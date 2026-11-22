



La vettura, con quattro giovani a bordo, è uscita di strada sulla provinciale 9. Le cause dell’incidente sono da accertare.





Un ragazzo di 17 anni è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto sabato 21 novembre sulla strada provinciale 9 a Spinazzola, in provincia di Barletta-Andria-Trani. L’auto, un’Alfa Romeo 147 con quattro persone a bordo, è uscita di strada e si è ribaltata all’altezza del chilometro 41. Il bilancio comprende la morte del minorenne, il ferimento grave del conducente, un 18enne, e lesioni meno gravi per le due ragazze che viaggiavano con loro. Lo schianto è avvenuto intorno alle 22.30; dinamica e cause restano da accertare.

L’abitacolo aveva intrappolato sia il diciassettenne sia il conducente. I vigili del fuoco hanno tirato fuori per primo il minorenne, che era già morto, e hanno poi liberato il diciottenne dalle lamiere. Le due giovani a bordo, invece, hanno lasciato autonomamente la vettura. In base a quanto reso noto, le loro condizioni sono meno serie rispetto a quelle del guidatore. Non sono stati divulgati i nomi dei tre feriti rimasti in vita. Al momento, le ricostruzioni disponibili non individuano l’elemento che ha provocato la perdita di controllo e non stabiliscono perché l’auto si sia capovolta.

Dopo aver prestato assistenza, gli operatori del 118 hanno accompagnato i feriti in ospedale. Il diciottenne al volante, descritto in condizioni estremamente critiche e in pericolo di vita, ha richiesto il trasferimento con un elicottero; il giovane è stato portato all’ospedale di Potenza. Le fonti consultate lo identificano come conducente della vettura. Sul luogo è arrivata anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi necessari per chiarire l’accaduto. Gli accertamenti serviranno a determinare in che modo l’Alfa Romeo abbia lasciato la carreggiata e si sia rovesciata. Al momento, l’origine dell’incidente non è stata definita.

Secondo un aggiornamento di una testata locale, la Procura di Trani indaga per omicidio stradale e, per ora, non ha iscritto alcun indagato. La stessa fonte assegna ai carabinieri i primi controlli e riferisce che i quattro occupanti erano originari di Palazzo San Gervasio, nel Potentino. Si stavano recando a Spinazzola, stando a quelle notizie. Gli investigatori devono ancora verificare l’ipotesi di una sbandata in curva e quella di una velocità sostenuta. Rimane confermato il quadro generale: una vittima, tre persone ferite e accertamenti tuttora aperti.



