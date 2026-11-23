L’uomo, 26 anni, è stato bloccato nello stabilimento di Saint-Ouen-l’Aumône. La Procura ne ha domandato la detenzione cautelare; l’incendio non ha causato feriti.





L’uomo, 26 anni, è stato bloccato nello stabilimento di Saint-Ouen-l’Aumône. La Procura ne ha domandato la detenzione cautelare; l’incendio non ha causato feriti.





Un ex dipendente di Lisi Aerospace, 26 anni, è accusato di aver incendiato un edificio dell’azienda a Saint-Ouen-l’Aumône, nel dipartimento francese della Val-d’Oise. Il rogo non ha provocato feriti. Secondo la fonte principale, l’uomo era stato licenziato a febbraio e aveva manifestato ai colleghi l’intenzione di vendicarsi. È stato fermato sul posto e ha ammesso di aver appiccato il fuoco. La Procura ha chiesto che resti in carcere; la fonte riferisce che dovrà comparire davanti al giudice di Pontoise. L’accusa indicata è incendio doloso.

La società coinvolta, Lisi Aerospace, si occupa di ideare e produrre componenti ad alta tecnologia per l’aeronautica. Fonte principale e servizio AFP pubblicato da RTL riferiscono che 1.500 metri quadrati di locali sono stati distrutti; la stima delle perdite è di 19 milioni di euro. La cifra non compare come dato confermato nel comunicato diffuso da Lisi il 23 novembre, che indica invece verifiche ancora in corso. La nota aziendale circoscrive l’incendio a una sezione dei laboratori impiegati anche per lo stoccaggio e agli uffici amministrativi. I mezzi industriali, precisa l’impresa, non hanno subito danni.

Nel comunicato, Lisi afferma che l’allarme è stato dato rapidamente e che i soccorsi sono intervenuti subito. Le persone presenti sono state evacuate in sicurezza e nessuno è rimasto ferito. La società dichiara di aver attivato il piano di continuità operativa e che l’attività nello stabilimento prosegue con misure adeguate. Ha presentato denuncia e, si legge nella nota, collabora con le autorità impegnate nell’indagine. Fino al 23 novembre, aggiunge l’azienda, non erano state rilevate conseguenze per i residenti della zona o per l’ambiente.

Le fonti non presentano una versione identica delle circostanze che portarono alla fine del rapporto di lavoro. Per la fonte principale, l’azienda allontanò l’uomo per carenze professionali e per aver fumato nell’area industriale nonostante i solleciti a smettere. La medesima ricostruzione gli attribuisce anche più accese discussioni con i colleghi. RTL, sulla base di informazioni giudiziarie e di polizia, menziona il fumo nello stabilimento e un alterco con un collega tra le cause. Il rapporto con Lisi Aerospace sarebbe durato all’incirca 18 mesi. La comunicazione del licenziamento era arrivata a febbraio.

Altri dipendenti riferirono minacce di vendetta; RTL citò fonte di polizia. Telecamere intatte ripresero il 26enne, identificato grazie alle immagini, secondo la fonte principale.

RTL riferisce che l’ex dipendente è stato intercettato sul posto e ha ammesso i fatti. Aveva con sé un coltello e un martello; secondo la fonte principale, avrebbe usato quest’ultimo per danneggiare alcune attrezzature. RTL menziona anche un contenitore per carburante che sarebbe stato con lui, ma che non è stato ritrovato. Sul piano giudiziario, la fonte principale indica l’accusa di incendio doloso e la richiesta di custodia cautelare.

RTL, citando il parquet, riferisce invece l’apertura di un’inchiesta per tentato omicidio con premeditazione, distruzione mediante incendio e grave danneggiamento di proprietà altrui. Riporta inoltre che l’uomo doveva essere presentato a un giudice istruttore. Le due ricostruzioni non descrivono in modo identico le accuse e la fase procedurale: vanno quindi tenute distinte, senza presentarle come una decisione definitiva del giudice. Secondo RTL, alcuni dipendenti avrebbero trattenuto l’uomo prima dell’arrivo della polizia; il resoconto aggiunge che risultava noto alla giustizia per guida senza assicurazione.

Le fonti collocano l’episodio in due momenti differenti: la fonte principale e RTL indicano la notte del 22 novembre, mentre per il comunicato di Lisi il rogo si verificò tra venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026. L’azienda ha riferito che avrebbe controllato gli edifici e riattivato progressivamente gli spazi interessati, facendo ricorso alla copertura assicurativa per gestire l’accaduto. La situazione era considerata sotto controllo e il sito continuava a operare. Non risultano notizie successive al 23 novembre 2026.



