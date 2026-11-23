



Le registrazioni diffuse da Selvaggia Lucarelli riportano l’attenzione sulle verifiche interne. Al momento non risultano provvedimenti ufficiali contro il conduttore o BellaMà.





Le nuove clip pubblicate da Selvaggia Lucarelli hanno riacceso l’attenzione sugli accertamenti della Rai relativi alla condotta di Pierluigi Diaco nel programma BellaMà. Nei contenuti girati fuori onda il presentatore urla e usa parole ingiuriose verso alcune persone in studio. All’origine delle contestazioni c’era il colloquio con Alberto Ravagnani, sacerdote ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, durante cui Diaco gli pose quesiti privati, compresi quelli sulla vita intima. Le critiche suscitate dall’intervista portarono Milly Carlucci a manifestare in pubblico vicinanza a Ravagnani; parallelamente, la Rai avviò esami interni per ricostruire l’episodio e stabilire se vi fossero responsabilità.

Le nuove registrazioni diffuse da Selvaggia Lucarelli hanno riportato attenzione sul caso Diaco dopo una fase in cui altre polemiche televisive avevano occupato il dibattito. Lo scontro tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle era arrivato anche al Tg1, e secondo Fanpage questo mutamento avrebbe potuto favorire il rinvio di eventuali misure disciplinari. Nadia La Bella, testimone di una registrazione, ha collegato una sfuriata a una frase di Eleonora su Maria, concorrente più adulta, descritta come “boomer”. Il suo racconto chiarisce il contesto riferito, senza eliminare le critiche per il linguaggio del conduttore.

La ricostruzione di Fanpage attribuisce alla direzione Intrattenimento Day Time, affidata ad Angelo Mellone e competente sulla programmazione pomeridiana di Rai 2, l’orientamento verso misure incisive. Stando al sito, sia Diaco sia BellaMà avrebbero corso un rischio concreto di sospensione. Le valutazioni comprenderebbero l’impatto negativo sulla reputazione della Rai e il ruolo della trasmissione nella programmazione; gli ascolti di ogni giorno, secondo quanto riportato, non la renderebbero essenziale per la rete. Si tratta tuttavia di indiscrezioni, non di provvedimenti aziendali. Al momento non è stato annunciato che il presentatore verrà sospeso, né che il programma sarà cancellato.

Per verificare quanto segnalato, la Rai aveva già avviato un’indagine interna. Gli sviluppi dipenderanno da ciò che gli accertamenti consentiranno di stabilire e dalle valutazioni dei vertici. Il caso è tornato a far discutere dopo la diffusione di nuovo materiale, proprio quando l’attenzione su Diaco sembrava attenuarsi; Fanpage indica che potrebbero essere esaminati eventuali provvedimenti. Rimane incerto se il conduttore proseguirà la propria attività e se BellaMà continuerà, poiché nessuno può ancora indicare quale decisione sarà adottata. Quanto diffuso nelle registrazioni e nelle testimonianze, insieme alle valutazioni attribuite al sito, va tenuto distinto dagli atti ufficiali: la fonte non riporta annunci Rai che confermino né una sospensione né una modifica del programma.



