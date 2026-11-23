



L’attrice ha condiviso su Instagram un episodio del Concertone del Primo Maggio 2020, durante il lockdown.





Su Instagram, Ambra Angiolini ha dedicato un ricordo a Massimo Martelli, scomparso a 69 anni nella notte fra il 21 e il 22 novembre. L’attrice e presentatrice ha affidato alla piattaforma un saluto, collegandolo a un’esperienza vissuta con lui al Concertone del Primo Maggio 2020. Martelli, autore per la televisione, sceneggiatore e cineasta, è morto dopo aver contribuito alla realizzazione di trasmissioni e opere per il cinema. Nel post, Angiolini torna a una giornata condizionata dalle misure sanitarie: nel 2020, durante l’evento musicale, Piazza San Giovanni, a Roma, era priva di spettatori e l’appuntamento si teneva senza persone sul luogo.

Nel post, Angiolini rievoca la corsa verso la piazza, affrontata con Martelli a bordo di un taxi. I due avevano scritto un discorso che non aveva ottenuto l’autorizzazione, eppure scelsero di pronunciarlo. A suo dire, l’amico le diede la spinta per continuare e alleggerì la pressione; lungo il percorso, insieme, si lasciarono andare alle risate. Nel saluto, l’attrice richiama quel tragitto, il coraggio vissuto in comune e il sorriso. La dedica accosta il dolore alla memoria di un’edizione del Concertone tenuta in circostanze eccezionali, nel periodo del lockdown.

Nato a Bologna nel 1957, Martelli aveva studiato al Dams e si era formato nella sceneggiatura. In televisione aveva lavorato a Anima mia, Quelli che il calcio e Radio2 Social Club, oltre a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Tra i professionisti con cui aveva collaborato figurano Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Fiorello e Amadeus. Come regista cinematografico aveva esordito nel 1996 con Pole pole; nel 1999 aveva diretto Muzungu e nel 2011 Bar Sport, tratto dal libro omonimo di Stefano Benni e ambientato nell’immaginario bolognese. Benni lo aveva scelto per adattare la propria opera. Martelli aveva inoltre realizzato Per non dimenticare, lavoro sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980.

Dopo la notizia della morte, anche Claudio Bisio ha rivolto un pensiero a Martelli: i due erano amici da molto tempo e Bisio aveva recitato in Bar Sport. Nel suo saluto ha richiamato gli anni trascorsi insieme fra cinema, radio e televisione, fino all’organizzazione romana di una manifestazione per l’Europa, loro ultima attività comune. Il ricordo affidato da Angiolini al pubblico si sofferma invece sul rapporto professionale e sulla scena del 2020: il discorso preparato insieme, San Giovanni deserta e la risata durante la corsa in taxi. Martelli aveva 69 anni al momento della scomparsa.



