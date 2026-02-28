“A Sanremo 2026 due Big alle mani per la scaletta”: tensione dietro le quinte del Festival





I “problemi di scaletta” continuano a caratterizzare il Festival di Sanremo 2026, con nuove indiscrezioni che rivelano tensioni tra i partecipanti. Secondo quanto riportato nel podcast “Non prendete Appunti” da Niccolò e Tiziano Cedroni, due cantanti in gara avrebbero avuto un acceso litigio per assicurarsi una posizione privilegiata “a metà della scaletta”. Questo orario, intorno alle 22, è considerato strategico poiché coincide con il picco degli ascolti televisivi.





Al momento, i nomi dei due artisti coinvolti non sono stati resi pubblici, ma le voci circolanti suggeriscono che si tratti di un uomo e una donna. La competizione per una posizione in scaletta è diventata così intensa che, secondo le fonti, i due cantanti “hanno litigato ferocemente” e sarebbero “quasi arrivati alle mani”. Questo episodio ha suscitato grande interesse e curiosità tra i fan e gli appassionati del Festival.

Le dinamiche di scaletta al Festival di Sanremo non sono nuove e spesso creano situazioni di tensione tra gli artisti. La scelta dell’ordine di esibizione è cruciale, poiché può influenzare notevolmente la visibilità e il successo di una performance. Gli artisti cercano sempre di posizionarsi in orari che garantiscano il massimo ascolto, e questo ha portato a situazioni di conflitto in passato.

Nel corso della seconda serata del Festival, si è verificato un altro cambio di scaletta che ha attirato l’attenzione del pubblico. Achille Lauro, co-conduttore dell’evento, avrebbe dovuto presentare Fedez, che si esibiva con Marco Masini con il brano “Male Necessario”. Tuttavia, all’ultimo momento, l’ordine è stato modificato e l’annuncio è stato fatto da Laura Pausini. Questo cambiamento ha sollevato interrogativi, soprattutto considerando il contesto di amicizia e rivalità tra Fedez e Achille Lauro, accentuato da gossip che circolavano un anno fa riguardo a una presunta relazione tra Lauro e Chiara Ferragni, moglie di Fedez.

Riflettendo su edizioni passate, nel 2025, un altro episodio legato alla scaletta ha coinvolto Clara, che aveva richiesto esplicitamente di esibirsi al numero 8. Questa scelta non era motivata da ragioni di audience, ma da un legame personale con quel numero, considerato il suo portafortuna. Questi eventi evidenziano come la scaletta non sia solo una questione di ordine, ma anche di significati personali e strategici per gli artisti.

Il Festival di Sanremo, con la sua lunga storia e il suo prestigio, continua a essere un palcoscenico ambito per gli artisti italiani. Tuttavia, la competizione per la visibilità e il successo può portare a situazioni tese, come dimostrano i recenti eventi. La tensione tra i due Big, che non sono stati identificati, ha sollevato interrogativi su come le pressioni del Festival possano influenzare le relazioni tra gli artisti.

Il gossip riguardante il litigio tra i due cantanti ha rapidamente fatto il giro dei social media, generando discussioni e speculazioni tra i fan. La curiosità su chi possa essere coinvolto in questa disputa ha ulteriormente alimentato l’interesse per il Festival, che continua a essere un evento di grande rilevanza nel panorama musicale italiano.



