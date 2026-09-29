Grande Fratello Vip, colpo di scena su Marina La Rosa: gli altri concorrenti restano senza parole





Marina La Rosa e Alex Belli al centro del nuovo televoto del Grande Fratello Vip. Le prime rilevazioni online mostrano risultati differenti, mentre per Giancarlo Danto e Alessandro Varsi si apre una sfida delicata.





La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 si è conclusa da poche ore, ma fuori dalla Casa è già cominciata un’altra partita. Dopo le nomination di lunedì 28 settembre, i telespettatori hanno iniziato a esprimere le proprie preferenze nei primi sondaggi online, facendo emergere risultati che potrebbero sorprendere alcuni concorrenti.

A catturare l’attenzione è soprattutto Marina La Rosa, finita al televoto insieme ad Alex Belli, Giancarlo Danto e Alessandro Varsi. L’ex protagonista della prima storica edizione del Grande Fratello compare infatti in testa a una delle rilevazioni diffuse dopo la diretta, raccogliendo oltre il 40% delle preferenze.

Un dato che assume particolare interesse considerando le dinamiche delle ultime giornate e la rivalità emersa proprio tra Marina e Alex Belli.

Attenzione, però: le percentuali circolate finora provengono da sondaggi indipendenti e non rappresentano il risultato ufficiale del televoto Mediaset.

Grande Fratello Vip, Marina La Rosa sorprende nei primi sondaggi

Il primo dato arriva da GF Forum Free, dove, secondo la rilevazione riportata dopo la puntata del 28 settembre, hanno partecipato 469 utenti.

La situazione fotografata dal sondaggio vede Marina La Rosa davanti agli altri tre concorrenti in nomination.

Ecco le percentuali:

Concorrente Preferenze Marina La Rosa 40,30% Alex Belli 29,21% Giancarlo Danto 15,78% Alessandro Varsi 14,71%

Marina supera quindi il 40% dei voti espressi dagli utenti che hanno partecipato alla rilevazione, mentre Alex Belli occupa la seconda posizione.

Più contenute risultano le preferenze raccolte da Giancarlo Danto e Alessandro Varsi, separati da poco più di un punto percentuale.

Si tratta di un campione limitato e spontaneo, che non può essere considerato rappresentativo dell’intero pubblico del programma. Le percentuali potrebbero inoltre cambiare con l’arrivo di nuove partecipazioni.

Un altro sondaggio cambia la situazione: Alex Belli davanti a Marina

A rendere ancora più interessante il confronto è una seconda rilevazione, pubblicata da Angolo delle notizie.

In questo caso i rapporti tra i quattro nominati risultano differenti.

Concorrente Preferenze Alex Belli 32% Marina La Rosa 30% Giancarlo Danto 26% Alessandro Varsi 12%

La differenza principale riguarda proprio Marina e Alex.

Nel primo sondaggio è La Rosa a raccogliere la percentuale maggiore, mentre nella seconda rilevazione Belli registra un dato leggermente superiore.

Cambia anche la posizione di Giancarlo Danto, che passa dal 15,78% del primo sondaggio al 26% del secondo.

Alessandro Varsi, invece, registra rispettivamente il 14,71% e il 12% nelle due consultazioni.

Le differenze mostrano quanto sia importante distinguere queste rilevazioni dal televoto ufficiale: ogni sondaggio coinvolge utenti differenti, con modalità e livelli di partecipazione che possono incidere sui risultati.

Marina La Rosa e Alex Belli, la rivalità continua anche fuori dalla Casa

Uno degli aspetti più discussi riguarda il rapporto tra Marina La Rosa e Alex Belli.

I due concorrenti sono stati protagonisti di dinamiche che hanno attirato l’attenzione durante le prime settimane del reality, mostrando posizioni differenti su alcune vicende interne alla Casa.

Ora si ritrovano coinvolti nello stesso televoto.

La presenza di entrambi nelle nomination aggiunge un nuovo elemento alla loro rivalità televisiva: saranno infatti gli spettatori a esprimere una preferenza attraverso i canali ufficiali del Grande Fratello Vip.

Per il momento, le rilevazioni online riportano risultati diversi tra i due, senza consentire di stabilire quale sarà il verdetto finale.

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato il 28 settembre?

La quinta puntata ha segnato anche un momento importante per il percorso dei concorrenti.

Durante la diretta condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, è arrivata la prima eliminazione dell’edizione.

A dover abbandonare la Casa è stata Michelle, dopo il verdetto espresso dal pubblico.

La serata è stata caratterizzata anche dal confronto dedicato a Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.

Il rapporto nato tra i due ha sollevato interrogativi, soprattutto alla luce della situazione sentimentale di Piera, che ha un fidanzato fuori dal programma.

Durante il confronto con Ilary Blasi, la concorrente si è commossa, parlando del senso di colpa che sta vivendo e precisando che le proprie difficoltà personali non dipenderebbero direttamente da Roncaccia.

Una puntata intensa che si è poi conclusa con le nuove nomination.

Quando chiude il televoto del Grande Fratello Vip?

Il prossimo appuntamento decisivo è previsto per venerdì 2 ottobre 2026, quando Ilary Blasi comunicherà il risultato della votazione.

Il meccanismo annunciato non prevede che il meno votato venga immediatamente eliminato.

Il concorrente che raccoglierà il numero più basso di preferenze diventerà invece il primo candidato alla successiva eliminazione.

Il pubblico è quindi chiamato a scegliere chi desidera salvare tra:

Marina La Rosa;

Alex Belli;

Giancarlo Danto;

Alessandro Varsi.

Il verdetto ufficiale arriverà soltanto durante la diretta del programma.

Nel frattempo, i primi sondaggi hanno già acceso la discussione tra gli appassionati, soprattutto per le percentuali attribuite a Marina La Rosa e Alex Belli.

Visualizzazioni: 53



