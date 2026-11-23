



Alla cerimonia dedicata a Sandro Pertini, la sindaca di Genova parla della prossima elezione del presidente della Repubblica e della responsabilità del Campo progressista.





Silvia Salis ha invitato i progressisti a misurarsi con la responsabilità della prossima elezione presidenziale, un appuntamento che, secondo lei, rischia di ricevere poca attenzione mentre il dibattito si concentra anche sulle primarie e sugli assetti interni. La prima cittadina di Genova ne ha parlato alla cerimonia in cui è stata attribuita la cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro Pertini. In quell’occasione ha definito la designazione del futuro capo dello Stato una delle prove per il Campo progressista, esortando i suoi esponenti a valutare meglio il peso politico e istituzionale della consultazione, che si avvicina ormai di grande rilievo.

Secondo Salis, nel Campo progressista il confronto è spesso assorbito dalla difesa di ciò che ciascuno ha già ottenuto e dalle graduatorie su chi rappresenti meglio la sinistra. La sindaca ha proposto di spostare l’attenzione sul compito condiviso di individuare chi succederà a Pertini. Ha inoltre richiamato la vicenda repubblicana: a proteggere il Paese e la democrazia hanno concorso componenti politiche differenti, dai socialisti ai democratici, dai cattolici ai liberali. Il suo appello, quindi, riguarda l’intera area progressista e quanti si impegnano a preservare le istituzioni, non una sola formazione politica.

Nel discorso la sindaca ha collegato la difesa della Repubblica a quella della democrazia, della giustizia e dell’equità, precisando che quest’ultima non coincide con l’uguaglianza. Ha definito progressista l’impegno su questi temi e ha esortato chi si riconosce in quell’area a raccogliere l’eredità politica di Sandro Pertini, cercando di esserne all’altezza. Salis ha inoltre fatto riferimento al riemergere di parole che, secondo la sua ricostruzione, il presidente Pertini sperava non sarebbero tornate. Nel testo disponibile non sono specificati quali termini intendesse né sono riportati ulteriori dettagli sull’intervento.

Il resoconto della cerimonia riferisce che Silvia Salis, sindaca di Genova, è intervenuta in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria dedicata alla memoria di Pertini. Non viene però indicata la data dell’evento, né sono descritti aspetti logistici o altri momenti dell’iniziativa. La fonte riporta le valutazioni della sindaca sulla responsabilità progressista e sulla necessità di non trascurare la futura scelta del presidente della Repubblica. Le presenta come opinioni espresse nel discorso.

Nello stesso intervento, secondo il testo, Salis ha evocato il rischio di una deriva fascista e il ritorno di parole del passato. Non sono riportate reazioni o repliche dei presenti. Mancano inoltre informazioni sufficienti per ricostruire il confronto complessivo, verificare eventuali conseguenze istituzionali oppure stabilire quali altri temi siano stati affrontati.



