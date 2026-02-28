Frecciata di Gianluca Grignani a Laura Pausini durante la serata cover di Sanremo





Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, il brano “Falco a metà”, eseguito da Luché e Gianluca Grignani, ha offerto un’opportunità unica per l’ospite di rivedere Laura Pausini. Questo incontro è particolarmente significativo, considerando la recente polemica legata alla cover della canzone “La mia storia tra le dita” che aveva suscitato dibattito tra i fan e gli addetti ai lavori.





L’esibizione del duo è stata attesa con grande curiosità, soprattutto per l’imprevedibilità che entrambi gli artisti portano sul palco. La performance ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, con un risultato complessivamente positivo che ha coinvolto il pubblico presente. La chimica tra Luché e Grignani ha reso l’esibizione memorabile, aggiungendo un ulteriore strato di emozione al brano.

Dopo aver ricevuto un mazzo di fiori sul palco, Grignani ha colto l’occasione per commentare la presenza di Laura Pausini. Con un sorriso, ha detto: “C‘è anche il numero della Laura Pausini dentro? Così posso chiamarla.” Questa battuta ha strappato risate e applausi dal pubblico, alleggerendo l’atmosfera e dimostrando la spontaneità del momento.

La performance ha anche riacceso l’attenzione sulla relazione tra gli artisti e le dinamiche del festival. Luché e Grignani, entrambi noti per il loro talento e la loro capacità di connettersi con il pubblico, hanno saputo gestire la situazione con professionalità, trasformando una potenziale controversia in un’opportunità di celebrazione musicale.



