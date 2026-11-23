



La conduttrice ha condiviso una foto con Tati e un messaggio di addio; tra i precedenti, la scomparsa a luglio di Dimitri Tollini.





Sul proprio profilo Instagram Antonella Clerici ha affidato ai follower la notizia della scomparsa di Tatiana, sua amica chiamata in confidenza Tati. Nel post compare uno scatto in cui le due sono insieme. La conduttrice ha messo in luce il carattere generoso, dolce e premuroso dell’amica, accompagnando il ricordo con il dolore per una morte giunta, a suo dire, troppo presto. Un pensiero è andato anche a Simo e ai familiari di Tatiana. Si tratta di un lutto personale, non collegato al lavoro televisivo di Clerici. Il centro del messaggio online è dunque il rapporto affettuoso con la donna scomparsa.

La donna era titolare della palestra Talama, in via Romanello ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Clerici ha accompagnato il ricordo con una fotografia delle due amiche sorridenti; non ha fornito nel post informazioni sulla causa della morte. Nelle Instagram Stories ha riproposto l’immagine scegliendo come colonna sonora “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori. Ha aggiunto: “Resterai sempre con me, ma che dolore perderti”. Il testo unisce gratitudine per ciò che Tatiana ha rappresentato e la sofferenza per la sua assenza, senza aggiungere particolari sulle circostanze della scomparsa. Il messaggio è stato pubblicato sul profilo della conduttrice.

Il post ha ricevuto messaggi di vicinanza dai follower. Tra i nomi citati figurano Arisa, Andrea Delogu e Giusina Battaglia, che hanno lasciato commenti o simboli di affetto. La pubblicazione ha raccolto manifestazioni di sostegno alla presentatrice, senza che il testo riporti ulteriori dichiarazioni dei tre personaggi. Clerici ha scelto di affidare il saluto a Instagram e di rivolgersi anche ai familiari dell’amica. La dedica, insieme alla fotografia e alla musica condivisa nelle Stories, documenta il ricordo pubblico di Tatiana e il dolore espresso dalla conduttrice. Il testo originale descrive inoltre il rapporto tra le due come un’amicizia importante, senza precisarne la durata.

La notizia relativa a Tatiana si colloca dopo un precedente dolore condiviso pubblicamente da Clerici. A luglio era venuto a mancare Dimitri Tollini, figura di riferimento nel lavoro della conduttrice, suo collaboratore da tempo, amico e braccio destro. Nel ricordo affidato a Instagram, Clerici aveva richiamato il percorso vissuto fianco a fianco: occasioni affrontate insieme, momenti di allegria, confronti e scelte comuni. La fonte descrive un rapporto cresciuto negli anni, professionale e personale, ma non precisa il giorno della scomparsa. I due lutti coinvolgono persone differenti; i messaggi pubblicati dalla conduttrice sono stati distinti e rivolti a ciascuno.



