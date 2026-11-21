



Un filmato realizzato nello studio di Rai2 riprende il conduttore mentre parla animatamente con una persona di cui non viene indicato il nome. Le immagini non consentono di capire cosa stia accadendo.





La clip comparsa sul profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli ritrae Pierluigi Diaco mentre si trova nello studio di BellaMa’. Il conduttore discute animatamente con una figura alla sua sinistra, che nel filmato resta anonima. Si sentono anche espressioni ingiuriose. Pochi secondi di immagini non bastano a ricostruire la causa dell’alterco, né a sapere cosa sia successo prima e dopo. La ripresa proviene dallo spazio televisivo di Rai2. La sua circolazione avviene mentre continuano gli accertamenti sul clima di lavoro a BellaMa’, avviati dopo le testimonianze raccolte dalla giornalista. Il filmato porta materiale nella discussione pubblica, ma lascia senza spiegazioni il confronto.

La disputa è nata dall’intervista ad Alberto Ravagnani, coinvolgendo poi i rapporti tra Diaco e i collaboratori della trasmissione. Nel corso dell’inchiesta, la giornalista ha raccolto testimonianze e riportato retroscena sul lavoro dietro le quinte. Fanpage.It riferisce che la Rai ha aperto un audit interno, durante il quale è stato esaminato anche materiale non pubblicato. Gli accertamenti sono tuttora in corso e non è stata annunciata una conclusione riguardo al programma. Non è stata comunicata alcuna sospensione. Il filmato appena diffuso si inserisce quindi in una vicenda già seguita dai vertici aziendali, ma non permette di ricostruire la discussione registrata.

Per l’eventualità che BellaMa’ lasciasse spazio in palinsesto, sarebbero state valutate ipotesi di riorganizzazione del pomeriggio di Rai2. Le indiscrezioni citate nella fonte parlano di un possibile coinvolgimento di Salvo Sottile e Andrea Delogu e della redistribuzione della fascia tra Ore 14 e La porta magica. Non si tratta di decisioni formalizzate. Diaco, secondo le stesse ricostruzioni, preferirebbe che l’eventuale spazio fosse riempito con telefilm o serie già disponibili, anziché affidato a un altro conduttore. In una puntata si è definito un “soldato della Rai” e ha detto di essere pronto ad accettare le decisioni dei vertici.

La fonte riferisce inoltre di tentativi di ricucire rapporti compromessi. Diaco avrebbe proposto a Milly Carlucci di partecipare a Ballando con le stelle come ballerino per una notte, con un’esibizione insieme a Ravagnani; la proposta non sarebbe stata accolta. Avrebbe anche chiesto a Mara Venier un’intervista a Domenica In, senza ottenere la disponibilità sperata. Giuseppe Candela ha diffuso un’indiscrezione su una puntata di BellaMa’ registrata per l’eventualità della morte di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte è vivo e, secondo quanto riferito, starebbe recuperando le forze e la forma fisica. La fonte segnala anche commenti social e richieste di provvedimenti rivolte alla Rai.



