



Al televoto con Alessandro Varsi e Federica Morello, la concorrente è indicata come possibile eliminata, ma i sondaggi online danno risultati discordanti.





Il Grande Fratello Vip 9 affronta la semifinale al termine di 67 giorni di trasmissione. La conclusione è fissata al 30 novembre, mentre Ilary Blasi guida una serata cruciale. Nella Casa restano otto partecipanti e tre sono sottoposti al giudizio del pubblico: Alessandro Varsi, Federica Morello e Piera Meloni. Uno dovrà fermarsi prima dell’episodio conclusivo. Per vari coinquilini Piera sarebbe quella con maggiori rischi; lei, secondo quanto avrebbe raccontato ai compagni, teme di essere eliminata. Il verdetto ufficiale non è stato comunicato e i sondaggi circolanti offrono un quadro discordante.

Le consultazioni ospitate da siti e forum sul programma assegnano a Federica un margine ampio: le attribuiscono fra il 58% e il 63%. Alessandro si colloca intorno al 25-26%, mentre Piera ottiene percentuali dal 12% al 15%. Su X e negli altri sondaggi social il quadro si capovolge: Piera è prima con il 44-45%, Federica supera di poco il 43% e Alessandro raccoglie il 10-12%. Nessuna di queste rilevazioni è ufficiale, quindi non anticipa l’esito. I sostenitori di Alessandro Roncaccia potrebbero spostare voti verso Piera, con cui lui ha instaurato un legame speciale. Un loro eventuale intervento renderebbe più vulnerabile Varsi. Il contrasto tra i due canali lascia incerto il possibile esito della votazione e impedisce previsioni sicure sull’eliminazione imminente.

La terna al televoto è stata definita nel precedente appuntamento. Federica, vincitrice di una votazione lampo, ha potuto designare un concorrente e ha scelto Piera, facendone la prima a rischio. Poi, nella mystery room, gli inquilini hanno espresso le nomination davanti agli altri. Federica ha indicato Alessandro, senza addurre ragioni giudicate convincenti dalla fonte. Guendalina Tavassi ha fatto il nome di Federica, perché non era riuscita a instaurare con lei un’intesa autentica. Andreas Muller ha votato Varsi, considerandolo poco presente nella vita della Casa. Piera ha scelto Federica, richiamando l’antipatia reciproca e la mancanza di un rapporto fra loro.

Secondo Marina La Rosa, Federica avrebbe adottato con astuzia il ruolo di persona vittima, nella speranza di conquistare vicinanza e appoggio. Alessandro Roncaccia condivideva una lettura simile: le sue lamentele per l’isolamento e per l’assenza di un gruppo sarebbero state, a suo parere, funzionali a una strategia. Giulia Provvedi aveva scelto Varsi, spiegando soltanto di voler restituire una precedente nomination; lui aveva indicato Federica, con la quale il rapporto si era fatto più freddo. Non si esclude che in semifinale venga proposto un ulteriore televoto flash. Con otto persone in gioco, la prima eliminazione ne lascerebbe sette, mentre di norma i finalisti sono sei. L’eventuale seconda uscita resta un’ipotesi, da chiarire in diretta.



