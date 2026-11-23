Dal primo prelievo sono risultati buoni tre ovociti, mentre quattro non hanno proseguito la crescita. Addati ha detto che riprenderà la stimolazione.





Dal primo prelievo sono risultati buoni tre ovociti, mentre quattro non hanno proseguito la crescita. Addati ha detto che riprenderà la stimolazione.





Per poter diventare madre in futuro, Nilufar Addati ha intrapreso un percorso di conservazione della fertilità e ne ha condiviso sui social il primo risultato. Dei sette ovociti considerati, tre sono stati giudicati buoni; gli altri quattro non hanno proseguito la crescita nonostante il tentativo compiuto nelle ventiquattro ore successive. L’esito non ha soddisfatto le sue aspettative e l’ha fatta sentire molto amareggiata. L’influencer ha però precisato che fisicamente sta bene: la difficoltà più forte, in questo momento, riguarda la delusione provata per l’esito iniziale.

Rispondendo alle domande dei follower, l’ex tronista di Uomini e Donne ha descritto la difficoltà di accettare che il corpo possa offrire soltanto ciò che è in grado di dare. Ha aggiunto di voler comunque fare tutto quello che è nelle sue possibilità per raggiungere il suo obiettivo. Il racconto, pubblicato attraverso messaggi sui social, riguarda un’esperienza personale e delicata. Addati ha scelto di condividere sia i dati ottenuti con la procedura sia il modo in cui sta vivendo questa fase, senza presentare il risultato come una conclusione del percorso.

La prossima fase, nel programma riferito da Addati, comincerà fra cinque giorni con un’altra stimolazione ovarica. Se il percorso seguirà l’andamento previsto, tra circa due settimane è atteso un nuovo prelievo in sala operatoria. L’influencer ha spiegato che il primo intervento non rappresenta l’intera esperienza e che intende continuare. Non ha però dato per certo il successivo passaggio in qualunque circostanza: a determinarne la possibilità saranno l’evoluzione della procedura e le condizioni mediche. Il percorso rimane aperto, con un altro ciclo previsto e un ulteriore prelievo subordinato alla possibilità di effettuarlo.

Parlando delle reazioni ricevute, Addati ha collocato nel contesto delle settimane precedenti le discussioni nate attorno ad alcune sue scelte personali. Ha detto di voler mantenere autonomia nelle decisioni, senza lasciarsi condizionare dalle critiche. Il messaggio rivolto a chi affronta esperienze comparabili riconosce apertamente la paura che può accompagnare gli interventi. Addati ha invitato le donne interessate a non abbandonare ciò che desiderano solo perché la procedura appare spaventosa. Ha suggerito anche di acquisire informazioni sulle opportunità offerte dalla medicina riproduttiva.

Al tempo stesso, ha messo in evidenza che le condizioni e i risultati variano da persona a persona. Quanto racconta descrive quindi il suo caso, non costituisce una promessa che altre donne ottengano un esito uguale, senza garantire risultati altrui.

Addati ha descritto la maternità come un desiderio presente da sempre nel suo progetto di vita. Ha detto di rispettare sia chi non desidera figli sia chi non teme che il proprio desiderio di genitorialità possa restare irrealizzato. La sua esperienza, però, è diversa: pensare a un avvenire senza diventare madre le causa una sofferenza molto intensa. Si sente fragile e sola, anche se sa di non esserlo, ma conserva la determinazione a continuare. Crede che in futuro sarà madre, senza sapere se questo avverrà in tempi vicini o lontani.

Rendere nota la sua esperienza, ha detto Addati, serve anche a informare altre donne e a sostenere la libertà di decidere il proprio futuro. Ha parlato apertamente delle emozioni dolorose e della paura, senza rinunciare a riconoscere la forza che sente. Dopo il primo esito non ha cambiato programma: vuole riprendere la stimolazione e sottoporsi a un altro prelievo se la situazione medica lo consentirà. Il numero degli ovociti raccolti rappresenta un elemento del percorso, ma non permette, preso isolatamente, di prevederne l’esito. Per questo l’influencer proseguirà nel condividere ciò che accade e le emozioni che lo accompagnano.



