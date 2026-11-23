



Laura conquista il titolo, ma perde la Fiat 600 Hybrid e la possibilità di vincere 200mila euro. In puntata Scotti anticipa anche nuovi giochi e premi.





La domenica La Ruota della Fortuna è andata in onda il 22 novembre su Canale 5, con Gerry Scotti alla conduzione e Samira Lui al suo fianco. Laura, oncologa cagliaritana e mamma di due gemelli, ha conquistato il titolo. Aurora, da Cisterna di Latina, tentava invece di conservare la corona ottenuta il giorno prima; il terzo sfidante, Gianluca, lavora come gruista a Genova. Tutti puntavano alla Ruota delle Meraviglie in una sfida dall’andamento mutevole. Alla chiusura della gara ordinaria, Laura aveva accumulato 11mila euro, mentre Gianluca, grazie ai 10.500 euro dell’ultima manche, si era portato vicino senza però scavalcarla nella Corsa per il primato finale.

Gianluca ha risolto l’enigma nell’ultimo turno, ma si è reso conto del punteggio soltanto dopo. Scotti ha riferito che, conclusa la risposta, il concorrente ha rivolto lo sguardo al tabellone e ha capito che i suoi 10.500 euro non gli consentivano di passare in testa. Il titolo è così stato assegnato a Laura, che ha affrontato la prova conclusiva. Nel gioco delle Meraviglie le tre frasi da completare erano accomunate dal termine “Goccia”. La concorrente ne ha indovinate due, ma non è riuscita a trovare la risposta restante.

La risposta sbagliata ha fatto sfumare per Laura una Fiat 600 Hybrid. Avendo indovinato due frasi, ha avuto accesso alla scelta tra due buste: prima ha puntato sulla numero 3, dove si trovavano 15mila euro, poi ha cambiato idea a favore della numero 2. Il contenuto di quest’ultima era di soli 100 euro, portando il totale della vincita a 11.100 euro. Fuori dalla selezione è rimasta la busta numero 1, che conteneva 200mila euro, il superpremio. La campionessa ha così rinunciato sia alla vettura sia al consistente premio in denaro, dopo aver conquistato il titolo.

Dopo la prova, Scotti ha osservato che una sola risposta aveva privato Laura sia dell’auto sia dei 200mila euro. Per sostenerla, ha fatto entrare in studio la sorella gemella della concorrente. Il conduttore ha ammesso di aver provato dispiacere e ha scherzato dicendo che sarebbe andato a bere latte e cognac. Laura ha concluso la puntata con 11.100 euro e la corona da difendere, senza però aggiungere i due premi più importanti che avrebbe potuto vincere. Il quiz si è chiuso quindi con una vittoria dal retrogusto amaro per la nuova campionessa.

Dal 23 novembre il programma cambierà alcuni elementi della sua formula. Gerry Scotti ha annunciato un nuovo momento musicale affidato a Samira Lui e l’arrivo di due superpremi nella Ruota, senza rivelarne caratteristiche o valore. La showgirl ha accolto la notizia con energia, lasciando intendere che le novità porteranno scintille. Il quiz si avvicinerà inoltre al Natale con “Corsa ai regali”, manche destinata a rimpiazzare “Chiacchiere da bar”. L’appuntamento proporrà ogni giorno uno spunto originale per i doni delle feste. Lui ha commentato con ironia la ricerca annuale di regali per amici e familiari e si è detta incuriosita dal nuovo gioco.

Le anticipazioni della serata del 22 novembre hanno riguardato il futuro del quiz e la nuova campionessa. Dal 23 novembre Samira Lui avrà un nuovo stacchetto musicale, mentre la Ruota accoglierà due superpremi inediti. Il programma introdurrà anche “Corsa ai regali”, manche che prenderà il posto di “Chiacchiere da bar” e proporrà ogni giorno un’idea per i doni natalizi. Lui ha accolto con entusiasmo queste modifiche e ha ironizzato sulla fatica di scegliere regali per amici e familiari. Laura potrà ora tornare per difendere il titolo, dopo una gara che le ha consegnato 11.100 euro complessivi. La puntata non ha precisato i premi annunciati finora.



