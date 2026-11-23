



Laurentiu Codin raccontò al BKA di una conversazione avvenuta in carcere nel 2019. Le perquisizioni successive in Portogallo non produssero esiti significativi.





Una testimonianza raccolta dal BKA nell’ottobre 2024 riporta parole attribuite a Christian Brueckner da un altro detenuto, nel contesto del caso Madeleine McCann. Il contenuto sarebbe una confessione riguardante la morte di una bambina bionda, circostanza che il verbale, da solo, non dimostra. A parlare con gli investigatori tedeschi fu Laurentiu Codin, cinquantaduenne già coinvolto in furti. Il Daily Mail riferisce che l’audizione ricostruì un colloquio collocato nel 2019, in un istituto penitenziario vicino ad Hannover. Codin dichiarò che Brueckner passava frequentemente nella sua cella. La ricostruzione resta una dichiarazione del testimone, non un accertamento autonomo indipendente sui fatti narrati.

Nel 2019 Brueckner stava scontando una condanna a sette anni per lo stupro di un’anziana commesso in Algarve nel 2005. Codin colloca in quel periodo la presunta confidenza; la polizia indicò Brueckner come sospettato principale soltanto l’anno successivo. La fonte riferisce inoltre che l’uomo era tornato in libertà per mancanza di elementi probatori e che la sua difesa lo ha sempre considerato estraneo a ogni addebito. La testimonianza non è una dichiarazione resa direttamente da Brueckner agli investigatori, ma il resoconto di un altro detenuto, raccolto anni dopo il dialogo. La distinzione è essenziale per valutare quanto è stato riferito.

Codin riferì agli inquirenti una storia attribuita a Brueckner: sarebbe entrato in un edificio di Praia da Luz per sottrarre contanti e gioielli. All’interno, secondo il racconto, avrebbe notato una bambina bionda che dormiva, l’avrebbe presa e sistemata in un camper. Il presunto aggressore avrebbe poi abusato sessualmente della piccola dopo un tragitto durato all’incirca quarantacinque minuti. Codin disse che la bambina sarebbe stata uccisa quando Brueckner, scorgendo i lampeggianti blu della polizia, si spaventò. Questi particolari appartengono alla deposizione del detenuto e non risultano confermati autonomamente dalle informazioni disponibili. La fonte non cita riscontri indipendenti né verifiche di questa versione dei fatti.

Codin ha riferito che Brueckner avrebbe voluto sapere se sulla finestra potesse restare una traccia del suo DNA. Nella versione riportata, il sospettato si sarebbe poi allontanato portando una bambina in braccio. Il testimone ha aggiunto che l’uomo, in altri colloqui, avrebbe accennato a un’attrazione sessuale per i bambini piccoli. A suo dire, all’inizio considerò quelle dichiarazioni millanterie inventate, mentre ora pensa che fossero veritiere. La convinzione maturata da Codin non costituisce una prova autonoma né una conferma esterna. Nel verbale redatto dal BKA è trascritto ciò che il detenuto ha raccontato; il documento non convalida la veridicità degli episodi descritti.

Dopo sette mesi dalla deposizione di Codin, le autorità tedesche e la polizia del Portogallo ottennero i permessi necessari per ispezionare un terreno abbandonato nell’area di Lagos. Le verifiche sul posto occuparono tre giorni; si trattava di una zona quasi sei chilometri distante dall’Ocean Club, resort della famiglia McCann, e prossima alla baracca dove abitava Brueckner. L’intervento non portò a scoperte significative e non aggiunse riscontri tangibili alla pista riguardante Madeleine. Non viene specificato dalla fonte che la testimonianza fosse l’unico motivo per chiedere i mandati. Il fatto che gli eventi siano avvenuti in successione non prova dunque che il racconto abbia determinato le perquisizioni.

Le verifiche sul terreno non hanno chiarito la sorte della bambina né stabilito responsabilità. Il racconto di Codin resta una testimonianza indiretta: attribuisce a Brueckner parole che avrebbe ascoltato in carcere, mentre gli accertamenti a Lagos non hanno dato risultati rilevanti. Le informazioni fornite non segnalano nuove incriminazioni o successivi sviluppi giudiziari legati alla deposizione. La vicenda del caso Madeleine McCann resta quindi senza una svolta indicata da questi elementi. Le date disponibili sono tre: il colloquio riferito nel 2019, il verbale nell’ottobre 2024, le perquisizioni sette mesi più tardi. Nessuno di questi dati equivale a una conferma indipendente del racconto.



