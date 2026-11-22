



Nel film del 1974 diretto da Michael Winner, un architetto newyorkese diventa un vigilante dopo l’aggressione alla sua famiglia. La scena conclusiva lascia aperto il suo futuro.





Il giustiziere della notte è un film del 1974 diretto da Michael Winner, con Charles Bronson nel ruolo di Paul Kersey. Architetto newyorkese e uomo contrario alla violenza, Kersey cambia dopo l’aggressione che colpisce la sua famiglia. La vicenda segue la sua trasformazione in un vigilante e il confronto con una polizia che cerca di fermarlo senza riuscire a incriminarlo. Il finale, ambientato dopo il suo trasferimento da New York, lascia intendere che il personaggio non abbia abbandonato del tutto la strada scelta.

Il film, il cui titolo originale è Death Wish, prende le mosse da una rapina in casa e si sviluppa attorno alle conseguenze di quel trauma. Accanto a Bronson recitano Hope Lange, Vincent Gardenia, Steven Keats e William Redfield. La storia mette in rapporto la paura dei cittadini, la risposta delle istituzioni e la vendetta individuale, senza risolvere la tensione tra questi elementi con una conclusione netta.

Trama e trasformazione di Paul Kersey

All’inizio Paul Kersey vive a New York con la moglie Joanna e la figlia Carol. È un architetto affermato e ha un’esistenza agiata; non si presenta come un uomo incline alle armi o alla sopraffazione. Il suo atteggiamento iniziale è pacifista. Anche quando discute di criminalità e sicurezza, non sostiene che la soluzione consista nell’uso della forza da parte dei singoli. La distanza tra queste convinzioni e ciò che farà in seguito è uno dei cambiamenti decisivi del film.

La famiglia rientra da una vacanza. Tre giovani criminali seguono Joanna e Carol fino a casa, fingendosi addetti alle consegne per ottenere accesso all’appartamento. L’irruzione degenera in un’aggressione: Joanna viene uccisa e Carol subisce violenza. Il film non trasforma l’episodio in una semplice premessa d’azione; ne mostra soprattutto le conseguenze sulla famiglia. Carol resta profondamente traumatizzata e viene ricoverata, mentre Paul deve affrontare la morte della moglie e l’impossibilità di riportare la figlia alla vita di prima.

Per un periodo Kersey cerca di proseguire la propria esistenza e di affidarsi alle procedure ordinarie. La distanza tra il suo lutto e i tempi dell’indagine, però, alimenta il senso di impotenza. Quando un collega gli regala una pistola, l’arma diventa un passaggio concreto verso una condotta che prima avrebbe respinto. Kersey comincia a portarla con sé e a percorrere di notte zone della città dove si aspetta di incontrare aggressori. Non ha una lista di persone coinvolte nel delitto della sua famiglia: prende di mira criminali incontrati durante le sue uscite.

La prima sparatoria cambia il modo in cui percepisce se stesso. La reazione della strada e l’attenzione dei giornali contribuiscono a trasformare gli episodi in un caso pubblico. La polizia collega i delitti, ma non riesce subito a identificare l’autore. La violenza attribuita a Kersey continua mentre lui mantiene, almeno in apparenza, la sua vita professionale. La separazione tra l’architetto rispettabile e l’uomo armato rende più difficile per chi gli sta intorno capire che cosa stia facendo.

L’indagine è affidata all’ispettore Frank Ochoa. Seguendo le informazioni sugli omicidi, Ochoa comincia a sospettare che dietro le uccisioni ci sia un solo uomo. Il suo lavoro non consiste soltanto nel cercare un responsabile: deve anche fare i conti con il fatto che l’opinione pubblica possa approvare l’eliminazione di criminali, mentre le istituzioni sono tenute a perseguire chi spara. Intanto Kersey, sempre più immerso nella sua nuova routine, si espone a rischi maggiori. Una ferita lo porta in ospedale e offre alla polizia un indizio utile.

Ochoa collega il paziente agli episodi di strada e arriva a Kersey. Le autorità, tuttavia, non vogliono trasformare il caso in un processo capace di farne un simbolo per i sostenitori della giustizia sommaria. La soluzione scelta è allontanarlo da New York. Kersey accetta di lasciare la città e si trasferisce a Chicago. La decisione interrompe la fase newyorkese della sua attività, ma non dimostra che abbia rinunciato alle convinzioni e alle abitudini costruite durante quei mesi.

Cast e personaggi

Charles Bronson interpreta Paul Kersey, protagonista del film. La parte si regge sul contrasto fra la sua vita ordinata e l’identità che assume dopo l’aggressione alla famiglia. Kersey non è presentato come un poliziotto né come un investigatore: è un civile che, sentendosi abbandonato dalle protezioni disponibili, si attribuisce il compito di affrontare i criminali. Le sue azioni sono il centro della vicenda, ma non vengono separate dai danni che la sua scelta produce e dal rischio che la violenza continui a propagarsi.

Hope Lange interpreta Joanna Kersey, la moglie di Paul. La sua morte durante l’irruzione spezza la vita domestica che il film ha stabilito all’inizio e determina il trauma che accompagna il protagonista. Kathleen Tolan è Carol, la figlia della coppia, la cui esperienza dell’aggressione la lascia in condizioni tali da richiedere il ricovero. Il dolore di Paul non riguarda quindi soltanto la perdita della moglie: la figlia è viva, ma non può riprendere subito la vita familiare di prima.

Vincent Gardenia veste i panni dell’ispettore Frank Ochoa, il detective che segue il caso del vigilante. La sua funzione è diversa da quella di un avversario personale: Ochoa deve applicare la legge e comprendere chi stia commettendo gli omicidi, ma è consapevole delle difficoltà politiche e pratiche dell’indagine. La sua condotta nel finale mostra che riconoscere il responsabile e riuscire a portarlo davanti a un tribunale non sono la stessa cosa.

Steven Keats interpreta Jack Toby, marito di Carol e genero di Kersey. Il personaggio fa parte della famiglia sconvolta dall’irruzione e dalla condizione di Carol. William Redfield è Sam Kreutzer, collega e amico di Paul: è lui a portarlo in Arizona per una vacanza e a regalargli una pistola. Quel dono ha conseguenze importanti, perché Kersey lo trasforma in uno strumento da portare con sé nelle strade di New York.

Stuart Margolin interpreta Aimes Jainchill, un collega di Kersey. Nella vicenda compaiono inoltre personaggi legati alla polizia, alla procura e agli episodi di criminalità che il protagonista affronta durante le sue uscite. Jeff Goldblum appare in uno dei ruoli dei giovani aggressori, in una delle sue prime interpretazioni cinematografiche. Il cast comprende anche attori come Fred J. Scollay, nel ruolo del procuratore distrettuale, e Jack Wallace, nei panni di Hank. I personaggi secondari accompagnano la storia senza spostare il suo punto di vista da Paul e dalle conseguenze delle sue scelte.

Come finisce Il giustiziere della notte

Nel finale l’ispettore Ochoa ha ormai ricostruito il legame tra Kersey e gli omicidi che hanno colpito i criminali di New York. La polizia potrebbe cercare di procedere contro di lui, ma il caso rischierebbe di alimentare un dibattito pubblico che le autorità vogliono evitare. Kersey viene quindi invitato a lasciare la città. Il trasferimento a Chicago è la soluzione con cui le istituzioni chiudono, almeno sul piano immediato, la vicenda newyorkese.

Una volta arrivato nella nuova città, Kersey si trova in una stazione ferroviaria. Nota una giovane donna in difficoltà mentre alcuni uomini la importunano. La situazione richiama gli incontri che avevano alimentato le sue spedizioni notturne a New York. Questa volta non interviene sparando: resta a distanza, guarda la scena e alza la mano facendo il gesto di una pistola con le dita. Gli uomini colgono il messaggio e si allontanano. La donna può proseguire senza che la situazione degeneri in uno scontro armato.

La scena si chiude su quel gesto, non su un nuovo omicidio o su una riconciliazione con la legge. Kersey non viene mostrato mentre torna alla sua precedente vita, né mentre promette di non portare più un’arma. Il film non chiarisce se il trasferimento interromperà davvero la sua attività o se Chicago sarà soltanto il luogo del prossimo episodio. L’ultimo incontro, breve e meno violento dei precedenti, lascia aperta questa possibilità senza mostrarne le conseguenze.

Finale spiegato: che cosa suggerisce il gesto

Il gesto delle dita a forma di pistola è il dettaglio che dà senso all’ultima immagine. A New York Kersey aveva usato un’arma vera contro uomini che identificava come aggressori o criminali. A Chicago, invece, si limita a suggerire che potrebbe usarla. Non è un ritorno alla legalità: la minaccia resta privata e non passa attraverso una richiesta di aiuto o l’intervento delle forze dell’ordine. Ma l’assenza di uno sparo segna una differenza concreta rispetto alle uccisioni precedenti.

La scena può essere letta come la prova che Kersey continua a considerarsi responsabile della sicurezza degli altri. Il suo trasferimento non ha cancellato la convinzione maturata a New York: quando percepisce una persona in pericolo, è pronto a intervenire. Il film non dice però che la ragazza fosse destinata a subire una violenza più grave, né permette di conoscere ciò che sarebbe successo senza l’intervento di Kersey. Si vede soltanto che un gruppo la sta molestando e che gli uomini si allontanano dopo il gesto intimidatorio.

La conclusione tiene insieme due aspetti che il racconto non riconcilia del tutto. Da una parte, la minaccia sembra aver risolto rapidamente la situazione alla stazione. Dall’altra, Kersey resta un uomo che si attribuisce un potere coercitivo al di fuori della legge. Il fatto che in quel momento non spari non cambia le sue esperienze precedenti e non assicura che in futuro sceglierà sempre la moderazione. Il finale mostra un limite momentaneo, non un cambiamento definitivo.

Anche la risposta di Ochoa contribuisce all’ambiguità. L’ispettore non assolve il vigilante né dimostra che i suoi metodi siano legittimi. Decide piuttosto di rimuoverlo da New York, evitando che il caso diventi una battaglia pubblica. L’accordo sposta il problema senza risolverlo: Kersey è lontano dalla città in cui ha agito, ma il film non indica che sia stato sottoposto a una pena o che abbia abbandonato la sua condotta. Le istituzioni, in questa vicenda, riescono a limitare la presenza del protagonista, non a ottenere una conclusione giudiziaria.

Per questo il finale è aperto, ma non privo di informazioni. Il protagonista ha lasciato New York; a Chicago incontra un’altra situazione di molestie; sceglie una forma di intimidazione senza sparare. Non sappiamo se riprenderà a uccidere, né se quel gesto resterà un episodio isolato. Affermare che il film dimostri una nuova serie di delitti andrebbe oltre ciò che mostra. Più fedelmente, la scena fa capire che la disposizione di Kersey a intervenire non è scomparsa e che il trasferimento non equivale a una rinuncia.

Il titolo originale, Death Wish, richiama un desiderio di morte, ma l’ultima scena non offre una risposta semplice su chi ne sia il bersaglio. Kersey ha affrontato i criminali come se la punizione spettasse a lui; allo stesso tempo, si è esposto alla possibilità di essere ucciso o arrestato. Alla stazione non cerca uno scontro: basta la reputazione implicita dell’uomo armato che il personaggio è diventato. La minaccia funziona proprio perché gli altri credono che dietro quel gesto possa esserci una pistola vera.

Il racconto termina quindi con una nuova partenza, non con un verdetto morale. Non viene restituita a Kersey la famiglia perduta, Carol non è mostrata come guarita e la polizia non risolve il problema della violenza urbana. L’ultima inquadratura mette al centro una scelta più contenuta di quelle precedenti, ma lascia intatto il conflitto: chi può decidere che cosa sia giustizia e quali conseguenze abbia affidare a un singolo cittadino il potere di punire. Il film conclude la storia senza stabilire che la strada scelta da Paul sia giusta o che sia finita.

La scelta compiuta alla stazione resta circoscritta a ciò che si vede: Kersey non estrae un’arma e non spara, ma usa un gesto per intimidire gli uomini. Il film non mostra come la donna reagisca dopo che il gruppo si è allontanato, né segue il protagonista nei giorni successivi. Perciò non si può ricavare da quell’episodio una certezza sul suo comportamento futuro. La scena stabilisce soltanto che, anche lontano da New York, Kersey è disposto a intervenire di propria iniziativa quando ritiene che qualcuno sia minacciato.



