Michela Ponzani ha ricordato l’incontro del 2024 a Roma e il racconto di Augias sulla liberazione della capitale.





Michela Ponzani ha ricordato l’incontro del 2024 a Roma e il racconto di Augias sulla liberazione della capitale.





Nel 2024, la Festa della Resistenza ospitò a Roma un incontro al quale Michela Ponzani ha poi dedicato un ricordo. La storica riferì che Corrado Augias vi arrivò con 38 gradi di febbre, mentre il clima era particolarmente rigido. Avrebbe potuto disdire, ma preferì presentarsi e rivolgersi ai presenti. Ponzani aveva già discusso con lui di memoria e Novecento. Il suo resoconto si limita a quella circostanza, senza descrivere la salute attuale del giornalista. Febbre e basse temperature appartengono dunque alla giornata del 2024. Non vengono presentate come informazioni riguardanti il presente di Augias, né come un quadro medico aggiornato completo.

Per Ponzani, Augias non volle sottrarsi all’impegno: pur non sentendosi bene, partecipò per contribuire all’incontro. La storica ha descritto quella decisione come prova della sua fermezza e dell’intenzione di continuare a discutere di storia anche con difficoltà fisiche. I 38 gradi di febbre sono riferiti all’appuntamento romano della Festa della Resistenza, non al presente. In quell’occasione il giornalista si rivolse al pubblico; il freddo aggiunse ulteriore disagio alla giornata. Il ricordo accosta dunque una circostanza privata alla partecipazione effettiva sul palco, ma non documenta eventuali conseguenze posteriori. Nulla nel resoconto estende quei dati a periodi successivi o descrive gli effetti dell’episodio.

Ponzani ha inserito nel resoconto dell’incontro romano del 2024 anche il ricordo che Augias legava alla liberazione della città. In quel periodo, nel 1944, il giornalista era un bambino di nove anni: era nato nel 1935, e Roma fu liberata il 4 giugno. Tra la giornata storica e l’evento in cui ne parlò erano trascorsi ottant’anni. Così l’intervento non rimase circoscritto alla narrazione dei fatti, ma accolse anche il racconto diretto di chi li aveva attraversati da piccolo. Anni dopo, Augias, ormai giornalista, continuava a mettere quei ricordi a disposizione degli ascoltatori presenti nella capitale.

Nel ricordo riferito da Michela Ponzani, Corrado Augias collegò l’ingresso degli Alleati a una sensazione di sollievo arrivata all’improvviso. Cercò di renderla con una scena semplice: un tappo schizza via e ciò che era trattenuto trova finalmente spazio. In quella memoria affiorava anche il desiderio di proclamare «Viva la libertà». Ponzani attribuisce queste parole al racconto dell’incontro, non a un fatto posteriore e nemmeno a informazioni recenti sulla salute del giornalista. La liberazione emergeva come un passaggio collettivo, ma filtrato da un’esperienza intima. Sul palco, Augias ripercorreva i ricordi della propria infanzia durante una conversazione pubblica dedicata alla storia, alla memoria e al Novecento condivisa.

Ponzani ha riportato sia la dimensione storica dell’incontro, sia la memoria personale che Augias portava con sé dall’infanzia. L’occasione fu organizzata a Roma per la Festa della Resistenza del 2024. Nel suo ricordo compaiono anche le condizioni del giornalista: 38 gradi di febbre e una giornata fredda. La storica ha interpretato la sua presenza come volontà di proseguire il confronto sulla storia, ma non ha aggiunto notizie su ciò che fece in seguito. Quanto riferito dalla studiosa rimane legato all’evento, alle circostanze di quella giornata e agli interventi ricordati. Non costituisce un aggiornamento sullo stato di salute attuale del giornalista.

La distanza tra la liberazione della capitale e la Festa della Resistenza era di ottant’anni. Augias aveva nove anni il 4 giugno 1944, quando Roma fu liberata; nel ricordo riportato da Ponzani, l’arrivo degli alleati fu accompagnato dalla sensazione di un cambiamento improvviso e dall’emozione espressa con l’immagine del tappo che salta. La storica ha riferito anche che, pur indisposto, il giornalista scelse di partecipare all’incontro del 2024. Febbre e freddo descrivono soltanto quel preciso appuntamento, non lo stato di salute attuale di Augias. L’episodio unisce così la sua presenza sul palco al racconto della memoria personale della liberazione di Roma.



