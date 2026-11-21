Nel post del 21 novembre 2026, la giornalista sostiene che il comandante abbia verificato l’assenza di un’emergenza e avvisato le autorità.





Nel post del 21 novembre 2026, la giornalista sostiene che il comandante abbia verificato l’assenza di un’emergenza e avvisato le autorità.





Nel filmato rilanciato da Azzurra Barbuto, la protagonista è una ragazza che si trova su una piccola barca nell’Atlantico. La giovane piange, manifesta disperazione e protesta con rabbia contro il comandante, dopo il suo rifiuto di accogliere a bordo persone presenti su un’altra imbarcazione. La descrizione del post identifica quel gruppo come migranti e riferisce che la barca su cui si trovano dispone di un motore funzionante. Barbuto sostiene inoltre che quelle persone non si trovassero in una condizione di pericolo.

Il contenuto è stato pubblicato su X il 21 novembre 2026. La reazione della ragazza costituisce il fulcro della scena condivisa, mentre le informazioni sulle condizioni dell’altra barca sono riportate dalla giornalista nel testo associato al video. La narrazione collega quindi la protesta al mancato imbarco dei migranti, senza aggiungere nel post indicazioni sul luogo esatto dell’incontro o sul numero preciso delle persone.

La giornalista presenta la scelta del comandante come una decisione presa dopo aver verificato che non fosse in corso un’emergenza e aver informato le autorità. Secondo la sua ricostruzione, l’equipaggio ha quindi proseguito la navigazione, senza effettuare il trasbordo e senza esporre a rischi le persone già a bordo. Il testo non indica il nome del comandante, la posizione precisa delle barche, il numero dei migranti né quali autorità siano state contattate.

Barbuto distingue tra il dovere di soccorrere chi è in pericolo in mare e l’ipotesi mostrata nel filmato. Scrive di avere una formazione specialistica in diritto del mare e sostiene che l’obbligo di prestare assistenza non comporti la necessità di trasferire persone su un’altra imbarcazione senza prima valutare le conseguenze. Il post non fornisce ulteriori dettagli sulle condizioni del mare o sulle caratteristiche delle due barche.

La scena descritta è quella di una ragazza che piange e si arrabbia per il rifiuto del comandante. Non sono riportate le sue parole, né il video viene accompagnato, nel testo disponibile, da una ricostruzione indipendente degli eventi. Le circostanze relative al funzionamento del motore, all’assenza di pericolo e alla comunicazione alle autorità sono quindi presentate attraverso il resoconto di Barbuto, non come elementi verificati da una seconda fonte.

Il contenuto pubblicato comprende anche un lungo messaggio promozionale per un libro sui temi dell’immigrazione, delle politiche di rimpatrio e del Piano di Remigrazione proposto da Roberto Vannacci. Il materiale attribuisce al volume dati e argomenti su residenti stranieri in Italia, sbarchi, pensioni, lavoro e intelligenza artificiale, citando tra le fonti Istat, Inps, Ministero dell’Interno, Corte dei conti, Banca mondiale, Nazioni Unite e Fondo monetario internazionale. Non specifica però il titolo del libro. Queste informazioni appartengono alla promozione editoriale inserita nella pagina e non aggiungono dettagli sul video o sull’episodio in mare.

Nel post, Barbuto richiama inoltre il proprio legame con lo studio del diritto marittimo per sostenere la distinzione tra soccorso in caso di pericolo e trasferimento non valutato. La sua posizione è formulata come commento alla situazione rappresentata: il testo non riporta una decisione delle autorità, un intervento di soccorso successivo o una conferma esterna delle condizioni dell’imbarcazione. La data associata al messaggio è il 21 novembre 2026; non sono indicati altri elementi per stabilire quando sia stato girato il filmato.

Il punto centrale del post è dunque la scelta di non procedere al trasbordo, che Barbuto attribuisce al comandante dopo la verifica della situazione e la segnalazione alle autorità. La sua descrizione non equivale a una ricostruzione completa dell’accaduto: restano assenti dati identificativi delle imbarcazioni, il luogo preciso nell’Atlantico e il numero delle persone coinvolte. Il contenuto disponibile consente di riferire la posizione espressa dalla giornalista, ma non di aggiungere particolari non presenti nel suo messaggio.



