“Cinque giorni” risuona all’Ariston, il duetto di Sal Da Vinci e Michele Zarrillo fa cantare tutti





Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, il palco dell’Ariston si è animato con una sfida emozionante tra Sal Da Vinci e Arisa. L’artista napoletano ha scelto di esibirsi insieme a Michele Zarrillo, interpretando il brano “Cinque giorni”. La performance ha catturato l’attenzione del pubblico, che ha risposto con entusiasmo, cantando a gran voce il ritornello della canzone.





L’atmosfera nel teatro era carica di energia, e il pubblico ha dimostrato il proprio supporto in modo evidente. Un momento simile si era già verificato durante l’esibizione di Arisa, che aveva cantato “Quello che le donne non dicono” poco prima. La sua interpretazione aveva suscitato una reazione calorosa da parte del pubblico, creando un clima di festa e condivisione. La serata ha visto quindi una fusione di emozioni, con il pubblico che ha partecipato attivamente, creando un legame tra artisti e spettatori.

Dopo la performance, Michele Zarrillo ha condiviso un pensiero significativo, sottolineando l’importanza di Pippo Baudo nella storia della musica italiana. Ha affermato: “Pippo Baudo avrebbe voluto questa canzone su questo palco, se non fosse stato per lui non saremmo stati qui stasera.” Questa dichiarazione ha messo in evidenza il rispetto e l’ammirazione che gli artisti nutrono per coloro che hanno contribuito a costruire il panorama musicale del nostro paese.



