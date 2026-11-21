



Un video girato nel suo salone romano lo mostra al lavoro con una cliente. Il cantante ha collegato il dimagrimento alla pratica del ballo agonistico.





Le immagini pubblicate sui social ritraggono Scanu nel suo locale romano, intento a occuparsi dei capelli di una cliente. Mentre lavora, il cantante indossa occhiali da vista e conversa con lei, alternando le operazioni di piega all’uso di phon e spazzola. Alcuni utenti hanno notato anche una corporatura più asciutta rispetto a quella ricordata. La registrazione, però, si limita a documentare un momento di lavoro. Non fornisce spiegazioni sulla trasformazione fisica e non consente di dedurre informazioni riguardanti la salute dell’artista.

Quando Scanu ha parlato della propria perdita di peso, ha indicato il ballo agonistico come elemento determinante. Il cantante ha riferito che l’impegno e la continuità nella danza gli hanno fatto perdere circa trenta chili. Questa è la spiegazione che lui stesso ha collegato alla trasformazione, mentre il video circolato sui social documenta soltanto una scena della sua vita quotidiana. Le riprese non consentono di stabilire altro sul cambiamento fisico e non costituiscono una valutazione delle condizioni di salute.

Per comprendere il riferimento dato dall’artista occorre quindi considerare ciò che ha raccontato sul percorso nella disciplina, praticata a livello agonistico. La danza è diventata un’attività importante per lui e si affianca agli altri impegni, come emerge dalle sue dichiarazioni. I filmati condivisi online offrono scorci delle abitudini sviluppate nel tempo, ma non cambiano la ragione che Scanu ha attribuito al dimagrimento. Il dato dei circa trenta chili resta dunque legato al ballo agonistico secondo quanto riferito.

Il video è stato realizzato da Hannabrà The Hair Spa, attività romana inaugurata nell’estate del 2024. Scanu vi figura in qualità di proprietario e si occupa direttamente di una cliente. L’impresa dedicata alla cura dei capelli si è aggiunta ai suoi impegni musicali e televisivi, senza prenderne il posto. Nel suo itinerario personale trovano spazio anche gli studi giuridici, conclusi con una laurea, e l’avvio della pratica forense. Queste esperienze si affiancano al lavoro artistico, che resta parte del suo percorso e continua a essere legato ai traguardi più conosciuti dal pubblico.

Tra i passaggi che hanno reso noto Valerio Scanu ci sono il talent Amici e il primo posto al Festival di Sanremo del 2010. In seguito è apparso in trasmissioni di generi diversi, comprese quelle dedicate alla musica, i reality e le prove d’imitazione. La Repubblica, in un’intervista datata 12 luglio 2025, menzionava Tale e quale show e l’Isola dei famosi, oltre al successo ottenuto con “Per tutte le volte che”. Si tratta di precedenti della sua carriera, non di elementi rivelati dal filmato girato nel salone di Roma.

Nello stesso colloquio del 2025, Scanu aveva parlato dei due saloni di parrucchiere: il primo, aveva riferito, era stato aperto nel 2017; il secondo circa un anno prima dell’intervista. Aveva spiegato che l’interesse per il settore nasceva dalla curiosità per il mondo della bellezza e dalla componente creativa del lavoro sui capelli, non da un piano alternativo alla musica. Quel racconto offre un contesto alla scelta professionale mostrata nel filmato, ma non modifica la spiegazione che il cantante ha dato del dimagrimento: il riferimento resta il ballo agonistico.

Il filmato accosta una normale giornata di lavoro nel salone alla curiosità suscitata dal fisico mutato di Scanu. La riduzione di circa trenta chili è stata associata dal cantante alla danza, praticata con regolarità. Le riprese, però, non chiariscono altro e non possono essere usate per formulare diagnosi o ricavare particolari non mostrati. In scena Scanu si occupa della capigliatura di una cliente e scherza con lei. Le ragioni del cambiamento vanno ricercate nelle dichiarazioni già rese dall’artista sulla sua esperienza nel ballo, non in elementi che il video non documenta.



