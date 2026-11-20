Il 56enne era alla guida di una Ford Fiesta coinvolta in un impatto frontale in via Pomigliano. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica.





Il 56enne era alla guida di una Ford Fiesta coinvolta in un impatto frontale in via Pomigliano. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica.





La vittima del sinistro avvenuto venerdì 20 novembre a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, è Orlando Ruggiero, 56 anni. L’auto da lui guidata, una Ford Fiesta, è entrata in collisione frontale con un camion lungo via Pomigliano, secondo le prime ricostruzioni. Erano circa le 6.15. Gli investigatori non hanno ancora stabilito che cosa abbia provocato l’incidente e stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire la dinamica completa.

La collisione ha coinvolto i due mezzi nelle prime ore del mattino. Le informazioni disponibili indicano che l’urto è stato frontale, ma non chiariscono quale fosse la traiettoria dei veicoli prima dello scontro né che cosa abbia portato i mezzi a entrare in collisione. Al momento, dunque, non è possibile stabilire le circostanze precise dell’incidente. Non risultano accertate eventuali responsabilità: gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto.

Dopo lo scontro, sul luogo sono arrivati gli Operatori del 118, che hanno cercato di rianimare Ruggiero. Le lesioni subite erano tuttavia troppo gravi e i sanitari ne hanno dichiarato la morte sul posto. Le cronache diffuse il 20 novembre riportano che il decesso è avvenuto lì; la fonte principale precisa che i soccorritori tentarono le manovre rianimatorie e constatarono il decesso.

Nel tratto di via Pomigliano coinvolto nell’incidente, il traffico è rimasto fermo durante i soccorsi e le verifiche. I carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna hanno raggiunto il luogo dello scontro e delimitato l’area, per poter eseguire rilievi tecnici e planimetrici. Le operazioni sono finalizzate a documentare ciò che era presente sulla scena e la posizione dei veicoli, senza che questo comporti già una spiegazione definitiva dell’accaduto.

La ricostruzione iniziale riferisce di una collisione frontale tra il camion e la Ford Fiesta; restano però da chiarire i movimenti dei mezzi prima dell’urto. Per questo gli investigatori devono esaminare le traiettorie e gli altri riscontri rilevati sul posto. La chiusura temporanea del tratto ha accompagnato le attività svolte dai militari, che hanno potuto lavorare nell’area delimitata. Al momento non è stata accertata la causa dello scontro e non sono state definite eventuali responsabilità.

I dati raccolti serviranno a verificare le diverse circostanze dell’incidente e a valutare quale sequenza sia compatibile con gli elementi osservati. Le verifiche tecniche e planimetriche costituiscono dunque una parte degli accertamenti in corso, non una conclusione già raggiunta. Quando l’esame dei riscontri sarà completato, potrà essere chiarito come i veicoli siano arrivati alla collisione. Fino ad allora, la dinamica resta da ricostruire e le cause rimangono oggetto delle indagini dei carabinieri.

I carabinieri dovranno ricostruire che cosa è accaduto prima della collisione, verificando il percorso seguito dal camion e quello della Ford Fiesta. Le prime informazioni parlano di un urto frontale, ma questo dato non consente di stabilire i movimenti dei mezzi che lo hanno preceduto. Le cause sono ancora da chiarire. I rilievi e le indagini dei militari potranno definire la successione dei fatti e accertare se emergano elementi per attribuire eventuali responsabilità.

Secondo il resoconto principale, nella comunità locale si è diffuso cordoglio per la morte di Ruggiero. Le informazioni disponibili descrivono la vittima come un cinquantaseienne al volante di una Ford Fiesta e situano l’incidente nella mattinata di venerdì 20 novembre, lungo via Pomigliano, a Sant’Anastasia. Non sono stati pubblicati altri elementi sulla sua sfera personale. Le cronache esaminate coincidono su veicoli, età e presenza dei carabinieri, senza indicare una causa verificata dell’urto.



