



«Mio figlio guadagna più di centomila pesos al mese, e tu vesti i miei nipoti con abiti del mercato delle pulci. A scuola li prendono già in giro!»





Teresa sbatté il palmo sul bancone del suo banco di fiori al mercato di Toluca. I garofani tremarono nei secchi e due venditori delle bancarelle vicine si voltarono subito a guardare.

Davanti a lei, Daniela rimase in silenzio accanto ai figli. Sofía, nove anni, indossava una giacca rosa di seconda mano, con ancora ricamato sulla tasca il nome di un’altra bambina: «Emma». Mateo, cinque anni, portava scarpe da ginnastica di almeno due numeri troppo grandi.

«Mauricio mi ha detto che ti dà dodicimila pesos al mese», continuò Teresa. «Dove sono? In cosa li spendi?»

Daniela abbassò lo sguardo sulle mani. Non aveva le unghie curate e non portava anelli. Aveva le dita secche e screpolate per il freddo e i detersivi.

Non rispose.

Si limitò a infilare più a fondo la mano destra nella tasca del cappotto.

Dentro stringeva tre biglietti dell’autobus.

Toluca–Guadalajara.

Venerdì, alle 5:40 del mattino.

Un adulto. Due bambini. Solo andata.

«Nonna…» Sofía tirò discretamente la manica di Teresa. «Alcune bambine mi chiamano “la ragazza del mercato delle pulci”.»

Teresa sentì il sangue salirle al viso.

Daniela prese Mateo per mano, cinse le spalle di Sofía con un braccio e se ne andò senza difendersi.

Teresa la guardò scomparire tra le bancarelle del mercato, convinta che sua nuora fosse una madre irresponsabile.

Da ventisette anni vendeva fiori. Aveva cominciato con due secchi di rose accanto a uno degli ingressi del mercato; ora aveva un frigorifero, un banco espositivo con vetrina e clienti che si rivolgevano a lei per matrimoni, quinceañeras e funerali.

Il frigorifero glielo aveva comprato Mauricio.

Il suo unico figlio.

La sua gioia e il suo orgoglio.

Mauricio aveva una piccola impresa di ristrutturazioni. Ogni domenica chiamava Teresa e le mostrava gli appartamenti appena finiti a Santa Fe, Metepec o Interlomas.

«Guarda, mamma, questo mese ho fatto centotrentamila.»

Oppure:

«Questo cliente mi ha pagato quasi ottantamila per una cucina.»

Si era comprato un furgone nuovo, un orologio costoso e un appartamento con tre camere da letto.

Quando Daniela aveva lasciato il suo impiego amministrativo dopo la nascita di Mateo, Mauricio aveva detto:

«Mia moglie non si ammazzerà di lavoro per ottomila pesos. Posso mantenerla io.»

Teresa si era quasi messa a piangere dall’orgoglio.

Il giorno dopo la lite al mercato, comprò vestiti nuovi per i nipoti: pantaloni, camicette, una giacca per Sofía e scarpe da ginnastica per Mateo.

Andò a cena da loro e lasciò le buste vicino all’ingresso.

«Così i bambini avranno qualcosa di decente da mettersi.»

Mauricio rise e abbracciò la madre.

«Oh, mamma, non dovevi spendere i tuoi soldi. Le do più che abbastanza.»

Daniela ripose le buste senza dire una parola.

A cena, Mauricio assaggiò la zuppa e arricciò la bocca contrariato.

«Di nuovo salata. Daniela, quante volte devo insegnarti una cosa così semplice?»

Teresa rise insieme a lui.

Daniela no.

Non si sedette nemmeno a tavola.

Due giorni dopo, il responsabile del negozio telefonò a Teresa.

«Signora Teresa, mi dispiace disturbarla. Ieri è venuta sua nuora e ha restituito tutto. Ha chiesto i soldi in contanti.»

Teresa sentì qualcosa spezzarsi dentro di sé.

Quello stesso pomeriggio andò all’appartamento.

«Stai togliendo i vestiti perfino ai tuoi figli!»

Daniela impallidì.

«Ti restituirò i soldi.»

«Non voglio i tuoi soldi! Mauricio ti mantiene, io compro le cose per i bambini e tu le cambi in contanti. Che cosa stai combinando?»

Daniela nascose dietro la schiena le mani tremanti.

Quella sera Teresa telefonò a suo figlio.

«Le dai davvero dodicimila pesos?»

«Ogni mese, mamma. Non so cosa ne faccia.»

Mauricio tacque per alcuni secondi.

«E ultimamente mi spariscono dei contanti dal portafoglio.»

Un brivido percorse Teresa.

La mattina dopo, Lupita, una venditrice del mercato che abitava vicino a Mauricio, si avvicinò al banco di Teresa.

«Tere… devo dirti una cosa. Daniela entra ogni mattina nel palazzo di fronte dopo aver accompagnato i bambini. Rimane lì per ore.»

«Con chi?»

Lupita abbassò la voce.

«Al terzo piano abita un uomo. Non è tanto vecchio. Avrà cinquant’anni.»

Alle undici e mezza Teresa era già davanti a quell’appartamento.

Sentì scorrere l’acqua.

Sentì la voce di Daniela.

Suonò il campanello e non staccò il dito.

La porta si aprì.

Daniela comparve con guanti di gomma e un vecchio grembiule.

Dietro di lei non c’era nessun amante.

C’era una donna di ottantasei anni seduta su una sedia a rotelle, con i capelli bagnati e un asciugamano sulle spalle.

L’anziana guardò Teresa e sorrise con una calma insolita.

«Dunque lei è la suocera», disse. «Entri. Era ora che scoprisse dove finiscono davvero i soldi.»

Teresa non sapeva ancora che, prima di uscire da quell’appartamento, tutto ciò che credeva di sapere su suo figlio sarebbe andato in frantumi.

La donna si chiamava Mercedes.

Era stata insegnante alle scuole medie per quasi quarant’anni. Dopo una caduta che le aveva fratturato l’anca, aveva bisogno di aiuto per lavarsi, cambiarsi, prendere le medicine e preparare i pasti.

Sua figlia, Claudia, viveva negli Stati Uniti e aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura della madre la mattina.

Daniela lo faceva da quasi due anni.

«Le pago settemilacinquecento pesos al mese», spiegò Mercedes. «E, prima che me lo chieda: no, sua nuora non li spende per farsi le unghie.»

Daniela era rimasta accanto alla finestra.

Mercedes le chiese di portarle un quaderno blu.

Teresa lo aprì.

C’erano date, versamenti, ricevute del banco dei pegni per un paio di orecchini, pagamenti per consulenze legali e l’anticipo per un piccolo appartamento a Guadalajara.

I tre biglietti erano infilati tra due pagine.

«Te ne vai?» chiese Teresa.

Daniela abbassò lo sguardo.

«Venerdì.»

«Con i miei nipoti?»

«Con i miei figli.»

Teresa si alzò di scatto.

«Stai scappando da Mauricio?»

Mercedes intervenne.

«Suo figlio non le dà dodicimila pesos al mese. Le dà seicento pesos a settimana per il cibo e pretende che gli presenti le ricevute di ogni spesa.»

Teresa si lasciò sfuggire una risata nervosa.

«È una bugia.»

«Quando Daniela ha smesso di lavorare, Mauricio le ha preso la carta bancaria», proseguì Mercedes. «Le ha detto che non le serviva più. Se spende cinquanta pesos e non sa giustificare la spesa, la punisce rifiutandosi di parlarle. Dice anche ai bambini che la loro madre è stupida.»

Daniela serrò le labbra.

«Quando ho provato a cercare lavoro, mi ha detto che, se l’avessi fatto, significava che volevo abbandonare la mia famiglia.»

«Allora divorzia da lui», rispose Teresa. «Chiedi gli alimenti e l’affidamento, e finisce lì. Perché scappare?»

Daniela finalmente la guardò.

«Perché mi ha detto che, se lo lascio, non rivedrò mai più i miei figli.»

Teresa voleva rispondere, ma Daniela continuò.

Due anni prima aveva provato ad andarsene con i bambini e a raggiungere casa di sua madre.

Mauricio aveva chiamato Raúl, cugino di Teresa e agente della polizia municipale.

Gli aveva detto che Daniela era «fuori controllo», che aveva sofferto di depressione dopo la nascita di Mateo e che aveva portato via i bambini nel cuore della notte.

Raúl era andato a riprenderli.

Non aveva presentato alcuna denuncia.

Non aveva chiesto che cosa fosse successo.

Li aveva semplicemente riportati indietro.

«Mauricio conserva i documenti di quando ho sofferto di depressione post-partum», disse Daniela. «Ha anche delle registrazioni di me che piango durante una crisi. Ogni volta che parlo di lasciarlo, me le mostra e dice: “Con queste ti porterò via i bambini”.»

Teresa sentì le gambe farsi pesanti.

Andò dritta a casa di Raúl.

«Quella sera hai riportato Daniela da Mauricio?»

«Sì, zia Teresa. Mauricio ha detto che era fuori di testa.»

«Gliel’hai chiesto?»

Raúl alzò le spalle.

«Era una questione coniugale.»

Teresa se ne andò senza salutare.

Poi chiamò Rosa, la madre di Daniela.

Non si parlavano da anni.

«Una sera Daniela è venuta a casa tua con i bambini?»

Dall’altro capo calò un lungo silenzio.

«Sì.»

«Che cosa ti ha detto?»

Rosa scoppiò a piangere.

«Che lui controllava i soldi, che la umiliava, che non le permetteva di lavorare… e io le ho detto di tornare. Le ho detto che nel matrimonio tutti sopportiamo certe cose.»

Quelle parole accompagnarono Teresa per tutto il viaggio di ritorno.

«Tutti sopportiamo certe cose.»

Quel pomeriggio decise di andare a casa di suo figlio.

L’ascensore era fuori servizio. Salì lentamente le scale.

Arrivata al quinto piano, prima ancora di poter bussare, sentì la voce di Mauricio provenire da dietro la porta.

«Senza di me non sei nessuno, Daniela.»

Teresa si bloccò.

«Non sei nemmeno capace di preparare una zuppa come si deve. Dove andrai con due bambini?»

Daniela disse qualcosa che Teresa non riuscì a distinguere.

Poi Mauricio parlò con una calma più agghiacciante di un urlo.

«Fai pure causa. Avanti, ti sfido. Dopo non li vedrai mai più. Hai dimenticato chi è venuto a riprenderti quella notte? Hai dimenticato i tuoi farmaci? Ho conservato tutto.»

Teresa si aggrappò alla ringhiera.

Non stava ascoltando solo Mauricio.

Stava ascoltando Pablo, il suo defunto marito.

Trent’anni prima, nella sua cucina:

«Senza di me non sei nessuno.»

«Non sai nemmeno cucinare.»

«Dove andrai?»

Le stesse parole.

Lo stesso tono.

La stessa crudele calma.

Teresa scese le scale, con le gambe quasi insensibili.

Si sedette nel suo vecchio furgone dei fiori e ricordò la prima volta che aveva provato a lasciare Pablo. Era arrivata a casa di sua madre con un livido sul braccio.

Sua madre le aveva detto:

«Sopporta, tesoro. Porta i soldi a casa. Non beve. Gli uomini sono fatti così.»

Teresa lo aveva sopportato per ventidue anni.

E aveva cresciuto un figlio credendo che fosse completamente diverso da suo padre.

Guardò l’orologio sul cruscotto.

Venerdì.

Le 4:17 del mattino.

I biglietti di Daniela erano per le 5:40.

Teresa mise in moto il furgone.

Per la prima volta capì che poteva ancora ripetere la storia di sua madre… oppure spezzarla.

E quando parcheggiò davanti al palazzo di Mauricio, vide Daniela scendere con due borse, Sofía che trascinava una valigetta e Mateo mezzo addormentato.

Ma proprio in quel momento si accese una luce nell’appartamento al quinto piano.

«Parte 3 — Stavolta ho scelto di dire: “Andiamo”»

«Salite.»

Daniela si immobilizzò quando vide Teresa scendere dal furgone.

Il vecchio veicolo bianco aveva ancora delle rose dipinte sui lati e la scritta «Flores Teresa».

«Che ci fai qui?» chiese Daniela.

«La stazione degli autobus è lontana. Se aspetti un taxi, potresti perdere l’autobus. Salite.»

Daniela strinse istintivamente a sé i bambini.

«Signora Teresa…»

«Non abbiamo tempo.»

Sofía fu la prima a reagire.

Corse dalla nonna e le cinse la vita con le braccia.

«Vieni con noi?»

Teresa chiuse gli occhi per un istante.

«Ti porterò più lontano della stazione degli autobus.»

Daniela capì.

«A Guadalajara?»

«Ma…»

«Salite prima che scenda mio figlio.»

Mateo salì, ancora mezzo addormentato. Sofía mise la valigia dietro i sedili.

Daniela stava caricando le borse quando la porta del palazzo si spalancò all’improvviso.

Mauricio uscì in pantaloni della tuta, maglietta e sandali.

«Daniela!»

I bambini sobbalzarono.

«Uscite da lì!»

Mateo si mise a piangere.

Sofía lo abbracciò.

Teresa chiuse lo sportello laterale del furgone e si piazzò davanti a suo figlio.

«Non avvicinarti.»

Mauricio impiegò alcuni secondi a capire.

«La stai aiutando?»

«Mamma, non sai quello che fai. È malata. Ti ho già detto come diventa.»

Teresa lo guardò.

Per trentotto anni aveva conosciuto ogni espressione di quel volto. Quando si sbucciava le ginocchia imparando ad andare in bicicletta. Quando aveva finito le medie. Quando era tornato a casa con il suo primo stipendio.

Non aveva mai immaginato che un giorno avrebbe avuto paura di lui.

«Ti ho sentito ieri», disse Teresa.

Per un istante, Mauricio perse sicurezza.

«Cosa?»

«Ho sentito come le parli.»

«Stavamo discutendo.»

«Ho sentito ogni parola.»

Mauricio lanciò un’occhiata verso il palazzo. Alcune finestre cominciavano a illuminarsi.

«Mamma, entra. Ne parliamo di sopra.»

«No.»

«Non fare scenate.»

Teresa quasi sorrise.

Per tutta la vita aveva obbedito a frasi come quella.

«Non dire a nessuno dei problemi di casa.»

«Che cosa dirà la gente?»

«È da anni che reciti questa farsa», rispose. «Io ho aperto gli occhi solo adesso.»

Mauricio cercò di avvicinarsi al furgone.

Teresa gli sbarrò di nuovo la strada.

«Se porta via i bambini, la denuncio.»

«Fallo.»

«Ho le prove che è stata in cura psicologica.»

«E io ho i tuoi messaggi.»

Mauricio aggrottò la fronte.

«Quali messaggi?»

«Ogni domenica ti vantavi con me di quanto guadagnavi. Centoventimila. Centoquarantamila. Centosessantamila. Foto dei soldi, dei progetti, dei clienti. Se vuoi presentarti in tribunale sostenendo di non avere entrate, posso presentarmi anch’io.»

L’espressione di Mauricio cambiò.

«Mamma…»

«Posso anche raccontare come controlli ogni peso che spende tua moglie.»

«Sono soldi miei!»

Le parole riecheggiarono nel cortile.

Teresa lo fissò dritto negli occhi.

«Grazie per averlo detto a voce così alta.»

Una donna era comparsa su uno dei balconi.

Anche Mauricio la vide.

Abbassò la voce.

«Ti sta manipolando.»

«È proprio quello che diceva tuo padre ogni volta che parlavo con qualcuno.»

«Non paragonarmi a lui.»

«Ti ho sentito ieri. Hai ereditato persino le sue frasi.»

Quelle parole lo ferirono.

«Papà non ti ha mai lasciata senza niente.»

Teresa sentì un colpo al petto.

Per qualche secondo, aveva di nuovo trent’anni.

Si rivide raccogliere da terra un piatto rotto mentre Pablo le diceva che non era capace nemmeno di cucinare i fagioli.

Risenti sua madre dirle di avere pazienza.

«Appunto», rispose. «Non mi ha mai lasciata senza niente perché non sono mai riuscita ad andarmene.»

Salì sul furgone.

Mauricio batté una mano sul cofano.

«Mamma!»

Teresa partì.

Nello specchietto retrovisore lo vide fermo sotto la luce giallastra del parcheggio.

Per la prima volta dopo molti anni, non tornò di corsa a consolare suo figlio.

Per la prima ora, nessuno parlò.

Mateo si addormentò appoggiato a Sofía.

Daniela fissava la strada davanti a sé.

Quando ebbero lasciato Toluca alle spalle, mormorò:

«Potrebbe venirci a cercare.»

«Signora Teresa, lei non sa com’è quando sente di perdere il controllo.»

«Adesso lo so.»

Si fermarono nei pressi di Morelia per fare colazione.

Teresa comprò caffè, succo e panini. I bambini mangiarono a un tavolo, mentre Daniela rimase vicino alla finestra.

«Ti restituirò i soldi della giacca e delle scarpe da ginnastica», disse all’improvviso.

Teresa posò la tazza sul tavolo.

«Le ho restituite perché non avevo abbastanza soldi per la caparra dell’appartamento. Usavo una parte di quello che guadagnavo lavorando per Doña Mercedes per comprare da mangiare. Mauricio mi dava seicento pesos per tutta la settimana. Certi giorni non bastavano.»

«Non devi spiegarmi niente.»

«Sì, invece. Pensavi che rubassi.»

Teresa abbassò gli occhi.

«E l’ho detto davanti a tutto il mercato.»

Daniela rimase in silenzio.

«Ho anche riso quando Mauricio ti ha umiliata per il cibo», continuò Teresa. «Ti ho dato della pigra. Ti ho dato dell’ingrata. Pensavo che, se non ti difendevi, fosse perché non avevi niente da dire.»

Daniela strinse la tazza tra le mani.

«All’inizio mi difendevo.»

Teresa alzò lo sguardo.

«Poi ho capito che ogni volta che discutevo con lui, il giorno dopo se la prendeva con i bambini, per colpa mia. Diceva loro che la mamma era arrabbiata perché non gli voleva bene. Così ho smesso di rispondere.»

Per la prima volta, Teresa capì che il silenzio di Daniela non era debolezza.

Era un modo per sopravvivere.

Allungò una mano e le sistemò il colletto del cappotto, proprio come aveva fatto centinaia di volte con Mauricio quando era bambino.

«Non mi devi niente, Daniela.»

La giovane distolse lo sguardo.

«Ti devo tante scuse.»

Arrivarono a Guadalajara quel pomeriggio.

L’appartamento che Daniela aveva affittato si trovava in un vecchio edificio. Aveva una sola camera da letto, una cucina minuscola e un soggiorno quasi vuoto.

C’erano due materassi gonfiabili, un tavolo pieghevole e quattro piatti.

Nient’altro.

Sofía entrò, fece un giro su se stessa e chiese:

«Questa è davvero casa nostra?»

Daniela sorrise.

«Per ora, sì.»

La bambina lasciò cadere lo zaino sul pavimento e corse verso una finestra.

«Mamma, da qui si vede un albero!»

Mateo trovò una vecchia palla in un angolo e cominciò a spingerla in giro con i piedi.

Teresa si guardò intorno nella stanza spoglia.

L’appartamento di Mauricio aveva un televisore enorme, il marmo in cucina e tre bagni.

Eppure, non aveva mai visto i nipoti correre in giro con tanta libertà.

Mentre Daniela era uscita a comprare il latte con i bambini, Teresa infilò una busta sotto uno dei materassi.

Conteneva tutto il guadagno del suo banco di fiori delle ultime due settimane.

Non lo disse a Daniela.

Sapeva che avrebbe cercato di restituirglielo.

Prima di tornare a Toluca, le porse un foglietto.

«Questo è il numero di un’avvocata. Si occupa di diritto di famiglia. Stamattina me l’ha consigliata una delle mie clienti al mercato.»

Daniela la guardò sorpresa.

«Avevi già intenzione di aiutarmi?»

«Da quando ho sentito Mauricio dietro quella porta.»

Teresa tacque per un momento.

«Non voglio che passi tutta la vita a scappare. Voglio che tu possa restare dove scegli.»

Le settimane successive furono le più difficili.

Mauricio chiese per primo il divorzio.

Poi sostenne che Daniela aveva portato via i bambini senza dirglielo e insistette che fosse emotivamente instabile.

Telefonò a Teresa decine di volte.

Alla fine si presentò al mercato.

«Testimonierai contro tuo figlio?»

Teresa stava sistemando un mazzo di rose bianche.

«Dirò la verità.»

«Sono tuo figlio.»

«È proprio per questo che avrei dovuto fermarti prima.»

«Quella donna ha distrutto la nostra famiglia.»

Teresa posò le forbici.

«No, Mauricio. La tua famiglia è stata distrutta dal fatto che credevi che pagare un appartamento ti desse il diritto di decidere persino quanto pane potesse comprare tua moglie.»

Mauricio batté una mano sul bancone.

Diverse persone si voltarono a guardare.

«Non ha fatto niente!»

«Si è presa cura dei tuoi figli.»

«Ho lavorato per mantenere tutti!»

«E lei ha lavorato di nascosto per poterti sfuggire.»

Mauricio si immobilizzò.

«Chi te l’ha detto?»

Solo allora Teresa si rese conto che suo figlio non sapeva ancora di Mercedes.

Sorrise senza allegria.

«Non importa chi me l’ha detto. Importa perché tua moglie ha dovuto lavorare di nascosto.»

Mauricio se ne andò.

Neanche al mercato le cose erano facili.

Lupita raccontò la sua versione della storia e, per settimane, diversi venditori dissero che Teresa aveva tradito «il suo stesso sangue».

Una mattina, Chayo, la venditrice di semi, commentò davanti a due clienti:

«Io non sceglierei mai una nuora al posto di mio figlio.»

Teresa continuò a recidere i gambi.

«Non ho scelto Daniela al posto di Mauricio, nemmeno io.»

«È esattamente quello che hai fatto.»

«Ho scelto di non aiutare mio figlio a fare del male a qualcuno.»

Chayo non disse nulla.

Qualche giorno dopo, Lupita la criticò di nuovo.

«I problemi di coppia si risolvono in casa.»

Teresa posò i fiori sul bancone.

«Ti ricordi come ti chiamava tuo marito quando beveva?»

Lupita si irrigidì.

«Non c’entra niente.»

«Ti chiamava inutile davanti a tutti. E noi ridevamo perché ridevi anche tu.»

Lupita abbassò gli occhi.

«Ridevo anch’io quando Mauricio umiliava Daniela», proseguì Teresa. «Pensavo che, se non urlava, non le facesse male. Ora so che molte donne ridono solo perché nessuno si accorga che vorrebbero piangere.»

Da quel giorno, nessuno la affrontò più direttamente sull’argomento.

A Guadalajara, Daniela cominciò a lavorare come assistente domiciliare per un’anziana signora, su raccomandazione di Claudia, la figlia di Mercedes. Riuscì anche a iscrivere Sofía e Mateo a una scuola vicino all’appartamento.

Con l’aiuto di un avvocato, raccolse documenti, prove del suo impiego, il contratto d’affitto e valutazioni aggiornate.

La depressione post partum di cui aveva sofferto anni prima non significava che fosse incapace di prendersi cura dei figli.

La registrazione che Mauricio aveva usato così spesso per intimidirla mostrava una crisi passata, non la sua vita di allora.

Durante il procedimento, Teresa fornì spontaneamente le schermate dei messaggi di Mauricio, in cui lui stesso si vantava dei propri guadagni.

«Guarda, mamma, 148 mila questo mese.»

«Questo cliente mi ha pagato in contanti.»

«Mi è appena arrivato un altro lavoro da 90 mila pesos.»

Mauricio smise di parlarle.

Fece più male a Teresa di quanto avesse immaginato.

Alcune notti apriva la chat di suo figlio e guardava l’ultima volta in cui era stato online.

Scriveva:

«Stai bene?»

Poi cancellava il messaggio.

Altre notti tirava fuori una vecchia fotografia di Mauricio a sette anni, con in mano un mazzo di fiori storto che aveva preparato per la Festa della mamma.

Gli voleva ancora bene.

Era la parte peggiore.

Scoprì che porre un limite non spegneva l’amore.

Semplicemente, impediva che quell’amore venisse usato come scusa.

Mesi dopo, le autorità competenti in materia familiare stabilirono che i bambini avrebbero vissuto principalmente con Daniela, in attesa di definire gli accordi definitivi. A Mauricio furono concessi incontri secondo modalità prestabilite e fu tenuto a versare il mantenimento dei figli, calcolato sulla base delle informazioni finanziarie raccolte durante il procedimento.

Uscendo da un’udienza, Mauricio passò davanti a Teresa.

Non la guardò.

Lei, invece, lo guardò.

Per un secondo, ebbe voglia di chiamarlo.

Voleva dirgli: «Figlio mio».

Ma si ricordò di Mateo che piangeva dentro il camioncino.

Si ricordò delle mani tremanti di Daniela.

Si ricordò della sua vita con Pablo.

E lasciò che Mauricio proseguisse per la sua strada.

Quasi un anno dopo, Teresa guidò tutta la notte fino a Guadalajara.

Era il primo giorno di scuola.

Nel camioncino trasportava due enormi mazzi di fiori.

Nel cortile della scuola, Sofía indossava una camicetta bianca, una gonna blu navy e scarpe della sua misura esatta.

Mateo, che iniziava la scuola elementare, non riusciva a smettere di sistemarsi lo zaino.

Daniela era in mezzo agli altri genitori.

Indossava un semplice vestito color crema.

Teresa impiegò qualche secondo a notare una cosa.

Le sue mani.

Daniela aveva le unghie dipinte di rosa chiaro.

Niente di vistoso.

Ma Teresa ricordò quel pomeriggio al mercato, quando l’aveva accusata di spendere i soldi per la manicure, mentre Daniela nascondeva i biglietti dell’autobus in tasca.

Le si avvicinò.

«Sono bellissime.»

Daniela guardò le proprie unghie e sorrise.

«Le ho dipinte da sola ieri sera.»

«Beh, hai fatto un bel lavoro.»

Risero entrambe.

Sofía le vide e corse verso di loro.

«Nonna!»

Teresa aprì le braccia.

La bambina la abbracciò, poi le indicò con entusiasmo il suo zaino nuovo.

«Guarda.»

Su una delle tasche c’era un nome ricamato con filo rosso.

SOFÍA.

«Adesso c’è scritto il mio nome», disse fiera.

Teresa seguì lentamente le lettere con le dita.

Le si formò un nodo in gola.

Per decenni aveva creduto che una buona madre fosse una donna capace di sopportare qualsiasi cosa pur di tenere unita la famiglia.

Glielo aveva insegnato sua madre.

Lei aveva vissuto così.

Senza rendersene conto, aveva anche insegnato a Mauricio che una donna che ama deve sopportare.

Finché un’altra donna, quasi sempre in silenzio, non le aveva mostrato il prezzo di quella menzogna.

Teresa baciò la nipote sulla fronte.

«Non lasciare mai che qualcuno ti faccia credere di dover vivere con il nome che ha scelto per te qualcun altro.»

Sofía non capì fino in fondo.

Daniela sì.

E mentre i bambini correvano verso le loro aule, Teresa capì che non poteva tornare indietro di trent’anni e salvare la donna che era stata.

Né poteva cancellare tutto ciò che aveva lasciato accadere mentre Daniela soffriva.

Ma era riuscita a fare una cosa che nessuna donna della sua famiglia aveva mai fatto prima:

Quando era arrivato il momento di dire a un’altra donna: «Sopporta», lei aveva scelto di dire: «Andiamocene».

E a volte spezzare un ciclo ereditato non significa smettere di amare la propria famiglia.

Significa amarla abbastanza da rifiutarsi di lasciare che il dolore continui a tramandarsi.



