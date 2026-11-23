



Fabio Rubini prospetta una possibile candidatura dell’ex presidente della Camera, ma la presenta come un’ipotesi legata a una futura vittoria elettorale





Il commento di Fabio Rubini su Libero prospetta una possibile candidatura di Laura Boldrini alla presidenza della Repubblica, con Elly Schlein alla guida del governo. L’articolo, pubblicato da DC News il 23 novembre 2026, propone però uno scenario ipotetico: non riferisce una decisione del Partito Democratico né un annuncio della segretaria. Secondo la ricostruzione di Rubini, l’eventuale progetto dipenderebbe anzitutto dalla vittoria del Pd e del cosiddetto Campo largo alle elezioni politiche. Il testo lega inoltre l’idea alla volontà di portare una donna al Quirinale e alla contestazione del primato di Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio.

Nel commento, Rubini presenta l’attenzione riservata alle donne come risposta a un divario che, a suo avviso, caratterizza la sinistra: pur avendo promosso a lungo una maggiore presenza femminile, non sempre avrebbe assegnato alle donne incarichi di effettivo rilievo. L’autore richiama quindi il Partito Comunista Italiano e Nilde Iotti, la prima donna arrivata alla presidenza della Camera. L’articolo collega inoltre questa memoria alla serata romana di giovedì, quando Elly Schlein partecipò con Walter Veltroni alla presentazione di Eravamo Comunisti, libro di Massimo D’Alema. Secondo il resoconto, Schlein definì l’opera non nostalgica e dichiarò gratitudine verso quella storia condivisa.

La candidatura di Boldrini, nella prospettiva descritta da Rubini, non sarebbe l’unica possibile nel Pd. Il commento indica Massimo D’Alema e Walter Veltroni come aspiranti alla carica, aggiungendo che Veltroni sarebbe in vantaggio. Cita inoltre Dario Franceschini, l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e Pier Ferdinando Casini come figure che potrebbero avere interesse per il Quirinale. L’articolo non documenta dichiarazioni di questi esponenti sulla corsa, ma li presenta come concorrenti potenziali. Perché un presidente di sinistra possa essere eletto, osserva inoltre Rubini, il Pd e le forze del Campo largo dovrebbero prima vincere le politiche; definisce però quella coalizione già divisa.

Il testo attribuisce a Boldrini una posizione più a sinistra rispetto alla sinistra e sostiene che potrebbe preferire l’appellativo «Presidenta». Riporta anche il giudizio dell’autore sulla sua presidenza della Camera, descritta come la più contestata e meno stimata della storia repubblicana: è una valutazione polemica, non un dato presentato con riscontri. Rubini ipotizza infine che, in caso di elezione, si potrebbe arrivare a una maggioranza molto stretta, senza il sostegno dei partiti esterni al Campo largo. Anche questo passaggio resta una previsione dell’autore. La fonte, un commento politico, non offre elementi che confermino un’intenzione di Schlein o una candidatura già formalizzata da Boldrini.



