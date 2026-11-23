



Il tennista non ha ancora scelto come curare il ginocchio destro: il rientro resta senza una data certa.





Il ritorno di Jannik Sinner non ha ancora un calendario definito. Il venticinquenne altoatesino ha partecipato alle ATP Finals di Torino, torneo vinto da Carlos Alcaraz, senza precisare quando sarà nuovamente in campo. A impedirgli di allenarsi regolarmente è il ginocchio destro: il dolore compare sul lato esterno dell’articolazione quando aumenta l’intensità del lavoro. Non è stata esclusa la chirurgia, ma occorre ancora stabilire, con il team medico, se mantenere le terapie non invasive oppure operare. Nel secondo scenario l’assenza dai match potrebbe durare quasi un anno dall’ultima apparizione ufficiale, stando agli elementi finora disponibili. Non è stata fissata alcuna data per il suo ritorno in campo.

L’ultima gara ufficiale del tennista risale al 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon contro Alexander Zverev. Prima di allora aveva conquistato cinque tornei Masters 1000 consecutivi. Dopo l’infortunio ha rinunciato agli appuntamenti sul cemento nordamericano, allo US Open e alla tournée asiatica. La diagnosi resa nota è quella di una sindrome della bandelletta ileo-tibiale al ginocchio destro, una tendinopatia cronica da sovraccarico. La ridotta vascolarizzazione dei tendini può rendere lenta la guarigione e favorire il ritorno dell’infiammazione anche dopo un miglioramento apparente. Il dolore, infatti, si ripresenta quando Sinner intensifica gli esercizi in allenamento.

Prima di scegliere la strada conservativa, Sinner aveva ascoltato più specialisti, tra cui Bertrand Sonnery-Cottet, a Lione. Alla fine aveva rinunciato all’intervento e puntato su riposo e riabilitazione. Il 6 ottobre aveva spostato il rientro al 2027, ma non aveva escluso l’Australian Open. Successivamente si era sottoposto alla rimozione delle tonsille e aveva perso peso; per ricostituire la muscolatura serviva un percorso dedicato. Il 10 novembre, a Milano, aveva assicurato che avrebbe seguito i protocolli medici senza accelerare la ripresa. Aveva detto di voler proseguire la carriera ancora dieci o quindici anni. Quella cautela guidava anche il suo percorso di recupero.

Nei giorni recenti Sinner è rientrato a Milano per un parere di Lasse Lempainen, chirurgo finlandese, senza però annunciare quale strada intenda seguire. Può continuare con la terapia conservativa oppure sottoporsi a un’operazione. Le informazioni disponibili indicano per l’intervento una convalescenza di almeno tre mesi; di conseguenza, l’Australian Open 2027 sarebbe certamente fuori portata e il ritorno potrebbe avvenire in primavera, quasi un anno dopo l’ultima partita. Non è stata indicata una data precisa per il rientro, né il giocatore ha confermato di voler ricorrere alla chirurgia. La scelta dovrà maturare insieme allo staff medico, considerando anche come il ginocchio reagirà ai carichi degli allenamenti.



