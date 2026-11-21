Il giornalista è morto a Roma il 19 novembre, a 91 anni. Aveva preparato lo speciale e salutato familiari e amici nei giorni precedenti.





Il giornalista è morto a Roma il 19 novembre, a 91 anni. Aveva preparato lo speciale e salutato familiari e amici nei giorni precedenti.





Corrado Augias è morto a Roma giovedì 19 novembre, a 91 anni. Aveva però già lavorato al saluto televisivo destinato al pubblico di La7: lo speciale Corrado Augias, Saluto di un Maestro, in programma lunedì 23 novembre in prima serata. Per la puntata aveva selezionato brani da due o tre episodi di La Torre di Babele, fornito indicazioni sul montaggio e scelto sia la sigla sia la frase conclusiva. Aveva chiesto che l’omaggio andasse in onda di lunedì, la serata associata al suo programma. La ricostruzione degli ultimi giorni è stata pubblicata da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera.

Andrea Salerno, alla guida di La7, raggiunse Augias nella sua abitazione per definire insieme la successione dei segmenti. Il direttore ha raccontato che il rapporto proseguì fino agli ultimi giorni e che Augias era consapevole del tempo limitato. Prepararono quindi un programma postumo, ricavato da registrazioni esistenti, senza girare un’altra puntata. Anche un breve filmato destinato ai profili social dell’emittente fu scelto con il contributo del giornalista. Il contenuto era un invito a difendere la libertà, decisione presa d’intesa con Salerno, che dirigeva la rete televisiva e ne curava la programmazione di La7.

Augias chiamò gli amici stretti, salutandoli e ringraziandoli. Una persona ricordò serenità e risate. Piovani raccontò d’aver riso con lui cinque giorni prima, malgrado la gravità; sarà al memoriale musicale del 28 novembre. Mercoledì salutò Daniela Pasti, Natalia, Pietro Suber, David, Micol e Marco.

Una malattia aveva reso più fragile Augias nel periodo finale. La figlia Natalia ha parlato a Repubblica del dolore del padre e dei congiunti che gli sono stati vicini. Secondo il suo ricordo, fu lui ad annunciare che era giunto il momento di fermarsi; i familiari gli diedero allora l’ultimo saluto. Il racconto non chiarisce aspetti medici. Alcune settimane prima, sul quotidiano, Augias aveva confidato la paura di una lunga agonia e di una vita limitata alle sole funzioni fisiologiche. Aveva contribuito alla fondazione di Repubblica con Eugenio Scalfari. Quello scritto, precedente pubblico, è distinto dal ricordo di Natalia sugli ultimi mesi.

Da tempo Augias si occupava pubblicamente del fine vita. Faceva parte di Exit, appoggiava le campagne dell’Associazione Luca Coscioni e contestava il processo a Marco Cappato per l’accompagnamento di Dj Fabo in Svizzera. Nel 2023 aveva detto di preferire la cremazione. Nel settembre 2026 tornò sull’argomento a La Torre di Babele, dialogando con il cardinale Matteo Zuppi, alla guida della Conferenza Episcopale Italiana. Quel confronto in televisione non va confuso con quanto riferito dalla figlia. Le fonti disponibili non indicano né le condizioni mediche né in che modo Augias prese la decisione.

La camera ardente è prevista sabato 21 novembre, dalle 10 alle 18, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. I funerali saranno laici e privati, ma la data non è ancora stata stabilita. Lunedì 23 novembre La7 trasmetterà lo speciale preparato da Augias con Salerno. Sabato 28 novembre, alle 11, si terrà invece il memoriale musicale all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con Piovani. Sono tre appuntamenti distinti, oltre ai saluti privati rivolti dal giornalista ad amici e familiari.

Augias era arrivato a La7 nel 2023 con La Torre di Babele, programma proseguito fino all’episodio del 12 ottobre 2026. Prima aveva lavorato a lungo in Rai, lasciata nel novembre 2023. Tra le trasmissioni ricordate negli approfondimenti figurano Telefono Giallo, Babele, Enigma, Le storie, Quante storie, Città segrete e Rebus. La sua attività comprendeva giornalismo, saggistica, scrittura e teatro. Il congedo attuale resta legato allo speciale costruito con Salerno: la scaletta, i brani, il montaggio, la sigla e la chiusura sono attribuiti ad Augias. La data dei funerali resta da definire.



