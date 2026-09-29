Film in TV mercoledì 30 settembre 2026: cosa vedere stasera, i migliori titoli e la programmazione completa

Da Shark 2 – L’abisso con Jason Statham al thriller Doppia colpa, passando per gli horror di Rai 4 e Un mondo perfetto: tutti i film in programma mercoledì 30 settembre.
Mercoledì 30 settembre 2026 si annuncia una giornata particolarmente interessante per gli appassionati di cinema in televisione. I principali canali generalisti e tematici propongono una programmazione che spazia dal thriller psicologico all’azione, dall’horror soprannaturale alle commedie sentimentali, senza dimenticare alcuni titoli da recuperare durante la notte.
La fascia più ricca è quella della prima serata, con tre film in partenza alle 21:20: Doppia colpa su Rai 2, Shark 2 – L’abisso su Italia 1 e Ultima fermata – Rocafort St. su Rai 4.
Per chi preferisce il cinema d’autore, invece, l’appuntamento è dopo mezzanotte con Un mondo perfetto, il dramma diretto da Clint Eastwood e interpretato da Kevin Costner.
Ecco la guida completa ai film di mercoledì 30 settembre 2026, con orari, canali e anticipazioni delle trame.
Film stasera in TV, mercoledì 30 settembre: la prima serata
Doppia colpa
Thriller psicologico
Evan Birch è un professore universitario dalla reputazione apparentemente impeccabile. Quando una giovane donna scompare, alcuni elementi portano gli investigatori a interessarsi alla sua vita privata. Con Guy Pearce e Pierce Brosnan.
Shark 2 – L’abisso
Azione, fantascienza
Jonas Taylor torna a esplorare le profondità oceaniche, ma una spedizione scientifica si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro giganteschi predatori preistorici. Protagonista Jason Statham.
Ultima fermata – Rocafort St.
Horror, thriller
Nella metropolitana di Barcellona, una stazione nasconde una storia inquietante. Una giovane dipendente comincia a indagare su strani episodi collegati al luogo, scoprendo una realtà sempre più spaventosa.
La coda del diavolo
Noir, thriller
Sante Moras, ex poliziotto diventato agente penitenziario, viene accusato di un omicidio che sostiene di non aver commesso. Inizia così una vicenda nella quale vendetta, giustizia e verità finiscono per intrecciarsi.
The Bayou
Horror, survival
Dopo un incidente aereo nelle paludi della Louisiana, alcuni sopravvissuti devono trovare il modo di raggiungere un luogo sicuro. La presenza di feroci alligatori rende ogni tentativo di fuga estremamente pericoloso.
Film in TV nel pomeriggio del 30 settembre
Anche durante le ore diurne non mancano proposte interessanti, soprattutto per chi ama i film sentimentali e il cinema d’azione.
|Orario
|Canale
|Film
|11:10
|Rai 2
|Dream Hotel: Maldive
|14:30
|Rai 4
|The Bouncer – L’infiltrato
|16:40
|Rete 4
|Rosamunde Pilcher: vicini inaspettati
Dream Hotel: Maldive – Rai 2, ore 11:10
Il protagonista Markus Winter raggiunge un resort di lusso alle Maldive, gestito dalla figlia Leonie, per festeggiare il suo compleanno. Il soggiorno, apparentemente tranquillo, diventa l’occasione per affrontare rapporti familiari e questioni rimaste irrisolte.
The Bouncer – L’infiltrato – Rai 4, ore 14:30
Jean-Claude Van Damme interpreta Lukas, un uomo che lavora come buttafuori e cresce da solo la figlia di otto anni.
Dopo un violento episodio sul posto di lavoro, Lukas si ritrova coinvolto in una situazione criminale che mette a rischio anche la sicurezza della bambina. Un action thriller che affianca i combattimenti a una storia di responsabilità paterna.
Rosamunde Pilcher: vicini inaspettati – Rete 4, ore 16:40
Sarah e Michael attraversano una profonda crisi matrimoniale dopo la perdita del figlio.
Nel tentativo di ritrovare serenità, decidono di lasciare temporaneamente Melbourne e trasferirsi in Cornovaglia attraverso uno scambio di abitazioni. Il viaggio e i nuovi incontri li porteranno a riconsiderare il proprio rapporto.
Film dopo mezzanotte: la programmazione completa
Per chi ama guardare la televisione fino a tarda notte, il palinsesto propone thriller, polizieschi, film drammatici e pellicole italiane d’epoca.
Gli orari indicati dopo mezzanotte si riferiscono alla notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre.
|Orario
|Canale
|Film
|00:15
|Rai 4
|The Cure
|00:50
|Rete 4
|Delitto ai Caraibi
|01:10
|Canale 5
|Un mondo perfetto
|02:05
|Rai 4
|Fast Forward: Vivere
|02:10
|Rai 2
|Altri uomini
|03:10
|Rete 4
|Maciste nell’inferno di Gengis Khan
|04:40
|Rete 4
|Avanzi di galera
The Cure – Rai 4, ore 00:15
Il detective Takabe indaga su una serie di omicidi apparentemente scollegati, accomunati però da particolari inquietanti.
Le indagini lo conducono verso un misterioso individuo capace di esercitare un’influenza psicologica sulle persone che incontra. Un thriller giapponese costruito sulla tensione e sul senso di inquietudine.
Delitto ai Caraibi – Rete 4, ore 00:50
Lena, una poliziotta parigina, arriva in Martinica per svolgere un periodo di formazione presso la polizia scientifica locale.
Qui si trova coinvolta in un’indagine insieme al comandante Paul, tra misteri, sospetti e scenari caraibici.
Un mondo perfetto – Canale 5, ore 01:10
Un mondo perfetto (1993)
Diretto da Clint Eastwood, racconta la fuga di Butch Haynes, un detenuto interpretato da Kevin Costner che evade da un carcere del Texas e prende in ostaggio un bambino.
Durante il viaggio nasce tra i due un rapporto inatteso, mentre le autorità cercano di raggiungerli.
Gli altri film della notte
Fast Forward: Vivere, in onda alle 02:05 su Rai 4, propone una vicenda investigativa nella quale si intrecciano casi criminali e problemi personali dei protagonisti.
Alle 02:10 Rai 2 trasmette Altri uomini, film ambientato nella Milano criminale degli anni Settanta e Ottanta. La storia segue Michele Croce, che dal carcere ricostruisce davanti a un magistrato la propria ascesa nella malavita.
Rete 4 propone invece due titoli per gli spettatori ancora svegli: alle 03:10 Maciste nell’inferno di Gengis Khan, avventura di ambientazione storica, e alle 04:40 Avanzi di galera, racconto corale sulle difficoltà di tre uomini tornati in libertà dopo aver scontato una condanna.
Cosa vedere stasera in TV? I film in base ai gusti
La programmazione di mercoledì 30 settembre offre alternative piuttosto diverse.
Chi cerca spettacolo, creature gigantesche e sequenze d’azione può orientarsi verso Shark 2 – L’abisso, mentre Doppia colpa propone una storia fondata sul mistero e sulle ambiguità del protagonista.
Gli appassionati di horror possono scegliere tra l’atmosfera soprannaturale di Ultima fermata – Rocafort St. e la sopravvivenza nelle paludi di The Bayou.
Per chi preferisce una storia drammatica, la notte offre inoltre l’occasione di recuperare Un mondo perfetto.
Dove vedere i film del 30 settembre in streaming?
I film trasmessi dai canali Rai possono essere seguiti in diretta attraverso RaiPlay, accedendo alla sezione dedicata ai canali televisivi.
Per i titoli di Italia 1, Canale 5 e Rete 4 è possibile utilizzare la diretta streaming di Mediaset Infinity.
L’eventuale disponibilità delle repliche on demand dipende invece dai diritti di distribuzione dei singoli film.
La programmazione e gli orari possono subire variazioni dell’ultimo momento.
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