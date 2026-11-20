



Trovato morto nel carcere di Verona a 35 anni, Nadir Rossi era indagato per la morte della moglie Jessica Dalla Chiara.





Il corpo di Nadir Rossi è stato rinvenuto nella sua cella del carcere veronese alle sette circa di venerdì 20 novembre. Aveva 35 anni, lavorava in passato come infermiere ed era detenuto in custodia cautelare mentre proseguiva il procedimento a suo carico. L’accusa riguardava la morte della moglie Jessica Dalla Chiara, che avrebbe causato con somministrazioni di insulina per via iniettiva. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essersi impiccato. La polizia penitenziaria ha dato l’allerta e ha attivato i soccorsi; i sanitari, giunti sul posto, hanno tentato le manovre rianimatorie. Nonostante gli interventi, Rossi è morto. Il ritrovamento è avvenuto poche ore dopo una decisione relativa al caso giudiziario che lo vedeva coinvolto.

Il 19 novembre, giovedì, i giudici del Tribunale del Riesame hanno detto no all’istanza con cui i legali di Rossi chiedevano che fosse liberato. È rimasta dunque in vigore la custodia cautelare precedentemente stabilita. La richiesta si riferiva alla misura disposta durante l’indagine per la morte di Jessica Dalla Chiara. Venerdì il detenuto è stato poi rinvenuto morto. La vicinanza temporale fra i due eventi è stata riportata nelle ricostruzioni, ma da sola non dimostra che siano collegati. Non si può al momento stabilire se il provvedimento abbia inciso sul gesto. Rimangono inoltre da ricostruire con precisione i fatti avvenuti prima del decesso. Le notizie disponibili non precisano se vi fossero stati segnali di sofferenza.

Rossi restava detenuto in custodia cautelare mentre proseguivano gli accertamenti sulla morte della moglie. L’accusa gli attribuiva l’uccisione di Jessica Dalla Chiara mediante iniezioni di insulina; non risultava però una responsabilità stabilita da sentenza. Il Tribunale del Riesame aveva respinto la richiesta dei difensori di misura diversa. Null’altro era precisato.

Gennarino De Fazio, alla guida della Uil Fp Polizia Penitenziaria come segretario generale, è intervenuto dopo la scoperta del corpo. Ha confermato la morte e richiamato l’attenzione sui decessi avvenuti negli istituti di detenzione. Nel bilancio da lui illustrato, dall’inizio del 2026 risultavano 68 detenuti morti in carcere oppure per cause legate alla detenzione. Il sindacalista ha indicato inoltre quattro operatori che si erano tolti la vita. Queste cifre sono quelle riferite dal rappresentante sindacale e non costituiscono un conteggio verificato in modo indipendente nel materiale disponibile. De Fazio ha ricondotto la vicenda veronese alle condizioni delle carceri italiane. Il sindacato ha sollecitato attenzione per le difficoltà presenti e per gli interventi preventivi.

De Fazio ha richiamato due necessità: contrastare i suicidi e offrire sostegno psicologico sia alle persone detenute sia agli addetti degli istituti. Il suo appello riguarda dunque chi sconta la detenzione e chi presta servizio in carcere. Nel conteggio presentato dal segretario generale, i detenuti morti in carcere o per carcere sono affiancati da quattro operatori suicidi. La morte di Rossi si colloca nella situazione descritta dal sindacato; tuttavia, quanto è stato reso noto non consente di indicarne una causa precisa. Non vengono menzionati possibili segnali manifestatisi in precedenza, né sono dettagliati i fatti che hanno preceduto il ritrovamento. Le circostanze confermate del decesso vanno perciò tenute distinte dai quesiti tuttora irrisolti.

Il dato certo riferito dalle ricostruzioni è il ritrovamento del 35enne nella cella del carcere veronese venerdì mattina. Agenti penitenziari e sanitari hanno tentato di soccorrerlo, senza riuscire a salvarlo. Il giorno prima il Tribunale del Riesame aveva respinto la richiesta dei suoi legali, lasciando in vigore la custodia cautelare. Non è stato stabilito se quella decisione abbia inciso sulla morte. Rimane inoltre in corso, secondo il materiale fornito, l’accertamento giudiziario sull’accusa relativa a Jessica Dalla Chiara. I numeri sulle morti in carcere sono stati diffusi da De Fazio. La vicenda lascia aperti interrogativi sulle circostanze del decesso e sulle eventuali condizioni di disagio di Rossi.



