dell’ottavo appuntamento, trasmesso da Rai 1 il 21 novembre, ha dunque premiato Ramazzotti e Perotti e sancito l’uscita di Rossi e Terrasi.



