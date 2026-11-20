



Il ministro della Giustizia dichiara 260.758 euro per il 2025. La dichiarazione di Salvini non è ancora disponibile.





Per gli obblighi di trasparenza, la Camera mette online le situazioni fiscali e patrimoniali di parlamentari e componenti dell’esecutivo. I fascicoli diffusi nel 2026 fanno riferimento al periodo d’imposta 2025 e consentono di comparare gli imponibili, che possono differire dalle retribuzioni connesse agli incarichi. Tra i soggetti esaminati spicca Carlo Nordio, ministro della Giustizia, con 260.758 euro: nessuno degli altri leader di maggioranza citati, compresa Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, raggiunge tale importo. Il raffronto non è completo, perché nei documenti qui presi in considerazione non figura la dichiarazione di Matteo Salvini, segretario della Lega.

Il valore fiscale indicato da Meloni per il 2025 è di 172.896 euro; la dichiarazione dell’anno precedente riportava 178.371 euro, ossia 5.475 euro in più. Guardando ai leader del centrodestra con documenti consultabili, Maurizio Lupi di Noi Moderati occupa la vetta: il suo imponibile è 209.351 euro. Al secondo posto si trova Antonio Tajani, titolare della vicepresidenza del Consiglio e leader di Forza Italia, con 185.181 euro. La documentazione di Lupi porta la data del 14 settembre, quella di Tajani del 30 settembre. Nel gruppo dei leader della maggioranza qui considerati Meloni è terza. Da queste cifre non si può isolare lo stipendio derivante soltanto dall’incarico istituzionale.

Le dichiarazioni di altri membri dell’esecutivo riportano 202.942 euro per Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente, e 197.638 per Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Massimo Dell’Utri, sottosegretario agli Affari Esteri, indica 190.391 euro; Orazio Schillaci, ministro della Salute, 102.777. Sono imponibili e non misurano il peso delle funzioni istituzionali; possono derivare da fonti di reddito differenti. Nel proprio quadro patrimoniale Dell’Utri segnala 21 fabbricati, detenuti in proprietà o nuda proprietà, in prevalenza a Caltanissetta, città a cui è legato. Tra gli acquisti dichiarati compaiono inoltre un’automobile e una motocicletta.

Le quote societarie attribuite a Dell’Utri sono 500 azioni A2A, 1.545 Enel e 114 della Banca Popolare di Venezia. Per Schillaci sono riportate 330 azioni SpaceX, 1.866 Atossa Therapeutics in seguito a un raggruppamento azionario, 226 Imperial Petroleum, 30 Nvidia Corp, 400 Bidt Platforms e 2.000 Quantum Computing. Sono elementi patrimoniali, separati dai redditi imponibili. Fra gli esponenti dell’opposizione presi in esame, il dato di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, raggiunge 117.221 euro. Angelo Bonelli, che è portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha invece indicato 101.051 euro.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha indicato 98.471 euro; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e altro esponente di riferimento di Avs, 94.871 euro. Il confronto riguarda i nomi citati e non l’intero insieme dei parlamentari. Bruno Tabacci ha dichiarato circa 119mila euro, superando Conte. Il leader di Centro Democratico è al centro delle valutazioni sulla possibile disponibilità del simbolo del movimento per Più Uno, progetto associato a Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli. Carlo Calenda, leader di Azione, ha indicato 114.007 euro. Pur mantenendo una posizione di distanza dal campo largo, il suo imponibile è vicino a quello dell’ex presidente del Consiglio.

Nordio è in testa fra i nomi citati; fra i leader di maggioranza documentati, Lupi precede Tajani e Meloni. Nel gruppo di opposizione considerato, Conte ha un imponibile superiore a Bonelli, Schlein e Fratoianni. Tabacci e Calenda superano alcuni di questi esponenti, pur collocandosi in posizioni diverse rispetto all’ipotesi del campo largo. Le dichiarazioni riportano anche elementi su immobili e investimenti, ma non associano ogni somma alla sola attività di governo o parlamentare. Occorre distinguere l’imponibile dal patrimonio e tenere conto dell’anno fiscale cui si riferiscono i dati. Se verrà pubblicata la dichiarazione di Salvini, il quadro potrà ampliarsi; al momento la fonte non fornisce il suo imponibile.



