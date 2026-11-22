



Un post di DC News riferisce di ripetuti comportamenti molesti al mercato di piazza Fioroni, ma non fornisce dettagli sull’intervento né riscontri delle autorità.





Il 21 novembre 2026 DC News ha pubblicato un messaggio relativo a un fatto segnalato nel mercato di piazza Fioroni a Torino. Nel racconto, un uomo, definito «risorsa», avrebbe rivolto molestie reiterate alla figlia di un venditore ambulante presente sul posto. Il padre della ragazza sarebbe poi intervenuto, prima di avvertire la Polizia. L’autore descrive l’esito con l’espressione «alla vecchia maniera», senza spiegare le modalità dell’azione né precisare quale comportamento venga attribuito all’uomo. Non vengono specificati né l’età della giovane, né i nomi degli interessati, né l’ora in cui sarebbero avvenuti i fatti. A corredo del post compare un VIDEO.

Il testo disponibile non specifica se l’intervento abbia comportato contatti fisici, né riferisce eventuali lesioni, denunce, arresti o provvedimenti. Non riporta una ricostruzione della Polizia, dichiarazioni di testimoni o la versione dell’uomo segnalato. L’unico riferimento all’autorità è la menzione della chiamata che il padre avrebbe effettuato dopo aver affrontato la situazione. Anche la descrizione dell’episodio come ripetuto compare soltanto nell’intestazione e nel testo del post; non vengono precisati numero e date dei presunti comportamenti. Il collegamento al VIDEO è citato, ma il materiale fornito non ne contiene una trascrizione o elementi che consentano di verificarne immagini e contenuto autonomamente qui.

La pagina da cui proviene il post comprende anche un lungo testo promozionale dedicato a un libro sull’immigrazione, attribuito all’autore di «Effetto Vannacci». Quel contenuto presenta dati e temi relativi a migrazione, pensioni, lavoro e rimpatri, ma non aggiunge informazioni sull’episodio di Torino. Non è quindi possibile utilizzarlo per ricostruire quanto accaduto al mercato o per confermare le affermazioni sul presunto molestatore. Gli approfondimenti forniti non includono altre fonti o verifiche indipendenti riferite alle persone e ai fatti descritti nel post.

La notizia, allo stato delle informazioni disponibili, resta dunque una segnalazione pubblicata sui social e rilanciata da DC News. La fonte attribuisce al padre della ragazza l’intervento e la successiva chiamata alla Polizia, senza precisare quando sia avvenuta quest’ultima né se abbia prodotto accertamenti. Non sono documentati l’esito di eventuali verifiche, la presenza di testimoni o la natura degli atti descritti come molestie. Il VIDEO menzionato potrebbe contenere ulteriori elementi, ma il testo fornito non permette di valutarli. In assenza di riscontri, i dettagli dell’accaduto e le responsabilità individuali non possono essere stabiliti sulla base del solo post.



