Bambino di 6 anni cade da palco a Marina di Patti, ricoverato in gravi condizioni a Messina

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Nel tardo pomeriggio di sabato 3 ottobre, un grave incidente è avvenuto a Marina di Patti, località balneare in provincia di Messina, dove un bambino di sei anni è caduto da un palco temporaneo montato in piazza dei Marinoti, riportando lesioni gravissime. Il palco, allestito per un recente rally automobilistico e dotato di una rampa usata per le premiazioni delle vetture partecipanti, è stato il luogo dell’incidente che ha portato il piccolo a un trauma cranico con emorragia cerebrale, una condizione che ha richiesto un intervento chirurgico urgente e un trasferimento in ospedale specializzato.

Bambino di 6 anni cade da palco a Marina di Patti: dettagli dell’incidente e primo soccorso

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il bambino stava pedalando lungo il lungomare quando ha attratto la sua attenzione il palco temporaneo ancora presente in piazza dei Marinoti. La struttura, utilizzata per un evento sportivo appena concluso, disponeva di una rampa pensata esclusivamente per consentire la salita delle automobili durante le premiazioni. Il piccolo, incuriosito, ha iniziato a salire la rampa, ma ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo. L’impatto è stato diretto e violento, colpendo la testa.

Immediatamente sono intervenuti alcuni presenti che hanno soccorso il bambino. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove le prime indagini mediche hanno evidenziato un’emorragia cerebrale da trauma cranico. Considerata la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento in codice rosso al Policlinico di Messina, specializzato in neurochirurgia pediatrica, dotato delle strutture necessarie per gestire questo tipo di emergenze.

Bambino di 6 anni cade da palco a Marina di Patti: trasferimento e intervento chirurgico

Il trasporto verso il Policlinico è stato effettuato mediante elisoccorso, per garantire la massima tempestività e sicurezza nel viaggio. Il bambino è arrivato in serata nella struttura ospedaliera messinese, dove è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia pediatrica e posto sotto stretto monitoraggio clinico. Durante la notte tra sabato e domenica è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico finalizzato a contenere l’emorragia cerebrale dovuta al trauma subito.

Secondo le comunicazioni ufficiali del personale sanitario, l’operazione è tecnicamente riuscita, ma le condizioni cliniche restano critiche, con una prognosi ancora riservata e in attesa di evoluzioni nelle prossime ore.

Indagini e problematiche di sicurezza sulle strutture temporanee a Marina di Patti

Il grave episodio ha subito attivato le autorità competenti che hanno proceduto al sequestro del palco e dell’area circostante, per svolgere tutti i rilievi necessari alla ricostruzione precisa della dinamica dell’incidente. Le indagini si concentrano sull’esame della conformazione della rampa e sulle modalità di presidio e smontaggio della struttura temporanea. L’obiettivo è individuare eventuali responsabilità collegate a una possibile mancata rimozione o una scarsa segnalazione di pericoli per chi frequenta la piazza.

È emerso, infatti, che il palco e la rampa, seppur utilizzati esclusivamente per il rally automobilistico appena terminato, erano rimasti in loco senza adeguate protezioni, come barriere o delimitazioni di sicurezza. Tali misure avrebbero dovuto impedire l’accesso a persone non autorizzate, soprattutto bambini, poiché la rampa non era progettata per l’uso pedonale e presentava un rischio quanto meno potenziale di cadute e incidenti.

Il fatto che la struttura temporanea fosse ancora accessibile e priva delle opportune misure di sicurezza ha aperto un dibattito sulle norme vigenti per la gestione di allestimenti temporanei in spazi pubblici, mettendo sotto accusa la responsabilità di chi ha curato il montaggio e la successiva sorveglianza della zona.

Attualmente, le verifiche si stanno focalizzando anche sui protocolli adottati per vietare e prevenire l’accesso non autorizzato, e in particolare sull’effettiva attenzione prestata per proteggere i più piccoli, a rischio in situazioni come questa dove elementi esterni possono trasformarsi facilmente in fonti di pericolo.

Reazioni della comunità e prospettive future sulla sicurezza

La comunità di Marina di Patti segue con preoccupazione l’evolversi delle condizioni del bambino, in attesa di aggiornamenti clinici più rassicuranti. L’episodio ha sensibilizzato l’opinione pubblica locale sull’importanza della vigilanza e della prevenzione riguardo all’installazione e gestione di strutture temporanee, specie in luoghi pubblici frequentati da famiglie e bambini.

Le autorità locali stanno valutando l’introduzione di normative più stringenti e di misure preventive che evitino il reiterarsi di situazioni simili, considerata la vulnerabilità dei minori e il potenziale rischio derivante da strutture non adeguatamente protette. L’obiettivo è garantire che ogni elemento temporaneo, seppur non permanente, sia gestito con criteri di sicurezza rigorosi e sorvegliato fino al completo smontaggio.

Questo grave incidente rappresenta un monito sulle conseguenze di una gestione non attenta degli allestimenti, facendo emergere come la sicurezza delle strutture temporanee debba essere massima e non mai sottovalutata, per prevenire rischi gravi soprattutto per i più piccoli.

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