



Il presidente ucraino attribuisce a Kiev l’azione contro la corvetta Merkury e il mercantile Mv Angara; restano da chiarire alcuni dettagli.





Su X, Zelensky ha attribuito all’Ucraina l’operazione contro presenze russe al largo della Libia, rivolgendo un ringraziamento ai militari partecipanti. Ha dichiarato che furono schierati sette natanti senza equipaggio, realizzati in Ucraina. La sua versione riferisce dell’affondamento della corvetta Merkury, della distruzione di un Ka-27 e del danneggiamento del cargo Mv Angara. A suo dire, quest’ultima nave era adoperata da Mosca per trasferire armamenti. Le notizie diffuse dal presidente rappresentano una rivendicazione di Kiev; il quadro complessivo comprende anche particolari ancora privi di verifica. Non sono chiare né la dinamica né le conseguenze per le persone coinvolte.

Domenica 22 novembre, nella struttura navale di Bengasi, la corvetta Merkury è stata attaccata mentre si trovava all’ormeggio per fare scorta di carburante e viveri. Secondo quanto riferito all’Associated Press da due ufficiali militari libici, i velivoli senza equipaggio erano almeno sei: quattro sarebbero stati fermati, mentre gli altri due avrebbero centrato l’imbarcazione. Le deflagrazioni avrebbero innescato un rogo e provocato danni sufficienti a farla colare a picco. Le riprese satellitari pubblicate da Vantor la ritraggono capovolta, quasi interamente sotto la superficie. Fonti libiche hanno indicato Kiev come responsabile, ma quel resoconto non riportava un’ammissione ufficiale ucraina né prove indipendenti sulla provenienza dei mezzi. Non era chiaro quante persone fossero morte.

Al largo di Bengasi è stato colpito anche un mercantile registrato a Malta, in un ulteriore episodio distinto. Le ricostruzioni disponibili indicano che l’imbarcazione sarebbe stata presa di mira, come nel caso precedente, da un velivolo senza pilota dotato di carica esplosiva. Almasar, emittente libica, ha inoltre comunicato che le unità navali e aeree del posto avrebbero fermato almeno altri dodici droni. Le autorità orientali libiche hanno fatto sapere che svolgeranno con Mosca accertamenti comuni per chiarire la dinamica. Sul bilancio umano circolano versioni discordanti: si segnalano vittime russe e libiche, ma anche dieci feriti. Non è possibile ancora fissare cifre conclusive attendibili.

Le prime ricostruzioni lasciavano aperte domande sulla provenienza dei droni e sulle responsabilità; in questo contesto si inserisce la rivendicazione di Zelensky. La fonte riporta che, nel mese di marzo, funzionari libici avevano segnalato la presenza di specialisti ucraini nella regione occidentale, con particolare riferimento agli esperti di droni. La segnalazione riguardava Misurata, Tripoli e Zawiya. L’Associated Press aveva raccolto informazioni alla base dell’ipotesi di una partenza da una struttura nella Libia occidentale, ma Kiev non aveva dato conferma ufficiale.

In precedenza, l’Ucraina aveva annunciato, nel dicembre 2025, un attacco Mediterraneo contro una petroliera collegata alla Russia. Nel marzo 2026 Mosca aveva poi attribuito a Kiev un’azione ai danni di una nave per il gas naturale liquefatto. La fonte citava inoltre Sparta II, colpito nel Golfo di Finlandia poco prima dell’operazione di Bengasi. Le responsabilità relative a quegli episodi non risultavano interamente definite.



