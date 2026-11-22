L’uomo, sulla quarantina, era stato soccorso il 18 novembre e ricoverato in un centro traumatologico. La dinamica è al vaglio delle autorità.





L’uomo, sulla quarantina, era stato soccorso il 18 novembre e ricoverato in un centro traumatologico. La dinamica è al vaglio delle autorità.





Un incidente con la corrente durante la preparazione delle installazioni natalizie al Brent Cross Shopping Centre, nel nord londinese, ha coinvolto un lavoratore. L’uomo, di circa quarant’anni, è stato soccorso nelle prime ore di mercoledì 18 novembre e portato in un centro traumatologico, dove è morto il giorno seguente. La sua identità resta riservata. Le informazioni finora disponibili indicano che fosse alle dipendenze di una ditta esterna incaricata di svolgere lavori all’interno della struttura. Le autorità hanno avviato verifiche per comprendere come si siano svolti i fatti; non è stata però accertata, al momento, l’origine precisa dell’incidente.

Il centro non aveva ancora aperto quando, alle 5:09, è stata lanciata la richiesta d’intervento. I soccorritori hanno raggiunto il lavoratore pochi minuti più tardi, gli hanno prestato assistenza e lo hanno trasportato in ospedale. La Metropolitan Police ha dichiarato che la segnalazione riguardava un uomo gravemente ferito mentre svolgeva un’attività lavorativa nel complesso di Prince Charles Drive. Dopo l’intervento, gli agenti hanno iniziato a indagare sulla morte. I parenti sono stati informati. Le verifiche coinvolgono inoltre la Health and Safety Executive, l’ente britannico che vigila su salute e sicurezza, e le autorità competenti del Comune di Barnet per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le informazioni iniziali associano la scossa a lavori sulle decorazioni natalizie, senza però specificare quale attività fosse in corso o quali strumenti venissero impiegati. Brent Cross ha escluso che l’incidente abbia interessato l’albero di Natale principale del centro, che misura circa 7,6 metri. Una diversa fonte riferisce che, in precedenza, la struttura aveva definito l’episodio un evento isolato, collegato a operazioni di manutenzione affidate a un appaltatore. Tale indicazione non permette di capire quale intervento fosse in esecuzione né in che modo si sia prodotta la scarica. Gli accertamenti continuano e non è stata fornita una versione definitiva dei fatti.

Per l’intero mercoledì il centro è rimasto chiuso, e i dipendenti dei negozi sono stati avvertiti con un messaggio urgente; alcuni erano già partiti per andare al lavoro. La riapertura è avvenuta giovedì mattina. In certi negozi, però, le luci presso la zona dell’albero risultavano tuttora spente. Un addetto ha raccontato a Metro che il circuito e l’illuminazione non erano operativi e che si lavorava quasi al buio. Le sue parole riferiscono quanto accadeva dopo la riapertura, senza chiarire l’origine del guasto. Le notizie disponibili non attestano che tale malfunzionamento fosse collegato alla folgorazione avvenuta presso il centro commerciale.

La Metropolitan Police ha fatto sapere che le verifiche sono tuttora in corso. Anche la Health and Safety Executive e l’unità del Comune di Barnet competente per la sicurezza e sanitaria sono state messe al corrente. Finora non sono stati comunicati né il nome del lavoratore né quello dell’azienda per cui operava, e manca una descrizione dell’attività che stava eseguendo. Non è stato precisato neppure quale strumento fosse interessato. Dal centro è arrivato un messaggio di solidarietà rivolto ai parenti. David Pinto-Duschinsky, parlamentare laburista eletto a Hendon, ha detto di aver appreso la notizia e ha manifestato il cordoglio alla famiglia e agli amici dell’uomo.

La sequenza nota parte dall’intervento dei soccorritori alle 5:09 di mercoledì 18 novembre: l’uomo è stato curato sul posto e portato in ospedale. Il centro è rimasto chiuso quel giorno, poi ha riaperto giovedì 19 novembre, quando il lavoratore è morto. La polizia ha successivamente confermato il decesso e l’apertura dell’indagine; le verifiche sulle circostanze sono tuttora in corso. Le informazioni raccolte non consentono di stabilire se vi siano state responsabilità o irregolarità. Resta confermato soltanto che l’uomo è rimasto gravemente ferito mentre lavorava nel centro commerciale e che le autorità competenti stanno esaminando l’incidente.



