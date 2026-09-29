Un Posto al Sole: anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2026, nuovi addii e colpi di scena a Palazzo Palladini





Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre 2026 alle 20:50, promettono una settimana ricca di cambiamenti per gli amatissimi protagonisti della longeva soap ambientata a Napoli. Dai drammi personali alle scelte lavorative, passando per partenze inattese e rapporti che si ridefiniscono, la serie intreccia ancora una volta le vite degli abitanti di Palazzo Palladini, mantenendo il pubblico italiano con il fiato sospeso.





Damiano e Rosa: tensioni e segreti irrisolti

Il personaggio di Damiano affronta un periodo particolarmente complesso: il suo malessere interiore si fa sempre più visibile e non sfugge agli occhi attenti di Rosa. Pur senza ricevere spiegazioni immediate, Rosa avverte la presenza di un disagio profondo che sembra coinvolgere anche altri protagonisti della soap.

Parallelamente, Clara riflette responsabilmente sul futuro del proprio matrimonio, lasciando aperte molteplici possibilità sentimentali che potrebbero segnare in modo significativo le prossime trame.

Novità nella vita di Giulia e Luca

Per Giulia e Luca inizia una nuova fase. Dopo aver superato dissidi e incertezze, la coppia appare pronta a condividere una lieta notizia con Niko e Manuela, segnando così una svolta importante per il loro percorso personale e familiare.

Tuttavia, le difficoltà che affliggono Luca rimangono sullo sfondo, inserendosi costantemente nelle decisioni della coppia. Questa storyline riflette tematiche care alle famiglie italiane e si intreccia con l’attualità della società locale.

Cambiamenti lavorativi: Michele lascia la radio

Un colpo di scena arriva dal fronte lavorativo: Michele decide di chiudere il suo percorso alla radio, decisione che comunica a Micaela in un confronto carico di tensione. La reazione di Micaela sorprende tutti, mentre questa svolta apre scenari narrativi nuovi, rimescolando le relazioni e l’equilibrio tra i personaggi.

Viaggi e addii: Samuel in Grecia, Renato e Raffaele verso la Sicilia

Grande spazio dedicato anche al tema delle partenze improvvise. Samuel sovverte i piani annunciando la sua intenzione di partire con Micaela per la Grecia, dopo aver chiesto alcuni giorni di ferie al celebre locale Vulcano. Il cambio di programma genera tensioni tra i soci del locale, costretti a riorganizzarsi all’ultimo momento.

Intanto Renato e Raffaele si apprestano a partire per la Sicilia in un viaggio che promette leggerezza ma si trasforma rapidamente in una piccola odissea: tra preparativi culinari, litigi su questioni pratiche e un imprevisto con il carro attrezzi che porta via la loro auto appena prima della partenza per Agrigento.

Gianluca e Scala: sostegno e una sorpresa professionale

Gianluca continua a vivere un momento difficile, circondato però dall’affetto e dalla determinazione di Alberto, Luca e Federico che cercano di aiutarlo a superare la crisi. In parallelo, Ferri sorprende tutti concedendo una promozione inaspettata a Scala, elemento che introduce ulteriori svolte professionali nella narrazione.

Orari, programmazione e come recuperare le puntate

Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 20:50. Gli episodi della settimana in questione saranno cinque, come di consueto. Chi dovesse perdere la diretta, può recuperare comodamente le puntate attraverso la piattaforma RaiPlay, disponibile anche on demand. Si ricorda che la programmazione potrebbe variare in base alle scelte editoriali della rete Rai.

Domande frequenti

Quando vanno in onda le nuove puntate? Dal 5 al 9 ottobre 2026, ogni sera alle 20:50 su Rai 3.

Dal 5 al 9 ottobre 2026, ogni sera alle 20:50 su Rai 3. Chi lascia la radio? Michele, che dopo l’ultimo giorno annuncia le dimissioni a Micaela.

Michele, che dopo l’ultimo giorno annuncia le dimissioni a Micaela. Chi parte per la Grecia? Samuel, che decide all’improvviso di raggiungere Micaela, chiedendo ferie dal Vulcano.

Samuel, che decide all’improvviso di raggiungere Micaela, chiedendo ferie dal Vulcano. Dove recuperare le puntate? Su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

La soap Un Posto al Sole continua a riscuotere un notevole successo, restando un punto di riferimento per gli spettatori italiani affezionati al racconto delle dinamiche contemporanee e alle tematiche familiari a sfondo napoletano.

Visualizzazioni: 5



